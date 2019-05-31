Пляжный сезон в Махачкале

В прошлые несколько лет подряд в Дагестане наблюдался приток экотуристов. В Махачкалу, Кизляр, Каспийск, Избербаш, Дербент и в другие города приезжали россияне из центральных регионов, с Севера, Урала и из Сибири самоходом. Некоторые останавливались в гостиницах, иные снимали комнаты вблизи берега моря, а были и такие, кто ставил палатки прямо на берегу и наслаждался лазурными водами Каспия.Но что случилось в этом году? Приезжих отдыхающих очень мало. Стало быть, и социокультурная интеграция дает обратный ход, т. е. снижается тогда, как ее следует всячески усиливать в ширину и глубину.Взять, к примеру, «Золотые пески» дачного района Кривая Балка, что в 20 км от Махачкалы по Сулакской трассе. Только на одном пляжном участке длиной около 3 км тут могут единовременно купаться и загорать свыше 20 тысяч человек. Но вот беда, для этого тут нет никакой инфраструктуры: нормальных автодорог, пешеходных дорожек, шашлычных, кафе, спасательной службы и прочих объектов, делающих пляж современным культурным местом отдыха.Больше того, пляж захламлен сбросами моря, по пескам гуляют коровы, а иногда тут коровы от чего-то умирают. И сейчас одна дохлая корова уже третью неделю лежит на кромке берега, разлагаясь. Недалеко от туши мертвой коровы лежит огромный сазан (большой каспийский сазан — деликатесный продукт; в большом сазане мало костей и много мяса) в метр длиной. И вообще, много дохлой рыбы и всюду кружат стаи чаек. Кстати, чайки орут по вечерам каким-то странным хором. Их крики, вы не поверите, похожи на вой шакалов и одичалых собак, только более пронзительные, они слышны за пару километров так, как будто где-то рядом орут звери.Если не чистить берег моря, мимо которого ходят суда, он естественным образом захламляется разным мусором. Во всех туристических странах берега моря с пляжами чистятся, регулярно убирают мусор, а потому и чисто там. К примеру, на Черном море нет песчаных берегов, одна галька и камни, ни в волейбол не поиграть, ни побегать, ни полежать на солнце. А на Каспии берега сплошь из золотистого песка, который бы мог дарить здоровье за сезон нескольким миллионам россиян из промышленно развитых регионов страны, где мало солнца и фруктов.Так не пора ли и нам взяться за дело и организовать турбизнес на высоком цивилизованном уровне. Тем более и повод появился в Тбилиси — оголтелые ультралибералы из кожи вон лезут, чтобы понравиться Западу. Т. е. если с 8 июля турфирмы в РФ закроют поездки в Грузию, то хоть какую-нибудь часть потенциальных летних туристов можно и нужно принять в Дагестане. Разве нет?Турпоездки россиян из северных регионов страны в Дагестан — самый южный край России имеют колоссальное экономическое обоснование. Продукты здесь дешевле, чем в любых других курортных странах, и дорога, естественно, дешевле, а эффективность отдыха несоизмеримо выше.Значит, дело лишь за малым, в доброй политической воле.