Бегом за короной. Владимир Зеленский - лидер "Русского Мира"?

Сетевые ньюсмейкеры вяло отметили годовщину ухода на тот свет «старшины запаса» Аркадия Бабченко, хайп не ловится даже свежими некрологами – помер Максим, ну и… даже если не помер.Куда большим событием стала отставка русского мэра Риги Нила Ушакова, который перешел на работу в Европарламент, но ведь и заявка на лидерство в «Русском мире» от Нила Ушакова была самой перспективной.Еще один претендент на роль гиганта русской мысли («отца русской демократии» не рассматривают за дискуссионностью оной надобности), экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман был почти официально отправлен в опалу. 30 мая СМИ Израиля опубликовали сообщение о том, что лидер Израиля Нетаньяху не хочет заседать с Либерманом в следующем правительстве (парламент Израиля этой ночью проголосовал за самороспуск и проведение повторных выборов, так как партия «Ликуд» Нетаньяху не смогла договориться о коалиции с партией «Наш дом — Израиль» Либермана). При этом он пообещал постараться нанести Либерману значительный ущерб среди потенциальных избирателей, чтобы он не смог заверить их в своей предвыборной кампании в присоединении к правому правительству.И сын главы правительства Израиля Нетаньяху Яир обратился с воззванием на русском языке: «Братья из бывшего Союза! Ваш дом – Ликуд (партия Нетаньяху. – Ред.)!»…Казалось бы, при чём здесь «русский мир», но после устранения из проекта Нила Ушакова по сути найден самый цимес. Эксперты «ЭкоГрада» отмечают, что корона лидера «Русского мира» вернулась в пределы метрополии, или, по меньшей мере, находится на пути в Москву. Но что совершенно определенно, битва за эту корону не пошла на спад, хотя биржа котирует акции проекта по самой низкой в истории цене. И блогеры, проигнорировавшие «живой труп» Бабченко, охотно наблюдают за её перипетиями.Новость дня – президент Украины Владимир Зеленский назначил на место начальника Управления госохраны Валерия Гелетея киборга, пожавшего руку Мотороле. Ну незадачливого экс-министра обороны Гелетея, превратившего армию Незалежной в полное посмешище, все помнят по ручке с закрытым колпачком, которой он что-то подписывал. О новом, Алексее Оцерклевиче, известно пока, что он подполковник, участник АТО, замкомандира батальона 93-й бригады во время боев за Донецкий аэропорт, пожал руку Мотороле и назвал конфликт на Донбассе братоубийственной войной. Позднее Оцерклевич сказал, что ему хотелось задушить Моторолу, но первостепенной задачей он считал отвод украинских военных без стрельбы.Примечательно, что эта новость совпала по времени с выходом в топ видео «Цивилизации XXI век» и журнала «ЭкоГрад» «Зеленскому публично доложили, что политики на Украине никогда не сомневались в результатах и легитимности голосования на референдумах в Крыму и на Донбассе». Примерно за сутки этот предвыборный ролик из загашника Владимира Зеленского с отсылкой на Донбасс набрал около 60 тысяч просмотров, оказавшись более популярным, чем триумфальное возвращение на Украину Михаила Саакашвили.А всё потому, что там был обозначен важный этап принятия «Русского Мира» теми, кто бы хотел проект возглавить – так, «политики на Украине никогда не сомневались в результатах и легитимности голосования на референдумах в Крыму и на Донбассе. Это следует из заявления Святослава Вакарчука, вызывающего на ринг полемики президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, заявление лидера «Океана Эльзы» затонуло в информационном спаме вокруг Зеленского и не откликнулось, несмотря на всю сенсационность. По мнению экспертов «ЭкоГрада», Владимир Зеленский намеренно провоцирует шквал информационных возмущений вокруг своего имени и президентства для того, чтобы по максимуму использовать преимущества популизма». Считается, что Зеленский завел свой блог, выпускает провокационные клипы, всеми способами дает основание полагать, что полемика с ним возможна, и что обращения к нему напрямую приветствуются. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство – и получил искомое (хотя к президенту с тем же самым обращался и Владимир Путин, но не прямо), хотя теперь связан с тематикой «Русского мира» напрямую.Так назначение Оцерклевича оказалось связанным с поворотом Зеленского на восток — проектом «Русского мира» украинского президента, о котором, впрочем, украинские СМИ писали и раньше.Сейчас президент Зеленский провоцирует потенциальных союзников, переделанных из хейтеров, наступая по всем фронтам, в том числе и «русского мира». Это и либертарианство, и трактовка государства как сервиса, и референдум по вопросу возможных переговоров с Россией, и секвестр парламента («нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов?»). И снаряды ложатся точно в цель – уже экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский нарушил конституцию страны решением о роспуске Верховной рады. Для будущего обвиняемого, которому уже сейчас закрыт выезд из страны, Порошенко повёлся замечательно. Ну, а что на очереди? Есть хиты сезона?Эпатажный политик Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому начать с Донбасса. Конечно, признание его автономии – задача, политически не реализуемая даже с учетом рейтинга Зеленского, по крайней мере, до парламентских выборов (интересно, сохранит ли свое прикольное название Верховная Рада Украины – ВРУ?). Но время решений всегда скоротечно, а окна больших возможностей не открываются навсегда, хотя и никогда не закрываются. Что же теряет или приобретает президент Зеленский, совершая поворот на Восток за короной «русского мира»?Автобусные рейсы по маршруту Варшава – Львов или Краков – Ивано-Франковск курсируют гораздо чаще, чем в Москву или в Санкт-Петербург, однако претензии на евролидерство для Зеленского, у которого на родине нет даже своей партии, призрачны. Тем более, что Украина расколота, а спонсор Игорь Коломойский предлагает Зеленскому шантажировать Европу дефолтом. Порошенко с его вечным бизнесом нужен был тлеющий Донбасс, но что остается Зеленскому, главным предвыборным слоганом которого был «Я не Порошенко»? Поворот Зеленского на Восток – первый среди ожидаемых, и в этом повороте – желание короны «Русского мира», ибо что другое он сможет принести в общак Европы в обмен на льготные кредиты и списание долгов предыдущего правления?Но есть главное препятствие, как утёс, разбивающее все возможные проектные волны. Это Кремль, породивший вместе с политтехнологами и «великим комбинатором» Сурковым проект «русского мира», и, естественно, не собирающийся его никому отдавать и даже делиться (напомним, что Порошенко, далёкому от подобных претензий, охотно прощались мелкие пакости с транзитом газа, оголтелая риторика и даже отчасти марш-бросок через Керченский пролив). Остается надеяться, что Владимира Зеленского не постигнет участь Нила Ушакова и Авигдора Либермана, которым на это в завуалированной форме указали – и латентность не повлияла на силу удара. Впрочем, на кону тот случай, когда корона сама выбирает претендента…