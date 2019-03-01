«Кони Солнца и Света. Возрождение лошадей карабахской породы»

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Сегодня, 07:05
«Кони Солнца и Света. Возрождение лошадей карабахской породы»В столичном ТЦ «Вегас Кунцево» 20 апреля состоится выставка картин Даце Штрауса, посвященная карабахским лошадям, их популяризации и спасению редкой породы

Художница из Латвии Даце Штрауса представит свои картины с изображениями редкой породы карабахских лошадей.

Карабахцы навсегда покорили прибалтийскую художницу, каждая работа которой – Гимн природной красоте и гордости. Более того, через свои картины Даце Штрауса словно возвращается к своей первой профессии.

Огромное желание собственного развития в выбранном изобразительном анималистическом жанре делает имя латвийской художницы известным. Даце Штрауса получает широкую популярность у себя дома – в Латвии, а затем в Финляндии, куда переезжает по семейным обстоятельствам. На сегодняшний день творческий «багаж» художницы насчитывает восемнадцать персональных и групповых выставок, проходивших в Латвии, Финляндии, Германии.

Притягательность картин Даце не только в точном воспроизведении разных мастей и пород лошадей. Созданные ею образы наделены богатой гаммой чувств и эмоций, которые в реальности могут переживать эти сильные и невероятно красивые животные. Для художницы каждый конь, каждая лошадь, с которыми ей доводилось общаться – Индивидуальность, и для автора крайне важно, чтобы зритель увидел и прочувствовал всю уникальность характера, которым наделено каждое животное.

Вот уже два года Даце Штрауса живет в Азербайджане. Вскоре после своего приезда, благодаря неподдельному интересу и глубокой любви к лошадям, она наладила контакты со многими коневладельцами, уделяя особое внимание коням карабахской породы.

Экспозиция выставки состоит из 40 картин, которые отличаются особой притягательностью и грацией карабахских лошадей.

Выставка картин будет проходить в три этапа.

Отметим также, что на втором этапе выставки будет организован благотворительный аукцион, где каждый сможет внести свой вклад в спасение этих благородных животных.

Ждем Вас!

Место проведения: Вегас Кунцево
Дата: 20 апреля

Вход свободный

Для аккредитации СМИ писать Tatiana.kirsa@mail.ru
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