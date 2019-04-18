В Москве прошла выставка картин Карабахских лошадей «Кони Солнца и Света. Возрождение Карабахской породы»

«Под ним весь в мыле конь лихой

Бесценной масти, золотой.

Питомец резвый Карабаха

Прядет ушьми и, полный страха,

Храпя косится с крутизны

На пену скачущей волны»

Под звуки народных азербайджанских инструментов, источаемых талантливыми молодыми музыкантами, под нежные голоса певцов в этот день славили историю этих невероятных животных.Для Азербайджана эти животные являются особенным символом нации. Карабахские лошади не раз вдохновляли художников и поэтов своей грацией и красотой. Так, наиболее известное широкой публике описание карабахской лошади оставил великий поэт М.Ю. Лермонтов в своей поэме «Демон»:«Высокая щеголеватая карабахская лошадь» упоминается в повести Льва Толстова «Хаджи-Мурат», этот же автор дает лошади Пети Ростова в «Войне и мире» кличку Карабах. «Вороной карабахский жеребец» появляется на страницах романа «Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова. Русские живописцы неоднократно изображали карабахскую лошадь на своих полотнах. Живыми, игривыми, сильными предстают «кегляны» в работах художника-анималиста Николая Сверчкова.С лошадей карабахской породы делал рисунки живописец Василий Верещагин. Изображение скачущего карабахского коня в царские времена украшало герб города Шуша.Для Азербайджана карабахский конь всегда служил особым олицетворением народа – такой же сильный, непокорный, выносливый и благородный.Чаще всего карабахские скакуны использовались людьми под седлом, так как лошади с легкостью справлялись с горными дорогами, сохраняя резвость и скорость хода. К примеру, преодоление горных неровностей для лошади было простым делом, ускоренный шаг мог достигать скорости 10 км/час. А о работоспособности и трудолюбие этих животных ходят легенды и восхваляющие оды.Но, увы, даже такой великой породе может вскоре настать конец. Согласно данным канала «Мир», проблема карабахской породы на данный момент состоит в недостатке селекционного материала. В мире насчитывается всего 100 лошадей этой породы, 70 из которых находятся в Азербайджане.На данный момент правительство Азербайджана принимает все возможные меры для улучшения ситуации на местах – в Агдамском районе создана специальная ферма для разведения этой породы. Но в то же время существует достаточное количество частных ферм, где и содержится наибольшая часть лошадей. Но, к сожалению, фермы не способны брать на себя все необходимые расходы для поддержания нормального уровня жизни карабахской породы. Таким образом, лошади остаются буквально выброшенными на улицу. Поэтому таким фермам сейчас необходима централизованная поддержка, включая корм, аренду помещения, правильный уход специально обученных людей и т.д.Даце Штраус тоже не осталась равнодушной к этой проблеме. Художница буквально влюбилась в карабахцев. Притягательность картин Даце не только в точном воспроизведении разных мастей и пород лошадей. Созданные ею образы наделены «душой» этих прекрасных животных. Каждый конь для Даце – индивидуальность. Поэтому ее картины отличаются неподдельной реалистичностью каждого коня. Художница тонкими мазками одарила каждое животное на своей картине изюминкой, создавая тем самым «живой» портрет.Такой уникальный подход к своему творчеству в сочетании с духовной расположенностью к животным создали невероятную экспозицию, проникновенную, трогательную, заставляющую прочувствовать Карабахскую породу во всем ее великолепии.Проблема карабахцев объединила и еще одного, не менее равнодушного к национальным ценностям человека – Аскера Мамедова. Ранее художник уже представлял свою экспозицию в Дипломатической Академии МИД РФ в Москве, где ему официально было присвоено звание народного художника Азербайджана из рук посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы.Вот и сейчас Аскер Мамедов также не остался в стороне. Его картины не менее трогательного содержания с символичными предметами азербайджанского быта и культуры стали изюминкой, обрамляемой национальную выставку. Аскер так же, как и весь азербайджанский народ болеет душой за те непростые события, которые происходят сейчас в стране. Гранат – главный персонаж картин Аскера- олицетворяет собой раненое сердце художника, заставляя глубоко проникнуться трогательными сюжетами.Оба художника не просто воссоздали трогательный национальный характер, который у многих вызывал слезы, но и смогли отдать своим произведениям частицу себя, словно бы в жертву благополучию горячо любимой Азербайджанской земле.