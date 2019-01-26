Азербайджанская делегация во главе с Аллахшукюром Пашазаде посетила Владикавказ в связи со 110-летием мечети Мухтарова

В конференции приняли участия члены Правительства и Парламента республики, администрации города Владикавказа, духовные руководители мусульманских общин всех регионов Северного Кавказа, деятели науки и культуры, а также руководители общественных организаций.Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, приветствуя азербайджанскую делегацию, подчеркнул, что Осетию и Азербайджан исторически связывают прочные узы дружбы и братства, в основе которых лежат вековые традиции взаимного доверия и уважения между народами двух республик. Одним из ярких тому подтверждений, по его словам, является достойный вклад в развитие республики со стороны многочисленной азербайджанской общины, принимающей самое активное участие в общественно-политической и культурной жизни. Он также отметил, что Северная Осетия — это многонациональная и поликонфессиональная республика, ставшая общим домом для людей самых разных национальностей и вероисповеданий, где действуют принципы добрососедства и взаимопонимания. Глава региона выразил надежду, что курс на укрепление двухсторонних связей самым благоприятным образом отразится на дальнейшем развитии межгосударственного диалога, укреплении мира и согласия на всем Кавказе, сообщает пресс-служба Главы Северной Осетии.Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде от имени всей азербайджанской делегации поблагодарил Вячеслава Битарова за прием и передал слова приветствия лично от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Шейх выразил благодарность Вячеславу Битарову за то, что в республике создаются равные условия для представителей всех народов и конфессий, подчеркнув, что его соотечественники чувствуют себя на земле Осетии комфортно, имеют возможность трудиться наравне со всеми и следовать национальным традициям. Он также высказался за продолжение и укрепление дружеских отношений между Азербайджаном и Северной Осетией, за развитие духовных и культурных контактов между двумя народами и пригласил руководителя Северной Осетии посетить в ближайшее время Азербайджан.На конференции также прозвучала информация об истории мечети, о том, какой огромный вклад в строительство уникального сооружения, в котором были воплощены лучшие традиции восточного зодчества, внес бакинский нефтепромышленник Муртаза Мухтаров, о судьбе здания после установления советской власти, в послевоенные годы и до настоящего времени. За прошедшие десятилетия верующие сумели сохранить и отстоять мечеть, и теперь это сооружение является памятником архитектуры, одной из главных достопримечательностей всего Владикавказа и, конечно же, домом молитвы для верующих мусульман.В последние несколько лет в мечети была проведена большая реставрационная работа и обновление прилегающей к нему территории. На конференции было отмечено, что эти работы удалось завершить, в том числе благодаря личной финансовой поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева, откликнувшегося на обращение о помощи от членов Высшего религиозного совета народов Кавказа.После конференции члены азербайджанской делегации были приняты Главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде передал главе региона личное послания Ильхама Алиева и пригласил его посетить Азербайджан.Председатель Управления мусульман Кавказа также обратился к В.Битарову с предложением о том, что он готов выделить необходимую финансовую помощь для проведения полной реконструкции в любой школе во Владикавказе, которая нуждается в такой перестройке, и попросил назвать в будущем эту школу именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, учитывая его вклад и заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений.