Спасти «Лосиный остров» – девиз поворота истории

Спасти «Лосиный остров» – с такой личной просьбой обратился знаменитый телеведущий и эколог Николай Дроздов к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.



По мнению Николая Николаевича, задача спасения «Лосиного острова» представляется важнейшей – наравне со спасением множества человеческих жизней.



Национальный парк «Лосиный остров» – это достояние всей страны, жизненно необходимый оазис для миллионов её жителей, и ценность инфраструктурных компонентов, пусть даже нацеленных на опережающее развитие конкретного региона, несоизмерима ниже оптимального экологического существования для жителей Москвы и Подмосковья.







Кому понадобятся транспортные развязки, если будет нечем дышать – а такая губительная перспектива нависает над регионом в случае фактической утраты национального парка из-за разрушающей его застройки. Экологи, подчеркнул Николай Дроздов в комментарии «ЭкоГраду», нисколько не являются врагами прогресса, и инфраструктурные подвижки в Московском регионе не только необходимы, но и своевременны, если не сказать остроактуальны, но формы их реализации должны быть вписаны в экологический ареал региона, должны беречь его, а не разрушать, способствуя комфорту жителей.



В случае с «Лосиным островом» необходимо найти другие пути воплощения строительных программ, как было при постройке Лефортовского тоннеля. Возможное удорожание проекта явится необходимой компенсацией потенциального ущерба – ценность самого комплекса «Лосиного острова», если монетизировать экологические данности, намного выше. И компенсация компенсации рознь – другие территории не заменят «Лосиный остров», поскольку любой экологический феномен ценен именно своей уникальностью, вписанностью в природу, историю, по сути, в вечность.



Нужно понимать, что наступил тот самый момент исторического выбора, когда Москва и Подмосковье определяют свою судьбу, условия и саму возможность своего совместного существования и развития. Суд истории – суд Божий, неподвластный как золотому тельцу, так и микроскопической сиюминутной выгоде. Так считает Николай Дроздов, отмечая, что если найденное в конце концов инфраструктурное решение позволит ещё и увеличить территорию национального парка, то благодарность миллионов подмосковному губернатору закрепит его имя на скрижалях Истории как мудрого властелина великой земли.