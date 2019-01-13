Борцы Азербайджана выиграли все медали на старте Мемориала Исаева

Актуальная тема / Спорт
13 янв 2019
Борцы Азербайджана выиграли все медали на старте Мемориала ИсаеваВ бакинском Дворце спорта стартовал 22-й по счету Мемориал Мушфига Исаева по вольной и греко-римской борьбе среди юношей.

Как сообщает azerisport.com, в первый день турнира на ковер вышли борцы вольного стиля. 178 спортсменов представляли Грузию, Россию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Во всех шести весовых категориях победили борцы Азербайджана, которые заняли первое место в командном зачете. Далее идут Грузия и Россия.

В преддверии старта турнира прошел семинар для рефери и тренеров. Глва судейского комитета национальной федерации Гариб Алиев коснулся работы рефери, а затем перед тренерами выступил генсек национальной федерации Орхан Мамедов.
Популярное

Тестирование и комплексный экзамен по русскому языку для иностранных граждан

13 янв 2019

Азербайджан вводит единый билет за проезд в общественном транспорте

9 янв 2019

Как использовать домашние бытовые отходы в качестве удобрений

9 янв 2019
Анонсы

«SIFFA»: культурный мост между странами и народами

6 дек 2018

В Москве пройдет фестиваль культуры народов Кавказа

6 дек 2018

Впервые в Москве - "Праздник цирковых"

3 июн 2018
Комментарии

Эксперт: В Азербайджане следует начать внедрение криптовалюты

12 мая 2017

Эксперты бьют тревогу: в России создана прямая угроза для демографической и национальной безопасности

6 апр 2017

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи