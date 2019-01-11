Появились сфальсифицированные труды исламских богословов

Сектанты исправляют тексты исламских богословов, меняя отдельные слова и предложения, а иногда выдавая свой текст за фундаментальный труд известного автора. В некоторых случаях сектанты изымают из классических текстов те абзацы, которые противоречат их взглядам.Оригинальные тексты исламских богословов могут изменяться и при переводе на русский язык в угоду взглядам носителя той или иной идеологии. Также популярно редактирование трудов, когда к текстам сектант пишет комментарии в сносках, где сказанное интерпретируется по его вкусу.Иногда под названиями фундаментальных религиозных текстов выпускают и экстремистскую литературу. Такие тексты могут называться, например, «тафсир какой-нибудь суры» или «комментарии к каким-либо сборникам хадисов», отмечает автор материала.По словам Амины Тауфик, цель подобной фальсификации – ввести в заблуждение правоохранительные органы и искренних, но малограмотных мусульман.