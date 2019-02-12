Да святится имя твое, Учитель!

О таких, как Т.К.Кочарли, верно сказано: «Учитель от Бога». Всем своим примером – человека высокой культуры, собранного, серьезного, постоянно интересовавшимся новейшими достижениями исторической науки, литературы, искусства – он уже воспитывал и учил…Академик Тофик Касумович Кочарли был ученым, гражданином, патриотом в самом высоком смысле этих слов.Отсвет его внутренней культуры — богатого духовного мира, интеллигентности, мудрости, доброжелательности – проявлялся во всем его облике, во взгляде, поступках, речи.… Уже с детства Тофик Касумович проявил свои исключительные интеллектуальные способности. Выросший в Гедабейском районе Азербайджана, в семье прогрессивного сельского учителя, мальчик рано приобщился к чтению. И уже в средней школе талантливый и трудолюбивый ученик по решению педагогического совета был переведен из 8-го класса сразу в 10-й.А будучи студентом исторического факультета Азгосуниверситета и поразив преподавателей глубокими знаниями, великолепной памятью, неординарными аналитическими способностями, он был переведен экстерном с первого курса сразу на третий.После окончания вуза Т.Кочарли прошел стажировку в Ленинградском университете, был слушателем годичных курсов в МГУ им.М.В.Ломоносова. В это же время он создал семью.Согласно распределению, Тофик Касумович год проработал в Губинском педагогическом институте, а затем был рекомендован в очную аспирантуру МГУ имени М.В.Ломоносова , которую завершил за полтора года, блестяще защитив кандидатскую диссертацию по советскому периоду.Вскоре Т.К.Кочарли был утвержден заведующим кафедрой Агдамского педагогического института, но присущая ему целеустремленность не позволила довольствоваться достигнутым, и он вновь едет в Москву, где ему утверждают тему докторской диссертации. И в 37 лет Тофик Касумович становится молодым доктором наук.В конце 60-х годов прошлого столетия Т.К.Кочарли пригласили заведовать кафедрой истории КПСС Бакинской Высшей партийной школы, а в июне 1972 г. он возглавил это уникальное учебное заведение, которое осуществляло подготовку и переподготовку партийных, советских и идеологических кадров для республик Южного Кавказа. Восемнадцать лет Т.К. Кочарли был ректором Бакинской ВПШ.И по своим профессиональным, и по своим деловым, и по своим человеческим качествам Тофик Касумович являл собой эталон руководителя. Он никогда не устанавливал приемных дней или часов, поскольку был истинным гуманистом и ставил человеческий фактор превыше всего.Эрудиция и высокий профессионализм, благородство и обостренное чувство справедливости, подлинная интеллигентность, присущие Тофику Касумовичу, снискали ему среди слушателей разных регионов Южного Кавказа и многонационального профессорско-преподавательского состава неизмеримый авторитет.Огромным авторитетом и уважением пользовался ректор Бакинской ВПШ и в других республиках бывшего Союза ССР, где ему доводилось бывать на совещаниях, научных конференциях.Именно благодаря авторитету Т.К Кочарли, в бытность его ректором , в Бакинскую ВПШ приезжали для выступлений известные политики, дипломаты, ученые, деятели культуры, искусства, литературы, не только из СССР, но и из зарубежных стран.Чувство патриотизма у Тофика Касумовича, можно сказать, было врожденным. Вспоминается его поездка в составе советской делегации в Португалию в 1975 г.Тофика Касумовича, получившего воспитание в семье с патриархальным укладом, в соответствии с национальными традициями и обычаями, слишком многое, по его словам, покоробило в капиталистической Португалии. Едва поездка завершилась, и самолет взял курс на Москву, Тофик Касумович запел во весь голос знаменитую «Широка страна моя родная», и вслед за ним вся делегация и другие пассажиры в салоне дружно подхватили эту песню.Тофик Касумович весь светился, когда слышал о новых достижениях своей страны, гордился успехами своего народа. Но суровые складки пересекали его лоб, едва ему сообщали о новых фактах фальсификации нашей истории со стороны недругов Азербайджана.Помнится, когда Тофику Касумовичу принесли очередную «порцию» записей перехваченных радиоголосов, где армянские эмигранты и лже-историки беззастенчиво искажали историю нашей республики, так и свою собственную, он нахмурился, был не в духе. И уже по одному его взгляду, по выражению его огорченного лица, стало очевидным, что этот человек не оставит без ответа лживые домыслы фальсификаторов истории.В этот день он напишет в своем красном блокноте, где он вел дневниковые записи: «Устал – встряхнись! Ослаб – подтянись. Помни: революция продолжается!»В условиях коммунистического режима и в последующий постсоветский период, Т.К.Кочарли с высокой гражданственностью и мужеством, достойно и своевременно давал отповедь разного рода лицемерам и фальсификаторам.Даже будучи на пенсии, уже в статусе академика, Тофик Касумович много и весьма плодотворно работает, публикует свои статьи, где на высоком профессиональном уровне опровергает все до единого «аргументы» националистов разных мастей.Не будет преувеличением, если скажу, что и исследования Т.К.Кочарли по советскому периоду, и его последующие труды – «Нагорный Карабах», «Армянская фальсификация», «Нахчыван: фальсификация и истины» и другие явились весомым вкладом в азербайджанскую историческую науку, вызвали огромный интерес не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.Объективная правда, опора на сильные аргументы и научные факты – вот «секреты» историка Т.К.Кочарли.Будучи видным общественным деятелем (Т.К.Кочарли неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики разных созывов, кандидатом в члены ЦК КП Азербайджана и т.д.) Тофик Касумович в период своих зарубежных поездок в Португалию, Венгрию, Турцию и другие страны, а также принимая иностранные делегации в Бакинской ВПШ, аргументированно доводил до международной общественности все реалии и всю правду об Азербайджане, его достижениях, богатой истории и культуре.Тофик Касумович запомнился людям, которым повезло с ним работать или просто общаться, своим неиссякаемым оптимизмом, огромным обаянием, доброжелательностью и мудростью, стремлением помочь и поддержать человека, что было искренними проявлениями его утонченной души.Успешно совмещая административную, общественную и научную работу, Т.К.Кочарли свято относился к литературе и, в особенности, к поэзии, цитируя наизусть стихи из Низами и Пушкина, Физули и Тютчева, из Хафиза и др.В советский период Т.К.Кочарли был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а в 2006г. – почетного диплома Посла Доброй Воли, присужденного Международной федерацией «За мир во все мире».Такие люди, такие ученые, как Т.К.Кочарли, можно с уверенностью сказать, являются нашим национальным достоянием. Вот почему смерть Тофика Касумовича в октябре 2007г., последовавшая после тяжелой болезни, для всех, кто его знал, оказалась тяжелым ударом, большой утратой, и боль от этой утраты до сих пор в нашей душе…Вот лишь некоторые из высказываний о Т.К.Кочарли его коллег и близких., директор Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана, доктор исторических наук: «В последние годы Тофик Касумович был нашим сотрудником. И мы понимали, что это был Ученый с большой буквы, уникальная личность. Доброжелательность и отзывчивость были неотъемлемыми качествами его характера»., кандидат философских наук: «Когда мы вместе были на конференциях в АОН при ЦК КПСС, я замечал, как высоко ценили в Москве Тофика Касумовича. Это был большой ученый, человек сильной воли и твердого характера. Он пользовался и большим уважением у слушателей».Тофик Касумович был прекрасным семьянином. Будучи главой большой и дружной семьи, он сумел привить и своим шестерым детям, и двенадцати внукам патриотизм, любовь к знаниям, литературе, истории, что является основой хорошего воспитания и образования.Приятно было заметить, как светилось его лицо, когда внезапный звонок из дома прерывал его мысли от служебных забот.вдова Т.К.Кочарли: «Главным для него , конечно, была наука. Он много работал и дома. Был отрешен от суеты. Перечитал все книги из нашей богатой домашней библиотеки. Полезную книгу всегда рекомендовал детям, наставлял их беречь книги. Он никогда не любил праздных разговоров. Никто из детей или родни не смел принести в дом сплетню, слухи. Тофик пресекал эти разговоры на корню: «Займитесь делом! Займитесь учебой, просвещайтесь! Говорите только о себе!», дочь, преподаватель Народной консерватории: «Папа выписывал все журналы и газеты, издаваемые в СССР. Мы обязательно должны были их прочитывать, т.к. авторитет отца в семье был высок, и мы знали, что он может в любой момент спросить наше мнение о том или ином событии. И неловко было быть неосведомленным, не поддержать беседу. А вечерами, в тот советский период, он усаживал всех нас перед телевизором, и все мы дружно смотрели программу «Время», чтобы быть в курсе мировых событий».принадлежит такое изречение: «Люди, отдавшие жизнь науке, близки к пророкам». Тофик Касумович и науке, и преподаванию, и воспитанию кадров, служению своему народу отдал лучшие годы жизни. И потому правомерно будет сказать: «Да святится имя твое, Учитель!»