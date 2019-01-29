Азербайджан вошел в топ-10 стран с самым дешевым бензином в мире

Актуальная тема / Экономика
29 янв 2019
Азербайджан вошел в топ-10 стран с самым дешевым бензином в миреАзербайджанcкая Республика вошла в десятку стран с самым дешевым бензином.

Как сообщает Day.Az, по данным Global Petrol Prices, литр бензина в нашей стране стоит 0,47 доллара, что значительно дешевле, чем, например, в Казахстане (0,48 доллара за литр), ОАЭ (0,51 доллара/литр), Саудовской Аравии (0,54 доллара за литр), России и США (по 0,68 доллара за литр), Грузии (0,9 доллара за литр) и многих других стран.

В Азербайджане цены на топливо регулируются государством. Импортируемое в страну топливо марок АИ-95 и АИ 98 стоит 1,50 и 1,60 маната соответтвенно. Бензин марки АИ-92 стоит 0,9 маната за литр.

Самый дорогой бензин в мире - в Зимбабве: там литр топлива обойдется в 3,31 доллара США. В занимающем предпоследнее место в рейтинге Гонконге литр бензина стоит "всего" 2,06 доллара.
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