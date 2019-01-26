Признание коллег: Профессора Квинта наградили в Москве за разработку стратегии развития Санкт-Петербурга

Актуальная тема / Общество
26 янв 2019
Признание коллег: Профессора Квинта наградили в Москве за разработку стратегии развития Санкт-ПетербургаПрофессора Владимира Квинта наградили в Москве за разработку стратегии развития Санкт-Петербурга

На видео награждение в Москве (МГУ) Премией имени М.В. Ломоносова первой степени доктора экономических наук, профессора политической экономии, академика Владимира Львовича Квинта, автора стратегии развития Санкт-Петербурга до 2035 года.



Премии имени М.В. Ломоносова за лучшие научные работы профессоров, преподавателей и научных сотрудников МГУ установлены в соответствии с Уставом Московского университета и присуждаются ежегодно ко дню основания Московского университета (25 января).

Премии имени М.В. Ломоносова присуждаются за работы, содержащие выдающиеся научные результаты теоретического или прикладного характера, ранее не отмеченные Государственной премией Российской Федерации, премией Правительства Российской Федерации.

Источник: ЭкоГрад
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