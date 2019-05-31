В российский прокат выходит историческая драма «Мой друг Зигмунд Фрейд»

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Вчера, 07:24
В российский прокат выходит историческая драма «Мой друг Зигмунд Фрейд»«Любящий многих – знает женщин, любящий одну – познаёт любовь» (Зигмунд Фрейд)

20 июня в российский прокат выходит историческая драма «Мой друг Зигмунд Фрейд» (оригинальное название «Der Trafikant»), режиссера Николауса Лейтнера, по роману Роберта Ситалера.

Романтическая мелодрама по мировому бестселлеру. Хронометраж: 117 мин. Режиссёр: Николаус Лейтнер

В ролях: Саймон Морзе, Бруно Ганц (Небо над Берлином), Эмма Дрогунова

Описание: Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, – сам Зигмунд Фрейд.

Мучимый неразделенной любовью и зловещими снами, он ищет помощи Фрейда, но знаменитый психоаналитик неожиданно признается, что разбирается в любви не больше, чем остальные: "Лучшие из нас разбились, пытаясь покорить женщину". Тем не менее, Франц пытается бороться за свое счастье.

Прежде всего, этот фильм о взрослении: замкнутый в себе провинциальный юноша переезжает в столицу, где набирается житейского и политического опыта. Ему приходится взаимодействовать с людьми, помнить их потребности и угадывать тайные желания. Из наивного мальчика Франц становится человеком, способным противостоять Третьему рейху.

В российский прокат выходит историческая драма «Мой друг Зигмунд Фрейд»
В российский прокат выходит историческая драма «Мой друг Зигмунд Фрейд»
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