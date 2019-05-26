Коммунальные бароны – универсальная машина экспроприации

История с экс-министром Открытого правительства РФ Михаилом Абызовым получила совершенно неожиданный разворот, заинтересовавший экспертов «ЭкоГрада» в контексте особенности социально-экономического ландшафта современной России. Так, по мнению экспертов, в стране сформировался масштабный клан «коммунальных баронов», которые в совершенстве освоили практику «монетизировать» свои полномочия, извлекая колоссальные сверхприбыли, и при этом оставаться недосягаемыми для органов правопорядка.
Примечательно, что значительная часть руководителей и фактических владельцев управляющих компаний и иных коммунальных учреждений – сиречь «коммунальных баронов» – постоянно проживают за рубежом, а в России они лишь находят источники для покрытия расходов на заграничное содержание. Михаил Абызов в общем перечне, конечно, случай особый, но это как раз исключение, которое не отрицает правило.
Басманный суд Москвы в минувший четверг
оставил под стражей бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, и вывел их за рубеж. Сам экс-министр себя виновным не считает.Судья Евгения Николаева
удовлетворила ходатайство следствия о продлении ареста Абызову, мотивировав свое решение тем, что «находясь на свободе, он может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей».
Напомним, Абызов был задержан в загородном доме под Москвой после того, как его удалось выманить в Россию из Италии под гарантии некоего высокопоставленного лица. По данным следствия, действия экс-министра и его сообщников поставили под угрозу энергетическую безопасность страны. Суд отказался отпустить Абызова под залог или поместить под домашний арест, несмотря на поручительство главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, зампредседателя «Внешэкономбанка» Натальи Тимаковой, бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича и экс-главы администрации президента Александра Волошина.Эксперт «ЭкоГрада», адвокат и писатель Михаил Фёдоров: «Коммунальщики ищут лазейки, как бы урвать с жильцов побольше денег. О том, как они это делают, лишний раз рассказывать не надо – только пример в Кировской области чего стоит. А какие сумасшедшие деньги уходят разного рода недобропорядочным горе-управляющим компаниям, в той или иной степени известно всем владельцам квартир. Надеюсь, Верховный суд в случае с прецедентом в Кировской области станет на защиту жильцов, а не новых алчных коммунальных баронов».
Кировский коммунальный казус, о котором упоминает наш эксперт
, может стать прецедентным. Как сообщает newsler.ru, 27 марта Кировский областной суд удовлетворил иск местного жителя Константина Сухих и признал незаконным решение взимать плату за вывоз мусора, исходя из площади жилища – с квадратного метра. 25 апреля стало известно, что региональное министерство ЖКХ намеревается обжаловать решение областного суда, и 23 мая дело поступило в Верховный суд РФ. На сайте суда сообщается, что его будет рассматривать судебная коллегия по административным делам.
Коммунальные бароны в связи с возможным прецедентом уже начали пиар-подготовку, пугая читателей подконтрольных СМИ, что если решение областного суда устоит, кировчан ждет существенное повышение платы за вывоз мусора уже в 2019 году – ведь в этом случае министерству энергетики и ЖКХ придется утверждать новые нормативы, в основу которых легли замеры, сделанные в 2018 году, а они выше действующих нормативов на 15-20%. Но, как показывает практика социального действия в Архангельске и Екатеринбурге, гласность, митинги, активные выступления и независимая юридическая помощь могут решить проблемы коммунального беспредела, и чем выше протестная активность населения, тем легче поставить на место и чиновников, и связанных с ними оборзевших бизнес-баронов.Как сообщает ИА REGNUM, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
запросил документы по концессии с АО «Управление отходами» – региональным оператором, который занимается созданием и обслуживанием систем по обращению с ТКО и позиционирует себя как крупнейшего концессионера России. В частности, были запрошены документы по мусорным полигонам, которые должны появиться под Магнитогорском и под Чишмой, куда намерены вывозить мусор из Челябинска.
При этом, по данным издания «Новый День»
, полигон под Чишмой пока находится в стадии проектирования. Как ранее сообщало агентство, с 21 по 23 мая в офисах компании и её дочек прошли обыски. Официальных комментариев пока нет. В пиар-материалах компании, в частности, интервью с гендиректором Павлом Бесшаповым, утверждается, что «концессионер на правах долгосрочной аренды осуществляет эксплуатацию созданного объекта, модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью…
Фактически любой регоператор в сфере ТКО выполняет задание государства в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО в качестве гарантирующего поставщика коммунальной услуги». Конечно, вариант наделения концессионера функциями регоператора с правом тарифной вольницы мягко ускользает из поля внимания рекламных СМИ, что фиксирует подконтрольное население в статусе крепостных/рабов на срок договора – 10 лет.Павел Бесшапов: «Сразу хочу отметить, что не нужно путать понятия концессионер и региональный оператор. Концессионер создает и эксплуатирует объекты инфраструктуры. Региональный оператор управляет процессом сбора, обработки и утилизации ТКО. То есть концессионер – в первую очередь, инвестор. Региональные оператор в сфере ТКО – в первую очередь, организатор процесса.
Конечно, Компания «Управление отходами» является крупнейшей в России концессионной компанией в сфере ТКО, реализующей на сегодняшний день уже 11 концессионных соглашений в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе в Волгоградской, Челябинской, Саратовской, Мурманской, Нижегородской областях, Республике Чувашии, ХМАО и других регионах. На текущий момент объем инвестиций в проекты составляет более 11 млрд руб».
21 мая, передает издание newsnn.ru, появилась информация об обысках в министерстве экологии Нижегородской области. По имеющимся данным, оперативные мероприятия связаны с деятельностью АО «Управление отходами-НН» (сейчас является региональным оператором по обращению с отходами) на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014–2016 годах. Затем заговорили об обысках в других фирмах, связанных с этой компанией, и в самом «Управлении отходами-НН». В компании пояснили, что оперативные мероприятия с текущей деятельностью не связаны, однако причины визита сотрудников ФСБ назвать отказались. Негативную информацию про «Управление отходами-НН», распространяемую в СМИ, там назвали инсинуацией», а также пояснили, что давление со стороны правоохранителей негативно сказывается на работе предприятия.
На встрече Павла Бесшапова и главного редактора журнала «ЭкоГрад» Игоря Панарина при участии корреспондента «ЭкоГрада» Игоря Солонцова Павел Евгеньевич представился скромно и со вкусом, что, мол, он генерал юстиции (высшее специальное звание сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. – Ред.) Он продемонстрировал документы, подтверждающие взаимодействие его компании с пенсионными фондами, Центробанком РФ, рассказал о некой «универсальной машине», с помощью которой оборот с отходами удалось превратить в высокодоходный бизнес. Позже ни по одному из высказанных Павлом Евгеньевичем предложений журналу так и не удалось получить подтверждения.
КТО ОН ТАКОЙ
Из опубликованного в открытых источниках следует, что Павел Бесшапов окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. С 1996 по 2000 гг. занимался экологическими программами в ОАО «НПО «Природа». С 2000 по 2007 гг. — начальник финансового управления, заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ФГУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» при Минюсте России. С 2007 по 2008 гг. — исполнительный директор ЗАО «Газпромбанк-управление активами». С 2008 года участвовал в разработке концессионных проектов, с декабря 2014 года — генеральный директор АО «Управление отходами», в настоящее время — президент АО «Управление отходами». Данные о том, что Бесшапов имеет звание генерал юстиции, не сообщается.
6 марта 2019 года журналу «ЭкоГрад» стало известно, что Павла Бесшапова приняли на Государственную должность. Напомним, советником директора ППК «Российский экологический оператор» (с перспективой стать заместителем) назначен Павел Бесшапов.
Цитируем сами себя: Таким образом, пока на мусоросжигательные заводы «Ростеха» сыплются финансовые и земельные преференции, Юрий Шамалов и Юрий Ковальчук начиняют топ-менеджерами непосредственно компанию-регулятора «мусорной» отрасли.
Чья стратегия окажется выигрышней и дальновидней – покажет только время. Хотя отходов в России столько, что ниш на этом рынке хватит многим. Особенно «Росатому», чей законопроект об управлении I и II классом опасности мы обсудим завтра.
А пока желаем Павлу Бесшапову разнообразных успехов на новом посту. И радуемся за Саратовскую, Волгоградскую, Архангельскую, Нижегородскую, Мурманскую, Челябинскую области, а также Чувашию, где «Управление отходами» занимается «мусорной» реформой.
Вероятно, теперь эти регионы будут окружены заботой ППК РЭО в первую очередь.
Чуть позже фигура Павла Бесшапова заинтересовала Telegram-канал «Зеленый Змий»: Лубянка официально не согласовала сразу четырёх кандидатов в заместители гендиректора ППК «Российский экологический оператор», предложенных главой компании Денисом Буцаевым.
Еще по одному кандидату позиция ФСБ оказалась предельно жесткой. Экс-президента АО «Управление отходами» Павла Бесшапова, который занимался концессионными проектами с 2007 года (ещё работая в УК «Газпромбанк – Управление активами») силовики категорически запретили принимать на какие-либо руководящие должности в РЭО.
Источник сообщает: «По Бесшапову поступил большой материал». Неясно даже, останется ли он работать просто советником Буцаева.
В свою очередь, @greenserpent весьма удивлён скоростью, с которой эти и прочие одиозные фигуры отрасли ТКО смогли найти кратчайший путь в ППК «Российский экологический оператор».
АО «Управление отходами» (УК Лидер) заключило 2 концессионных соглашения и в Челябинской области — в городе Челябинске и Магнитогорске.
В рамках концессии, за более 5 миллиардов собственных средств, (из пенсионного фонда) должны были быть построены полигоны в Магнитогорске и в п. Чишма вблизи Челябинска, а также мусороперегрузочные станции. Соглашение заключено на 25 лет.
В результате из бюджета или кармана населения, АО «Управление отходами» ( Лидер) заработали бы более 30 миллиардов рублей.
Объекты должны были появиться в мае 2019 года. Но до сих пор нет еще готового проекта. За эти 2 проекта лично отвечал Павел Бесшапов.
В Челябинске ответственный за эту работу была Куприкова Яна Анатольевна, и.о министра экологии Челябинской области, которая и подписала от правительства региона данную кабальную по условиям концессию.
Она в близких отношениях с Бесшаповым и считается его человеком.
Сейчас делает все, чтобы новый глава региона А.Текслер не расторг договор по концессии. Что хотел сделать Б.Дубровский (экс-губернатор) перед своим уходом.
Если сейчас договор не расторгнут, то в последующем при расторжении бюджет Челябинской области обязан будет погасить все расходы выставленные АО Лидером по данной концессии.
В свою очередь Telegram-канал «Незыгарь» сообщал, что уголовное дело на «Управление отходами-НН» могли завести из-за хищения средств из бюджета Нижегородской области при строительстве полигонов [официальной информации о возбуждении дела пока не было, — прим. NewsNN]. Невыгодное правительству региона концессионное соглашение с компанией финансировала УК «Лидер». Сумма контракта превысила 1 млрд рублей. Он был заключен при тогда еще губернаторе Валерии Шанцеве.
«Поскольку при строительстве полигона были использованы инвестиционные деньги УК «Лидер», то в концессионном соглашении было прописано, что в случае неоплаты муниципалитетами запланированных сумм на сбор и размещение ТКО, бюджет Нижегородской области должен возместить фирме выпадающие доходы. Таким образом, была реализована идеальная схема хищения средств через концессионное соглашение», — поясняет «Незыгарь».
Заметим, что в УК «Лидер» обыски также проводились.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами АО «Управление отходами-НН» являются АО «Управление отходами» (70% в УК, Москва) и ООО «Промресурс-НН» (30% в УК, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). Владельцем последней является Надежда Гаврилова, которая также работает гендиректором «Управления отходами-НН». Игоря Гаврилова, ранее возглавлявшего фирму, осудили на два года условно за незаконное предпринимательство и работу без лицензии.
Бенефециаром московского «Управления отходами» является совладелец и гендиректор ряда «дочек» брокерской группы компаний «АЛОР» Александр Калин. Эти фирмы также указаны в списке аффилированных с «Управлением отходами». Кроме того, один из акционеров «Управления отходами» — первый заместитель гендиректора ЗАО «Лидер» Юрий Сизов.
Однако реальным владельцем «Управления отходами-НН» в СМИ называют сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева, имеющего в собственности вместе с супругой 28 объектов недвижимости и свыше 10 транспортных средств. Ранее директором по развитию «Управления отходами-НН» был сын сенатора — Андрей Лебедев.
Скандалы с участием «Управления отходами-НН» случались и ранее. Так, 29 сентября в поселке Гидроторф (Балахнинский район) прошел пикет местных жителей против свалки промотходов: они жаловались на неприятный запах и считали, что она небезопасна для их здоровья. До этого на данном полигоне был задержан самосвал, в котором могли находиться отходы. Однако его отпустили без экспертизы.
Гендиректор Гаврилова в разговоре с NewsNN назвала пикет жителей «заказным мероприятием».
Позже прокуратура возбудила административное дело о неправильном обращении с отходами. Было установлено, что в нарушение требований законодательства «Управление отходами-НН» с 2014 года осуществляло деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на полигоне без утвержденного проекта нормативов и лимитов на их размещение.
Претензии были и к полигону в Городецком районе. Его компания построила, несмотря на многочисленные протесты жителей. Также в результате появления этого мусоросортировочного комплекса возникла монополия, что сказалось на ценах на вывоз ТКО — мусор из Сормовского района Нижнего Новгорода начали возить в Городец. Кроме того, ухудшилась экологии, так как не все перевозчики довозили отходы до полигонов.Продолжение следует. Запасаемся попкорном.
Владимир ХЛУДОВ, Игорь СОЛОНЦОВ, Игорь БЕЛЫЙ
Источник: ЭкоГрад