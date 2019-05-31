Межнациональная рознь на почве бытового конфликта. Изломы Чемодановского конфликта

Социальные сети пополняются деталями описывающими происшествие в Чемодановке Пензенской области.
Как уже сообщал «ЭкоГрад», по факту происшествия создан оперативный штаб по урегулированию ситуации. Штаб возглавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Он заверил жителей, что полиция проверит всех приезжих в селе, а виновные в гибели людей будут наказаны. 13 июня в селе Чемодановка, Пензенской области случился межэтнический конфликт, который привел к гибели людей и протестам. В ответ жители села Чемодановка перекрыли движение на участке Федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». Состоялся сход, на который по данным новостного портала СМИ58, «собрались тысячи граждан». Движение транспорта было остановлено на несколько часов. Участники протеста потребовали выселить цыганскую общину. Народный бунт спровоцировало происшествие на берегу озера, а именно массовая драка с цыганами, в результате которой погиб один сельчанин.
Комментировать произошедшее в администрации не стали. Но сочли необходимым напомнить местным жителям об ответственности за публичное возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
Гражданам грозит штраф в размере от 300 000 до 600 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
«Это был бытовой конфликт», — так описало происшествие «пригубернаторское издание» 1pnz.ru. Портал сообщает, что стали известны подробности массового побоища в Чемодановке. И также сообщает о деталях происшествия, которые изданию сообщают источники в силовых структурах. Ранее мы писали о том, что в селе Чемодановка Пензенской области произошел массовый конфликт, пишут журналисты, подразумевая, что все оказалось «не так».
Наши источники, извещает 1pnz.ru, в силовых структурах сообщают, что данный инцидент случился из-за двух девушек. Кроме того, имело место быть большое количество выпитого алкоголя.
Стало известно, что в «побоище» участвовали порядка 150 человек, двух из которых доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Отмечается, что это был бытовой конфликт. Полученная от очевидцев информация о том, что драка случилась на почве межнациональной розни, не нашла подтверждения.
Впрочем, жители Пензенской области этой информации, похоже, не поверили. Когда люди поняли, что начальство в данном, конкретном случае защищает не их, а свои кресла, они вышли на митинг и перекрыли федеральную трассу.
Межэтнический конфликт в Чемодановке привел к гибели людей и протестам
Как в свою очередь сообщает портал «Пенза-Взгляд», глава Чемодановского сельсовета Бессоновского района Сергей Лекаркин подал в отставку. Об этом изданию сообщили в администрации сельсовета. Сделал он это в тот день, когда в селе произошли столкновения вооруженных людей. Связан ли уход чиновника со своего поста с инцидентом, на данный момент неизвестно
Как сообщил «РИА ПО» Николай Викторович, он встретился с главным цыганом села и с группой, как назвал их, цыганских старейшин в Лопатках. Кузнецов сказал собеседникам, чтобы они не позволяли возникновению таких конфликтов. А также высказал, что от населения поступают жалобы на цыган, которые приехали жить в Чемодановку из других городов. По словам Кузнецова, старейшины обещали, что сами обязательно проведут серьезные разговоры с цыганами — участниками драки, и будут следить, чтобы подобные конфликты впредь не повторились.
Впрочем, все попытки давления на местных жителей, в том числе запугивание и откровенная ложь силовиков про бытовые мотивы конфликта в Чемодановке, (будем надеяться что это ложь во спасение, ну хотя бы своих кресел — ред.) не возымела действия.
Они боятся, что лица цыганской национальности могут их убить, ведь в ходе конфликта погиб местный житель — Владимир. Ему было 35 лет. Он скончался в реанимации. Мужчина получил травмы головы ночью, когда на село напали. Врачи боролись за жизнь сельчанина, но, к сожалению, травма оказалась смертельной.
«Володя отстаивал честь своей семьи», — говорит местная жительница. У погибшего остались жена и дети.
У людей, которые собрались у Дома культуры «Юбилейный» в Чемодановке, а собралось много людей, по факту осталось немного выбора. Либо бояться властей, которые «засадят без суда и следствия», либо бояться покрываемых властями цыган, которые могут зарезать и сжечь на смерть. Митингующие потребовали от властей решительных действий, но не против пострадавших жителей, а против зачинщиков конфликта. Протестующие настойчиво отметили, что не хотят, чтобы их семьям что-либо угрожало.
«Я видела, как цыгане наполняют канистры бензина перед этим собранием, – сообщила в своём выступлении на митинге местная жительница. – Они собираются нас сжечь. Почему мы, наши дети должны жить в страхе?!»
Тема поджогов была подхвачена в сети. Местный житель сообщил о пожаре в лесном массиве в районе села Чемодановка Пензенской области. Снимки с места возгорания он разместил в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».
«В стороне Чемодановки горит лес», — проинформировал подписчик паблика. Судя по фотографиям, в небо поднимается значительный столб дыма. На фото видно, что возгорание произошло неподалеку от населенного пункта.
Подробности произошедшего устанавливаются в официальных ведомствах.
Позже в сети была выложена видеозапись с телефона, снято темное время суток, которая запечатлела горящий автомобиль. Утверждается, что кто-то поджег машину цыганской семьи в Заводском районе Пензы, однако определить, кому принадлежит транспортное средство, и где происходит действие, не представляется возможным.
Между тем замначальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун заверил жителей и губернатора в том, что ситуация находится под контролем: «Цыгане сейчас в «вип-посёлке», их оттуда не выпускают, — заявляет представитель полиции. – Не делайте опрометчивых поступков!»
«Земляки! Я в Чемодановке, где вчера произошел конфликт, пришедший к драке и пострадавшим. Один человек погиб. Я приношу глубочайшие соболезнования семье…Встретились с жителями, договорились о конкретных мерах по решению ситуации. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане. Идет расследование уголовного дела. Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет!»
Сообщается о гибели второго пострадавшего в межэтническом конфликте в Чемодановке