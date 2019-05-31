Афаг Масуд Владимиру Познеру: никакие регалии никому не дают права говорить с сарказмом о народе, имеющем глубочайшую историю и культуру

Известная азербайджанская писательница Афаг Масуд направила российскому телеведущему Владимиру Познеру письмо в связи с озвученными им на Общественном телевидении Армении мыслями об азербайджанцах.
Автору передачи «Познер», транслируемой по Первому каналу ОРТ, Владимиру Познеру
Уважаемый Владимир Владимирович, хочу прежде всего отметить, что пишу вам искренне, от чистого сердца. Дело в том, что недавно я совершенно случайно наткнулась в социальных сетях на ваше высказывание о желании посетить исконно древний край Азербайджана Карабах, о том, что сердце ваше, наперекор азербайджанцам, принадлежит армянам и так далее.
Скажу откровенно, была неприятно удивлена, так как причину всей этой раздражительности так и не поняла. Сначала хочу, чтобы вы знали, что в Азербайджане вас ценили, думаю и по сей день ценят достаточно высоко и любят как талантливого, незаурядного человека, телеведущего, наделенного острым аналитическим умом, за умение четко и справедливо выявлять истину, давать верную оценку ситуациям и событиям. Думается также, и у вас не должно быть каких-либо негативных ассоциаций, связанных с Азербайджаном или азербайджанцами. В таком случае, мне не совсем понятны причины вашего неожиданно неуместного сарказма по поводу «господ азербайджанцев», или как вызывает у вас смех попадания в какой-то «черный список». Мне также непонятно реактивное заполнение социальных сетей этими неуместными высказываниями так, будто этим была совершена, чуть ли не триумфальная победа над Азербайджаном.
Мне также неясна причина столь демонстративного, по-детски наивного заявления о том, что ваше сердце принадлежит армянам. Извините за откровенность, будто это не вы, это не тот мудрый, бережно разбиравший слова и мысли Познер, которому мы верили, которого мы слушали, ценили и любили за его светлый ум, добрый нрав долгие-долгие годы.
Я не осуждаю вас, возможно, не было времени, или просто желания поглубже поинтересоваться историей Карабаха, название которого на азербайджанском означает «Черный сад», из-за его обильных, густых лесов, смотревшихся издали черными полосами. Может быть, не было возможности также просмотреть древние карты, близко ознакомиться с сотнями документов, подтверждающих неоспоримые истины и факты, затрагивающие историю Карабаха. Понимаю и то, что вы чрезмерно заняты – работа, творчество, встречи, поездки… Вы большая знаменитость, но, думаю, согласитесь со мной и в том, что никакие регалии не дают никому, и также вам, права, говорить с неким сарказмом о народе, имеющем глубочайшую историю и культуру, так поверхностно, демонстративно-несерьезно относиться к наболевшему его вопросу – вопросу украденных захватническим путем земель у азербайджанского народа, чье гражданское и человеческое право грубейшим образом попраны, чьи сотни соотечественников — женщины, невинные дети, старики зверски убиты теми же армянами, которым принадлежит ваше сердце, и сотни которых по сей день находятся в плену и подвергаются ежедневно пыткам и унижениям в том самом Карабахе, в котором вы так мечтаете побывать.
Увы, это не первая, думаю и не последняя потеря для нас в вашем лице. Видимо, человечество обречено барахтаться в волнах неумолимо ускоряющегося времени, словно молоко, сбивающееся в гигантском котле, разделяясь на масло и мутный осадок, оседающий на дно. За последние годы нам всем приходится быть свидетелями такого же оседания мути — умерщвленных при жизни, перемолотых, раздробленных в омуте беспощадного социума, поглотившего несметное количество светлых умов, одаренных, талантливых, величайших творцов письма, науки и искусства…
Берегите себя, господин Познер. Время беспощадно, и оно не прощает несправедливых.Афаг Масуд, писатель (Азербайджан)