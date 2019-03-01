Начинает вещание первый интернет-телеканал российских азербайджанцев

Об этом в специальном обращении сообщил главный редактор портала, журналист, общественный деятель и политолог Роман Агаев.Он напомнил, что портал AZRU в конце августа прошлого года прошел официальную регистрацию в качестве средства массовой информации Российской Федерации. «Это событие важно оценивать как значимое для азербайджанцев России и для российско-азербайджанских отношений в целом. Это — наша общая победа. Теперь у нас, российских азербайджанцев, есть своё СМИ в России, а сейчас – и свой интернет-телеканал», — отметил Р. Агаев.На портале AZRU публикуются актуальные новости, представляющие интерес для азербайджанской общины России, последние известия из России и Азербайджана, вписывающиеся в контекст двусторонних отношений, репортажи о мероприятиях, проводимых в разных регионах России различными азербайджанскими организациями или проходящих с их активным участием, интересные факты об Азербайджане и о богатом историко-культурном наследии азербайджанского народа, информационные сообщения о деятельности русской общины Азербайджана, статьи об интересных персонах азербайджанской общины России и русской общины Азербайджана, авторские материалы, аналитические обзоры, анонсы и объявления.Портал AZRU всецело содействует качественному и правильному с точки зрения грамотного преподнесения информации освещению того или иного мероприятия, способствует распространению данной информации в СМИ России и Азербайджана, а также среди более широкой аудитории, обеспечивает продюсерское сопровождение деятельности как организаций, так и творческих коллективов, и отдельных активистов азербайджанской общины России с последующим созданием интересных передач, сюжетов и документальной хроники.«Я благодарю всех и каждого, кто поддерживает функционирование нашего портала, работа которого построена на народном финансировании. Призываю вас и дальше оказывать помощь и принимать активное участие в развитии нашего с вами СМИ, чтобы сделать его еще лучше», — заключил Роман Агаев.