Тестирование и комплексный экзамен по русскому языку для иностранных граждан

ЛОКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ, созданный при МГУ им. М.В. Ломоносова, проводит для иностранных граждан тестирование и экзамены по русскому языку, необходимые для получения патента, РВП/ВНЖ, гражданства РФ, и выдает сертификаты государственного образца, действительные во всех субъектах Российской Федерации.ГРАФИК
проведения экзамена/ тестирования:
Индивидуальное тестирование в г. Москве — пн—сб 10.00. -19.00. вс.- выходной
Выездное тестирование по согласованию.
Для лиц с ограниченными возможностями возможно проведение экзамена на дому.
Сроки выдачи сертификатов – 2-3 дня.
Для записи на тестирование звоните по тел: +7 (925) 378-07-11, +7 (915) 066-59-89, е-mail: nim.rf@yandex.ruНаш Центр
приглашает к сотрудничеству представителей общественных и некоммерческих организаций, а также работодателей как Москвы, так и других регионов, работающих с иностранными гражданами.
Контакты для переговоров: тел. 8 (916) 499-39-59; 8 (925) 378-07-11, е-mail: nim.rf@yandex.ru
. НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Гибкое ценообразование. Комиссия не взимается.
Бесплатное консультирование.
Индивидуальный график работы.
Гибкие условия сотрудничества с партнерами.
Высокая квалификация специалистов Центра и большой опыт практической работы с иностранцами.АКЦИИ
на проведение экзамена/тестирования.
Подробную информацию о деятельности Локального центра тестирования и предоставляемым услугам вы можете узнать здесь
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