Анастасия Ракова: в Москве по итогам 2018 года рождаемость превышает смертность

Актуальная тема / Здоровье
18 янв 2019
Анастасия Ракова: в Москве по итогам 2018 года рождаемость превышает смертностьВ Москве демографическая картина оказалась более благополучной, чем в среднем по стране, но такие результаты требуют и новых подходов с точки зрения социального обеспечения, здравоохранения и других направлений социальной сферы – сообщила журналистам на полях Гайдаровского форума заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова: «Мы уделяем особое внимание комплексному развитию институтов предоставления услуг людям преклонного возраста. Речь идет о высоком качестве жизни, интересном досуге и, конечно, в первую очередь о комплексных медицинских услугах».За последние четыре года продолжительность жизни в Москве выросла на четыре года и достигла почти 78 лет. Это результат изменений в системе здравоохранения города. Становятся более оснащенными и доступными московские больницы, повышается квалификация и зарплата врачей, улучшается качество онкологической помощи, в том числе за счет развития ранней диагностики и создания инфарктной и инсультной сетей. Большое внимание уделяется и формированию здорового образа жизни. Проходят акции, посвященные профилактике хронических инфекционных заболеваний, своевременной диспансеризации и профилактическим медосмотрам. В ближайшие пять лет Москва выйдет на качественно новый уровень оказания медицинской помощи и лечения сложнейших заболеваний. Достичь этого получится за счет внедрения новейших информационных технологий и формирования более пациентоориентированной среды».



Напомним, здесь же на Гайдаровском форуме вице-премьер Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила о фактическом превышении в стране убыли населения над рождаемостью. В целом за 11 месяцев прошлого года, по ее словам, «смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек, или на 1,5 на 1 тыс. населения». Коэффициент рождаемости, как указала Голикова, тем временем составил 11 на 1 тыс. населения. Это на 5,2% ниже аналогичного периода прошлого года, заметила она, добавив, что смертность составила 12,5 на 1 тыс. населения, «что равно уровню января—ноября 2017 года».

В прошлом году приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, перестал покрывать сокращение числа граждан страны.

По оценкам Росстата, численность населения впервые за последние десять лет сократилась. За январь—октябрь прошлого года она снизилась на 78,7 тыс. человек, естественная убыль при этом составила 180,5 тыс. человек.

Источник: ЭкоГрад
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