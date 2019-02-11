Российские ученые дали свою оценку программе вакцинации от Минздрава РФ

Это моя оценка, уточнил Зуев, за более корректной информацией: «…следует обратиться в Петербургский институт гриппа». (ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» МЗ РФ — ред.)[media=https://www.newstube.ru/m/1288756]Российские ученые дали свою оценку программе вакцинации от Минзрава РФНапомним, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала сообщила, что свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа. По ее словам, в настоящий момент массовые вспышки гриппа наблюдаются в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах, а также на Северном Кавказе.«Уже в каждом регионе более 50% административных территорий показывают повышенную активность гриппа. Два федеральных округа, Центральный и Приволжский, это пока уровень регионального распространения, то есть менее 50% административных территорий вовлечено», — цитирует Скворцову ТАСС.Минимальное распространение болезни зафиксировано в Южном федеральном округе — на уровне локальных вспышек. Эпидемия гриппа завершится в середине апреля, подчеркнула министр. «Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться», — сказала Скворцова, добавив, что заболеваемость в последние годы снизились более чем в 13 раз в результате вакцинации населения, передает РЕН ТВ.А ранее, 30 января, на совещании с членами правительства министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила Президенту о существенном превышении эпидемиологического порога заболеваемости гриппом в 23 регионах страны.Для справки: Вакцинирование от гриппа получило широкое распространение во всем мире. В России вакцинацию проходят не более 10% граждан. По результатам совещания от 30 января Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава донести до россиян через СМИ информацию о пользе вакцинации.[media=https://www.newstube.ru/m/1283882]Президент Путин посоветовал для того, чтобы не болеть заниматься спортом и слушать через СМИ рекомендации министра СкворцовойВысказывание главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о том, что Россия лучше других стран подготовлена к эпидемиям, стало поводом для критики в соцсетях, сообщает ura.news. Многие подвергли сомнению слова министра.Отрывок из интервью со Скворцовой на своей странице в Twitter опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.Учебные заведения массово закрываются на карантин!» — передает издание негодование от блоггеров Светланы Шемелевой и Аллы Доброй. Впрочем, отмечает издание, у некоторых нашлись и другие претензии к Вероники Скворцовой и ее ведомству. «Почему в регионах закрывают больницы и почему врачи из регионов едут на работу в Москву? Почему не создаются условия для работы и развития врачей в регионах?» — высказался Олег Кучеров.Высказыванию главы Минздрава о том, что Россия лучше других стран подготовлена к эпидемиям не поверило и издание amic.ru.Тем временем, сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, число заболеваний гриппом и ОРВИ заключенных в исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) существенно снизилось благодаря проведенной вакцинации: «На сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли 99,4 процента осужденных и подследственных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и подлежащих иммунизации против гриппа – почти 260 тыс. человек».По словам Максименко, на текущий момент число заболевших составляет 733 человека, что составляет 0,13% от общей численности спецконтингента (583 тыс. чел): «Это весьма существенное снижение показателей заболеваемости по сравнению с прошлым годом». Он отметил, что процедура была проведена с согласия заключенных.Также, сообщает takt-tv.ru, вакцинацию прошли работники УФСИН России по Курской области.