Борцы Азербайджана выиграли все медали на старте Мемориала Исаева

В бакинском Дворце спорта стартовал 22-й по счету Мемориал Мушфига Исаева по вольной и греко-римской борьбе среди юношей.
Как сообщает azerisport.com, в первый день турнира на ковер вышли борцы вольного стиля. 178 спортсменов представляли Грузию, Россию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Во всех шести весовых категориях победили борцы Азербайджана, которые заняли первое место в командном зачете. Далее идут Грузия и Россия.
В преддверии старта турнира прошел семинар для рефери и тренеров. Глва судейского комитета национальной федерации Гариб Алиев коснулся работы рефери, а затем перед тренерами выступил генсек национальной федерации Орхан Мамедов.