В Москве прошла презентация столичной футбольной команды «Карабах»

Открывая мероприятие, директор ФК «Карабах» Москва Лейла Самедова, поздравила команду и ее болельщиков с возвращением на спортивную арену, пожелала блистательных побед и чтобы команда в будущем громко заявила о себе, так как теперь все зависит от каждого участника команды. И, как полагается в таких случаях, прошло перерезание символической ленты,Главный тренер команды Эльнур Велиев поделился непростой историей команды, которая существует уже 6 лет. За это время ребята прошли нелегкий путь, полный громких успехов, но и не менее значительных неудач, когда само существование команды ставилось под вопрос.«В команде были наши соотечественники, студенты проживающие в Москве и области. На протяжении всего времени существования нам приходилось все делать за свой счёт, своими силами из-за отсутствия финансирования. Мы играли за наш родной Азербайджан, за наш Карабах, невзирая на то, что иногда у нас не было возможности готовиться к матчу. Но даже несмотря на это, всё равно футбольная команда достойно представляла свою историческую родину и защищала ее честь на спортивных аренах.К нашему великому сожалению, в мае 2017 года нам всё-таки пришлось приостановить свою деятельность, так как своими силами ни я, ни команда не справлялись со всеми денежными вопросами. И вот спустя 1,5 года «застоя», в этот прекрасный день совершилось официальное возвращение нашей команды.На данном этапе мы играем в чемпионате Национальной мини-футбольной Лиги. А после окончания регулярного чемпионата нас ждут матчи плей-офф, на победы в которых мы надеемся. Безусловно, есть еще над чем работать и у нас появился еще больший стимул стремиться к лучшему» — рассказал Эльнур Велиев.Непередаваемые эмоции команды и тренера, а также всех гостей и болельщиков, присутствовавших на мероприятии, создавали невероятную дружественную атмосферу всему событию в целом.«Просто невозможно описать словами, насколько я счастлив в этот день. Мы почти потеряли надежду и вот теперь снова можем играть, снова у нас появился шанс заниматься любимым делом и развиваться в нем же. Это шанс для всей нашей команды. Хотим выразить и огромную благодарность спонсорам «Unicorn Challenge», гостям и всем присутствующим сегодня. Это даёт нам силы идти только вперед» — делится впечатлениями защитник клуба Ильгар Агаев.Организаторами и непосредственными спонсорами мероприятия выступила молодая промоутерская компания «Unicorn Challenge», которая и вытащила молодых талантов из тени и дала им второй шанс. Событие получилось действительно значимым и запоминающимся не только для команды, но и для всех, кто пришел поддержать это событие.Вечер оживляли и приглашённые артисты Джалила Рафиева, Роксана Расулова, Елена Уварова, танцевальный коллектив «Алагез» зажигательными музыкальными номерами и композициями в восточных ритмах.Все было наполнено вдохновением и безумными нотками радости свершившегося. Мечты оживали вместе с улыбками, смехом и аплодисментами, окружающими всех гостей. Для команды случилось маленькое чудо, бесценный подарок судьбы в виде людей, подаривших ребятам веру, так много значащую в наши дни.Мероприятие завершилось показательным матчем, закончившимся вничью. «Хороший соперник, хорошая игра! – отметили футболисты «Карабаха» после матча. — Мы очень хотели выиграть этот матч ради наших болельщиков, ради тех, кто пришёл сегодня к нам в гости. Мы будем держаться вместе, как одна большая семья. Уверены, что у нас ещё очень много побед впереди, которых мы надеемся достигнуть вместе с поддержкой наших болельщиков».