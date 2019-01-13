Сергей Юрский считал Высоцкого режиссером фильма «Место встречи изменить нельзя»

Когда Сергей Юрьевич приехал в Одессу на съемки, то несколько дней ушло на обсуждение, как снимать, а потом Станислав Говорухин уехал на кинофестиваль со своей предыдущей картиной. Но останавливать процесс съемок было нельзя, и своим заместителем он назначил Владимира Высоцкого.«В большей части моих сцен режиссером выступил Володя. — Рассказывал Сергей Юрский. — Очень хорошо с ним работалось. Он находился в прекрасной форме. Приехала Марина Влади... Вообще, Володя человек бурный, а я спокойный. Поэтому, симпатизируя друг другу, мы никогда не были приятелями... На этих съемках произошло максимальное сближение».Утром 8 февраля на 84-ом году жизни скончался советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщили в пресс-службе театра Моссовета, ведущим актером которого был Сергей Юрьевич. Широкую известность Юрскому принесли роли Остапа Бендера в «Золотом теленке», Викниксора в «Республике ШКИД» и доктора Груздева в «Место встречи изменить нельзя».«Место встречи изменить нельзя» — пятисерийный телевизионный фильм, снятый режиссером Станиславом Говорухиным. В основу сценария Аркадия и Георгия Вайнеров положен сюжет их романа «Эра милосердия». Съемки проходили в 1978—1979 годах; павильонные сцены снимались в основном на Одесской киностудии, натурные — как правило, в Москве. Главные роли исполняли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин; в фильме также участвовали Армен Джигарханян, Сергей Юрский и ряд других известных советских актеров. Действие картины происходит в послевоенной Москве, где орудует банда «Черная кошка». Ее поимкой занимаются сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом МУРа, возглавляемого капитаном Жегловым. Фабула фильма перекликается с реальной историей красногорской банды Ивана Митина, занимавшейся грабежами и убийствами в Москве и Подмосковье в начале 1950-х годов