Инна Гинкевич: Культура влияет на все социальные аспекты жизни, в том числе и на спорт!

Её имя хорошо знакомо широкому кругу ценителей искусства. Заслуженная артистка России, балерина, в недавнем прошлом в статусе примы покорила лучшие сцены мира и России. Танцевала в таких постановках, как: «Щелкунчик», «Жизель», «Шопениана», «Снегурочка», «Саломея, «Эсмеральда», «Золушка», «Лебединое озеро»; снималась во многих кинофильмах. А сегодня, являясь главным хореографом физической культуры и спорта г.Москвы и директором школы Олимпийского Резерва №25, с успехом передаёт свой большой профессиональный опыт российскому спорту.- В каждом виде сложно-координационных видов спорта тренерам, постановщикам программ и спортсменам все равно приходиться обращаться к хореографии. Техничность является неоспоримым фактором успеха любого спортсмена, напрямую связанная с хореографией и её базой. Поэтому всегда гениальные тренеры работали в связке с хорошими хореографами. Например, знаменитый тренер по фигурному катанию Станислав Жук. Любой из его учеников мог сделать полный балетный класс вместе с артистами Большого театра! Хореография, помимо координации движений, пластичности, грациозности и артистизма вырабатывает у спортсмена выносливость, красивую осанку, делая мышцы сильными, эластичными, подготовленными даже к самой тяжёлой нагрузке. Укрепляется голеностоп, икроножные мышцы, мышцы бедер, улучшается мышечный корсет, а также спортсмен готовится к стабильному выполнению техники.В наше время наблюдается явная акселерация - дети быстро растут. Поэтому и хореография сейчас сильно помолодела и базовой подготовкой лучше начинать по нашей рекомендации с 3-х лет. Она хороша тем, что даёт базовую основу для всех видов направлений в танцах и спорте и возможность детям и их родителям сделать выбор – танец или спорт, хотя в процессе подготовки желание у ребёнка может поменяться. Необходимо учесть и тот факт, что бывают уникальные для спорта дети, как например, Моцарт в музыке! Но это редкие исключения, а не данность. Возраст наших спортсменов заметно молодеет, и это весьма спорный вопрос! Здесь необходимо учитывать и особенности психики в разном возрасте, зависящей от огромных нагрузок, которые дает спорт высоких достижений.- Кроме уже перечисленных видов спорта идёт заметное развитие и художественной гимнастики, акробатического рок-н ролла и фигурного катания – они параллельны, и синхронных видов плавания, спортивной акробатики. В этой связи выработано специальное направление, такое как спортивное тестирование мальчиков и девочек. Психологи определят, каким видом спорта дети могли бы лучше заняться. У нас есть центр психологической подготовки и это уже инновация.- В качестве главного хореографа департамента спорта г.Москвы мне пришлось ломать стереотип, выработанный за прошедшие 20 лет. За эти годы количество хореографов сильно сократилось, а оставшиеся далеко не всегда соответствовали нужной квалификации. Была проведена огромная работа. Постепенно, путем повышения квалификации, семинарами, мастер-классами в течение 6 лет хореографы и тренеры повышали свой профессиональный уровень и стали соответствовать квалификационным требованиям. Ведь до этого многие из них, особенно молодые, считали, что хореография им не нужна вовсе. Мною специально была разработана уникальная методика «Школа движений на всех этапах подготовки в сложно-координационных видах спорта», на основе которой также прошли курсы повышения квалификации около 400 тренеров и хореографов департамента спорта г.Москвы! Были выпущены книги, методические рекомендации по моей методике в помощь специалистам, работающим со сложно-координационными видами спорта. Очень радует, что те тренеры и хореографы, которые прошли курсы повышения квалификации по моей методике, применяют сегодня на практике полученные знания и в итоге их спортсмены получают высокие результаты. А также, когда и на тренировках, и на соревнованиях дети профессионально и стабильно показывают свое спортивное мастерство, грамотно подкрепленное хореографической базой. В нашей школе Олимпийского резерва численность учащихся увеличилась почти в 3 раза - до 2000 учеников, многие из которых имеют очень хорошие результаты и побеждают на первенствах Москвы и России! (с гордостью).- В последнее время всё активнее в спорте прослеживается явное расширение демографии. Китай, Япония, Корея. Восток «наступает нам на пятки» и уже давно хлынул и в спорт, и в балет. Их спортсменов, в первую очередь, отличает дисциплина. Это то, что у нас, к сожалению, страдает! Культура, социум в школах влияют на воспитание. У восточных детей сильно развито уважение к старшим, к словам тренера. То, чем необходимо овладеть, к примеру, к следующей тренировке, не подлежит сомнению, выполняется беспрекословно и даёт в итоге нужные результаты. Культура влияет на все социальные аспекты жизни, в том числе и на спорт!- Давайте не будем так ставить вопрос. Что значит «успешная»? А если в целом о себе… Еще в детстве я объездила с Академией Русского балета им. А.В.Вагановой, которую окончила, весь мир, жила теми образами, которые исполняла, танцевала в красивых костюмах, созданных порой именно для меня известными художниками, общалась с влиятельными людьми... Затем работала в ведущих театрах страны в качестве прима-балерины. Станцевала более 40 сольных и ведущих партий в постановках знаменитых хореографов, как в спектаклях классического наследия, так и современной хореографии, объездив с гастролями почти весь мир, и с успехом выступала на его лучших сценах. Достигнув вершин балетного искусства, получила звание Заслуженной артистки России и теперь продолжаю свою карьеру в спорте. Моя психология, сформированная годами, теперь работает на департамент спорта г.Москвы. Хотя по сравнению с искусством, в спорте мне это иногда тяжелее даётся и, наверное, потому, что в балете всё зависело от меня одной. В спорте же мне приходится руководить большим количеством людей, не всегда относящихся к своей работе как мы, балетные. У меня нет разделения между спортом и творчеством.За 6 лет в спорте я по-прежнему доказываю свою профессиональность делами, как до этого в балете и в кино... Написала и издала серию из 6 книг для спорта – это большой труд! Получила третье высшее образование в «РАНХиГС» по специальности государственное и муниципальное управление. Сейчас работаю над диссертацией, собираю материал на кандидатскую степень. Провожу мастер-классы online для всей России. Хочу хореографам и тренерам дать ту необходимую и в некотором роде эксклюзивную базу, которую не все могут получить; ведь не у каждого есть возможность приехать и учится вдали от дома. Кроме того, являюсь хореографом девочек, занимающихся акробатическим рок-н-роллом в нашей СШОР вместе с очень хорошим тренером Вероникой Кузнецовой.