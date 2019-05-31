Афаг Масуд Владимиру Познеру: никакие регалии никому не дают права говорить с сарказмом о народе, имеющем глубочайшую историю и культуру

Автору передачи «Познер», транслируемой по Первому каналу ОРТ, Владимиру ПознеруУважаемый Владимир Владимирович, хочу прежде всего отметить, что пишу вам искренне, от чистого сердца. Дело в том, что недавно я совершенно случайно наткнулась в социальных сетях на ваше высказывание о желании посетить исконно древний край Азербайджана Карабах, о том, что сердце ваше, наперекор азербайджанцам, принадлежит армянам и так далее.Скажу откровенно, была неприятно удивлена, так как причину всей этой раздражительности так и не поняла. Сначала хочу, чтобы вы знали, что в Азербайджане вас ценили, думаю и по сей день ценят достаточно высоко и любят как талантливого, незаурядного человека, телеведущего, наделенного острым аналитическим умом, за умение четко и справедливо выявлять истину, давать верную оценку ситуациям и событиям. Думается также, и у вас не должно быть каких-либо негативных ассоциаций, связанных с Азербайджаном или азербайджанцами. В таком случае, мне не совсем понятны причины вашего неожиданно неуместного сарказма по поводу «господ азербайджанцев», или как вызывает у вас смех попадания в какой-то «черный список». Мне также непонятно реактивное заполнение социальных сетей этими неуместными высказываниями так, будто этим была совершена, чуть ли не триумфальная победа над Азербайджаном.Мне также неясна причина столь демонстративного, по-детски наивного заявления о том, что ваше сердце принадлежит армянам. Извините за откровенность, будто это не вы, это не тот мудрый, бережно разбиравший слова и мысли Познер, которому мы верили, которого мы слушали, ценили и любили за его светлый ум, добрый нрав долгие-долгие годы.Я не осуждаю вас, возможно, не было времени, или просто желания поглубже поинтересоваться историей Карабаха, название которого на азербайджанском означает «Черный сад», из-за его обильных, густых лесов, смотревшихся издали черными полосами. Может быть, не было возможности также просмотреть древние карты, близко ознакомиться с сотнями документов, подтверждающих неоспоримые истины и факты, затрагивающие историю Карабаха. Понимаю и то, что вы чрезмерно заняты – работа, творчество, встречи, поездки… Вы большая знаменитость, но, думаю, согласитесь со мной и в том, что никакие регалии не дают никому, и также вам, права, говорить с неким сарказмом о народе, имеющем глубочайшую историю и культуру, так поверхностно, демонстративно-несерьезно относиться к наболевшему его вопросу – вопросу украденных захватническим путем земель у азербайджанского народа, чье гражданское и человеческое право грубейшим образом попраны, чьи сотни соотечественников — женщины, невинные дети, старики зверски убиты теми же армянами, которым принадлежит ваше сердце, и сотни которых по сей день находятся в плену и подвергаются ежедневно пыткам и унижениям в том самом Карабахе, в котором вы так мечтаете побывать.Увы, это не первая, думаю и не последняя потеря для нас в вашем лице. Видимо, человечество обречено барахтаться в волнах неумолимо ускоряющегося времени, словно молоко, сбивающееся в гигантском котле, разделяясь на масло и мутный осадок, оседающий на дно. За последние годы нам всем приходится быть свидетелями такого же оседания мути — умерщвленных при жизни, перемолотых, раздробленных в омуте беспощадного социума, поглотившего несметное количество светлых умов, одаренных, талантливых, величайших творцов письма, науки и искусства…Берегите себя, господин Познер. Время беспощадно, и оно не прощает несправедливых.