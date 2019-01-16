Вероника Скворцова рассказала о человеке и будущем российской медицины и новейших технологиях на Гайдаровском форуме

Актуальная тема / Общество
16 янв 2019
Вероника Скворцова рассказала о человеке и будущем российской медицины и новейших технологиях на Гайдаровском форуме














15 января Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выступила с докладом «85 проекций национального проекта «Здравоохранение» и провела панельную дискуссию с губернаторами, экспертами и представителями крупного бизнеса на посвященной здравоохранению сессии в рамках Гайдаровского форума.

Вероника Скворцова заявила, что более чем на 60% здоровье человека определяется управляемыми поведенческими факторами риска. «Геном определяет потенциал здоровья лишь на 15%. Остальные 85% - это средовые факторы, которые через эпигенетические механизмы влияют на геном. Наибольший вклад - не менее 60% - вносит образ жизни», - сказала она.

«Максимальное влияние на здоровье человека может оказать только сам человек", - отметила в своем докладе Вероника Скворцова. Она также отметила, что в системе здравоохранения затраты на сохранение здоровья и профилактику минимальные. Пропаганда здорового образа жизни, регулярные скрининги и мероприятия по раннему выявлению заболеваний, вакцинии и диспансерному наблюдению составляют 12% от всего бюджета здравоохранения в стране. Остальные 88% затрат здравоохранения составляют затраты на лечение уже существующих заболеваний.»

«Для того, чтобы достигнуть средней продолжительности жизни свыше 80 лет к 2030 г., нам необходимо уже в 2024 г. сохранить дополнительно почти 230 тыс. жизней. Самый большой ресурс (88%) кроется в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 203 тыс. из 230 тыс. жизней мы можем сохранить за счет решения проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - сказала Министр.

О прорывных технологиях и новейших достижениях в медицине и цифровой медицине, о возможностях и задачах здравоохранения в России на сегодняшний день и перспективах ближайшего будущего Вероника Скворцова рассказала в рамках панельной дискуссии на этом форуме.

О новинках и достижениях отечественной медицины можно узнать из видео, снятом журналом «ЭкоГрад», освещающим это мероприятие.



Источник: ЭкоГрад
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