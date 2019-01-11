Появились сфальсифицированные труды исламских богословов

Актуальная тема / Общество
11 янв 2019
Появились сфальсифицированные труды исламских богослововВ мире появились сфальсифицированные труды исламских богословов. Об этом пишет Амина Тауфик на сайте islamtoday.

Сектанты исправляют тексты исламских богословов, меняя отдельные слова и предложения, а иногда выдавая свой текст за фундаментальный труд известного автора. В некоторых случаях сектанты изымают из классических текстов те абзацы, которые противоречат их взглядам.

Оригинальные тексты исламских богословов могут изменяться и при переводе на русский язык в угоду взглядам носителя той или иной идеологии. Также популярно редактирование трудов, когда к текстам сектант пишет комментарии в сносках, где сказанное интерпретируется по его вкусу.

Иногда под названиями фундаментальных религиозных текстов выпускают и экстремистскую литературу. Такие тексты могут называться, например, «тафсир какой-нибудь суры» или «комментарии к каким-либо сборникам хадисов», отмечает автор материала.

По словам Амины Тауфик, цель подобной фальсификации – ввести в заблуждение правоохранительные органы и искренних, но малограмотных мусульман.

Источник: ИА «Татар-информ»
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