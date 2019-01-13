Борцы Азербайджана выиграли все медали на старте Мемориала Исаева

Как сообщает azerisport.com, в первый день турнира на ковер вышли борцы вольного стиля. 178 спортсменов представляли Грузию, Россию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Во всех шести весовых категориях победили борцы Азербайджана, которые заняли первое место в командном зачете. Далее идут Грузия и Россия.В преддверии старта турнира прошел семинар для рефери и тренеров. Глва судейского комитета национальной федерации Гариб Алиев коснулся работы рефери, а затем перед тренерами выступил генсек национальной федерации Орхан Мамедов.