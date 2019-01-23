Оплата за безопасность газопотребления для частных домовладений возможно будет включена в тарифы за газ

По словам Виталия Леонтьевича вопрос не может быть сведен к единственному решению, потребуется поэтапная реализация политики безопасности. Разговор происходил на фоне трагических событий в городах Магнитогорск и Шахты.Для справки, на нынешний момент доля использования газовых плит по у россиян по отношению к электрическим составляет примерно 75% от общего количества плит. Для владельцев газовых приборов выпустили новые требования по правилам использования газа, которые вступили в силу с 9 мая 2018 года. Новая инструкция существенно расширяет список требований и обязанностей потребителя, за невыполнение которых последует немаленький штраф. Например, первичный инструктаж будет проводить сотрудник газовой компании при подписании договора на поставку услуг.Плановый инструктаж будет проводиться каждый год во время проверки прибора. Все пометки о проведении инструктажа будут заносится в журнал с подписью владельца помещения, в котором установлена газовая плита. Всю предусмотренную ответственность за несоблюдение указанных норм и размеры штрафов можно детально изучить в статье 93 Кодекса административных нарушений РФ.Если нарушения обнаружены при наличии квартирантов, то штрафные санкции будут наложены на владельца квартиры. Статья 93 КОАП РФ предусматривает штраф от 1000 до 2000 рублей за первое обнаруженное нарушение вышеуказанных правил и от 2 000 до 5 000 рублей за повторное их нарушение. Штраф может быть наложен сотрудником газовой службы при проверке плиты и помещения на соответствие правилам.Если предписания сотрудников газовой службы по устранению нарушений не были выполнены и привели к аварийной ситуации, то владелец плиты заплатит штраф от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от последствий аварии. В соответствии с регулирующими документами за внутридомовое оборудование многоквартирного дома несет ответственность с управляющая компания, товарищество, кооператив или индивидуальный предприниматель, приобретающий газ в качестве коммунального ресурса для граждан.За оборудование внутри домовладения или квартиры отвечает собственник. И он должен платить за услугу той организации, с которой заключен договор. Некоторые граждане отказываются заключать договоры на этих условиях и не пускают специалистов проводить ТО. Это опасно. Как для самих собственников, так и для их соседей. Возможно, в результате такой вот халатности все бытовой газ все чаще взрывается в жилых домах. Бытовые газовые плиты, конвекторы и водонагреватели с мощностью до 30 М кВт, теплогенераторы, котлы с мощностью до 50 кВТ проверяют: – при сроке эксплуатации не более 15 лет — не реже одного раза в три года; – при сроке эксплуатации более 15 лет — не реже одного раза в год.Оборудование с большей мощностью должно проверяться не реже одного раза в год, независимо от срока эксплуатации. Данная периодичность должна соблюдаться, если заводом-изготовителем не установлены иные сроки технического обслуживания. Большинство заводов устанавливают срок один раз в год Цены на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования зависят от количества конфорок на плите.Представитель учреждения должен приходить в спецодежде, иметь удостоверение, бланки квитанций. Проверить его личность можно, позвонив в организацию, которая обслуживает ваш дом. Собственник квартиры или дома имеет право оплатить ТО не напрямую, а через ЕРКЦ, через банк или Интернет — если он считает это для себя более удобным