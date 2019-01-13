Тестирование и комплексный экзамен по русскому языку для иностранных граждан

ЛОКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ, созданный при МГУ им. М.В. Ломоносова, проводит для иностранных граждан тестирование и экзамены по русскому языку, необходимые для получения патента, РВП/ВНЖ, гражданства РФ, и выдает сертификаты государственного образца, действительные во всех субъектах Российской Федерации.



ГРАФИК проведения экзамена/ тестирования:



Индивидуальное тестирование в г. Москве — пн—сб 10.00. -19.00. вс.- выходной



Выездное тестирование по согласованию.



Для лиц с ограниченными возможностями возможно проведение экзамена на дому.



Сроки выдачи сертификатов – 2-3 дня.



Для записи на тестирование звоните по тел: +7 (925) 378-07-11, +7 (915) 066-59-89, е-mail:



Наш Центр приглашает к сотрудничеству представителей общественных и некоммерческих организаций, а также работодателей как Москвы, так и других регионов, работающих с иностранными гражданами.



Контакты для переговоров: тел. 8 (916) 499-39-59; 8 (925) 378-07-11, е-mail:



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Гибкое ценообразование. Комиссия не взимается.



Бесплатное консультирование.



Индивидуальный график работы.



Гибкие условия сотрудничества с партнерами.



Высокая квалификация специалистов Центра и большой опыт практической работы с иностранцами.



АКЦИИ на проведение экзамена/тестирования.



Подробную информацию о деятельности Локального центра тестирования и предоставляемым услугам вы можете узнать проведения экзамена/ тестирования:Индивидуальное тестирование в г. Москве — пн—сб 10.00. -19.00. вс.- выходнойВыездное тестирование по согласованию.Для лиц с ограниченными возможностями возможно проведение экзамена на дому.Сроки выдачи сертификатов – 2-3 дня.Для записи на тестирование звоните по тел: +7 (925) 378-07-11, +7 (915) 066-59-89, е-mail: nim.rf@yandex.ru приглашает к сотрудничеству представителей общественных и некоммерческих организаций, а также работодателей как Москвы, так и других регионов, работающих с иностранными гражданами.Контакты для переговоров: тел. 8 (916) 499-39-59; 8 (925) 378-07-11, е-mail: nim.rf@yandex.ru Гибкое ценообразование. Комиссия не взимается.Бесплатное консультирование.Индивидуальный график работы.Гибкие условия сотрудничества с партнерами.Высокая квалификация специалистов Центра и большой опыт практической работы с иностранцами.на проведение экзамена/тестирования.Подробную информацию о деятельности Локального центра тестирования и предоставляемым услугам вы можете узнать здесь