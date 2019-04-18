В Москве пройдет предпрьемьерный показ фильма «Красивый, плохой, злой»

Картина Джо Берлингера, снятая по сценарию Майкла Верви, рассказывает историю одного из самых кровожадных серийных убийц Америки – Теда Банди, роль которого исполнил Зак Эфрон, известный по комедиям «Папе снова 17», «Соседи на тропе войны», «Дедушка легкого поведения» и «Этот неловкий момент».Тед Банди - серийный убийца-маньяк, некрофил и каннибал, которого называли к тому же одним из самых обаятельных преступников XX века, добиваясь доверия молодых девушек за счет своей харизматичности и приятной внешности, совершал преступления. По официальным данным, Банди признался в совершении 30 убийств, хотя ему приписывают ему более 100 преступлений. Жертвами Теда Банди становились молодые девушки, которые не подозревали, что за его харизмой, привлекательной внешностью и хорошими манерами скрывается личность психопата и убийцы. Обаяние Банди было его главным козырем в поиске новых жертв.Самое поразительное, что близкие даже не догадывались о тёмной стороне жизни Теда, чья биография положена в основу фильма. Он жил как порядочный американец, вырос в многодетной полной и счастливой христианской семье, в атмосфере доверия, счастья и любви со стороны родителей. И поэтому история самого красивого маньяка Америки давно стала предметом исследования психологов и криминалистов.«Красивый, плохой, злой» - это и история отношений между Тедом Банди и его девушкой Элизабет Клопфер, роль которой исполнила Лили Коллинз. Долгие годы его девушка Элизабет Клопфер отрицала причастность Теда к убийствам, но в итоге сама сдала преступника полиции, когда отрицать улики стало невозможным. Маньяка казнили в 1989 году.Фильм выходит в прокат на российских экранах 23 мая.