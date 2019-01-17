В Москве состоится официальная презентация футбольной команды «Карабах»

Организатор и инициатор мероприятия — Промоутерская компания «Unicorn Challenge».Гостями и участниками презентации станут руководители и представители госструктур, общественных объединений и спортивных федераций и союзов, крупного и среднего бизнеса, СМИ. На вечер приглашены участник команды Street Madness, чемпион Панна про 2016-2017 Эльхан Салахов…На вечере состоится знакомство и общение с игроками футбольной команды «Карабах», ее главным тренером Эльнуром Велиевым и капитаном Парвизом Абдиновым, а также фотосессия от профессионального фотографа.За настроение и атмосферу вечера будет отвечать великолепный ведущий Вусал Казымов.Помимо разговоров о футболе вечер будет насыщен ритмами живой музыки и весельем: прозвучат музыкальные номера в исполнении певцов Джалила Рафиева, Елены Уваровой, DJ Andy Wild, грузинский ансамбль на барабанах исполнит задорные и зажигательные композиции в восточных ритмах.