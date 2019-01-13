Тестирование и комплексный экзамен по русскому языку для иностранных граждан

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13 янв 2019
Тестирование и комплексный экзамен по русскому языку для иностранных гражданЛОКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ, созданный при МГУ им. М.В. Ломоносова, проводит для иностранных граждан тестирование и экзамены по русскому языку, необходимые для получения патента, РВП/ВНЖ, гражданства РФ, и выдает сертификаты государственного образца, действительные во всех субъектах Российской Федерации.

ГРАФИК проведения экзамена/ тестирования:

Индивидуальное тестирование в г. Москве — пн—сб 10.00. -19.00. вс.- выходной

Выездное тестирование по согласованию.

Для лиц с ограниченными возможностями возможно проведение экзамена на дому.

Сроки выдачи сертификатов – 2-3 дня.

Для записи на тестирование звоните по тел: +7 (925) 378-07-11, +7 (915) 066-59-89, е-mail: nim.rf@yandex.ru

Наш Центр приглашает к сотрудничеству представителей общественных и некоммерческих организаций, а также работодателей как Москвы, так и других регионов, работающих с иностранными гражданами.

Контакты для переговоров: тел. 8 (916) 499-39-59; 8 (925) 378-07-11, е-mail: nim.rf@yandex.ru.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкое ценообразование. Комиссия не взимается.

Бесплатное консультирование.

Индивидуальный график работы.

Гибкие условия сотрудничества с партнерами.

Высокая квалификация специалистов Центра и большой опыт практической работы с иностранцами.

АКЦИИ на проведение экзамена/тестирования.

Подробную информацию о деятельности Локального центра тестирования и предоставляемым услугам вы можете узнать здесь.
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