В Москве состоится официальная презентация футбольной команды «Карабах»

Актуальная тема / Спорт
17 янв 2019
В Москве состоится официальная презентация футбольной команды «Карабах»26 января 2019 года в 14:00 в спортивном зале Московского Гуманитарного Университета состоится праздничное событие, посвященное официальной презентации футбольной команды «Карабах» Москва.

Организатор и инициатор мероприятия — Промоутерская компания «Unicorn Challenge».

Гостями и участниками презентации станут руководители и представители госструктур, общественных объединений и спортивных федераций и союзов, крупного и среднего бизнеса, СМИ. На вечер приглашены участник команды Street Madness, чемпион Панна про 2016-2017 Эльхан Салахов…

На вечере состоится знакомство и общение с игроками футбольной команды «Карабах», ее главным тренером Эльнуром Велиевым и капитаном Парвизом Абдиновым, а также фотосессия от профессионального фотографа.

За настроение и атмосферу вечера будет отвечать великолепный ведущий Вусал Казымов.

Помимо разговоров о футболе вечер будет насыщен ритмами живой музыки и весельем: прозвучат музыкальные номера в исполнении певцов Джалила Рафиева, Елены Уваровой, DJ Andy Wild, грузинский ансамбль на барабанах исполнит задорные и зажигательные композиции в восточных ритмах.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, улица Юности, дом 5, ст. метро «Выхино», авт. 197, 697, 613, 409 — ост. Университет.

«Unicorn Challenge» приглашает СМИ к освещению мероприятия, посвященного официальной презентации футбольной команды «Карабах».

Подробная информация о мероприятии по телефону +7(985) 929-95-32.
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