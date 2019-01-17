В Москве состоится официальная презентация футбольной команды «Карабах»

26 января 2019 года в 14:00 в спортивном зале Московского Гуманитарного Университета состоится праздничное событие, посвященное официальной презентации футбольной команды «Карабах» Москва.
Организатор и инициатор мероприятия — Промоутерская компания «Unicorn Challenge».
Гостями и участниками презентации станут руководители и представители госструктур, общественных объединений и спортивных федераций и союзов, крупного и среднего бизнеса, СМИ. На вечер приглашены участник команды Street Madness, чемпион Панна про 2016-2017 Эльхан Салахов…
На вечере состоится знакомство и общение с игроками футбольной команды «Карабах», ее главным тренером Эльнуром Велиевым и капитаном Парвизом Абдиновым, а также фотосессия от профессионального фотографа.
За настроение и атмосферу вечера будет отвечать великолепный ведущий Вусал Казымов.
Помимо разговоров о футболе вечер будет насыщен ритмами живой музыки и весельем: прозвучат музыкальные номера в исполнении певцов Джалила Рафиева, Елены Уваровой, DJ Andy Wild, грузинский ансамбль на барабанах исполнит задорные и зажигательные композиции в восточных ритмах.Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, улица Юности, дом 5, ст. метро «Выхино», авт. 197, 697, 613, 409 — ост. Университет.
«Unicorn Challenge» приглашает СМИ к освещению мероприятия, посвященного официальной презентации футбольной команды «Карабах».
Подробная информация о мероприятии по телефону +7(985) 929-95-32.