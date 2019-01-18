Анастасия Ракова: в Москве по итогам 2018 года рождаемость превышает смертность

Напомним, здесь же на Гайдаровском форуме вице-премьер Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила о фактическом превышении в стране убыли населения над рождаемостью. В целом за 11 месяцев прошлого года, по ее словам, «смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек, или на 1,5 на 1 тыс. населения». Коэффициент рождаемости, как указала Голикова, тем временем составил 11 на 1 тыс. населения. Это на 5,2% ниже аналогичного периода прошлого года, заметила она, добавив, что смертность составила 12,5 на 1 тыс. населения, «что равно уровню января—ноября 2017 года».В прошлом году приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, перестал покрывать сокращение числа граждан страны.По оценкам Росстата, численность населения впервые за последние десять лет сократилась. За январь—октябрь прошлого года она снизилась на 78,7 тыс. человек, естественная убыль при этом составила 180,5 тыс. человек.