Президент Путин привез в затопленную паводком Иркутскую область план восстановления хозяйства

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Президент провёл в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.
Как сообщает ТАСС, глава государства поздно ночью (по местному времени) прилетел в регион, страдающий от стихийного бедствия, по пути из Японии, где завершился саммит G20.
В совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер Антон Силуанов, а также руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.
Президент России обратил внимание участников совещания на несколько важных моментов:
информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь;
бесперебойное обеспечение граждан питьевой водой в требуемых объемах.
максимально быстрое реагирование на поступающие жалобы и обращения, в том числе нужно помочь людям найти своих родных, близких, надо составить списки эвакуированных;
незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Напомним, правительство РФ уже выделило на это средства;
держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обстановку, прежде всего в пострадавших районах;
дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями;
контролировать цены, не допускать роста;
начать уже сейчас восстанавливать жилье.
Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода. И вообще предусмотреть все возможные варианты событий.
Владимир Путин поручил руководству Приангарья и МЧС и профильным федеральным министерствам приступить к оценке объема восстановительных работ, определить, какие потребуются дополнительные материальные, в том числе строительные и финансовые ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет дополнительно привлечь в том числе из соседних регионов, да и, если потребуется, из отдаленных регионов страны.
Хочу еще раз повторить: все названные мною задачи должны решаться четко, при взаимодействии всех уровней власти. Это чрезвычайно важно в таких ситуациях.
От наводнения в Иркутской области погибли 5 человек. Еще 12 числятся пропавшими без вести
Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину, прибывшему в Братск для совещания по ЧС в регионе, доложил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.
В Иркутской области 30 фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций, а также свыше 5 тысяч голов крупного рогатого скота оказались в зоне паводка, из-за подтопления засеянных полей в результате ЧС утрачено уже 767 тонн зерна.
Буханка хлеба в некоторых районах Тулуна (Иркутская область) подорожала до 140 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области со ссылкой на сообщения местных жителей, которым удалось дозвониться и поговорить со спикером областного парламента Сергеем Соколом. Напомним, в субботу он вместе с депутатами от пострадавших районов выехал в зону бедствия с гуманитарным грузом.
По дороге в Тулун Сергей Сокол встретился с главами ряда муниципалитетов. В Черемхово мэр города Вадим Семенов помог в решении вопроса с хлебом для тулунчан. В Куйтунском районе местные пекарни работают в круглосуточном режиме с учетом потребности пострадавших от паводка соседних районов. Мэр Куйтунского района Алексей Мари сообщил депутатам и спикеру о том, что в Тулун отправлены полевые кухни, вода, продукты питания.
Режим ЧС в Иркутской области может быть продлен на продолжительное время
По словам чиновника, транспортное сообщение с рядом населенных пунктов остановлено в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области. К настоящему моменту затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов. Пока нет информации о состоянии паромных переправ в Бельске Черемховского района и в Казачьей Бадарановке Нижнеудинского района. Предположительно, причалы там разрушены, а паромы затоплены. Из-за высокого уровня воды на шестикилометровом участке в Тулуне остановлено движение транспорта по ФАД Р-255 «Сибирь». Проезд из Иркутска в Братск и Красноярск сейчас невозможен.
Несмотря на сложную обстановку, на ряде региональных дорог уже начаты восстановительные работы, в которых задействованы 100 человек и 60 единиц техники. Восстанавливаются дороги в посёлки Черемховского, Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов. В Нижнеудинском районе начато восстановление моста через реку Куйт. Всего же, по данным чиновников, полностью разрушены один металлический и восемь деревянных мостов полностью разрушены, ещё шесть повреждены и, скорее всего, будут восстановлены.
В резерве у дорожников находится около 100 единиц техники, которая при возможности будет направлена в пострадавшие от паводка районы.
По предварительным оценкам, сумма ущерба региональной дорожной сети составит порядка 800 миллионов рублей.
Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено. Ни один человек без помощи и жилья не останется, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Он рассказал, что в первую очередь всем пострадавшим выделят по 10 тысяч рублей, сейчас составляются списки, после в зависимости от ущерба пойдут выплаты от 50 до 100 тысяч рублей. А далее будут приниматься решения по жилью.
По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, людям будут предлагать разные варианты расселения. В том числе будут строить дома для потерявших жилье, также будет предложено купить жилье на средства по утрате имущества, передают в правительстве Приангарья.
Последствия наводнения в Иркутской области велики, отмечает региональное издание КП. В четырех районах региона — Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском — подтоплены четыре тысячи жилых домов, многие из них просто смыло потоком воды . По приблизительным оценкам МЧС, число тех. кто остался без крова — около 10 тысяч человек.
И эта цифра — не окончательная. сейчас уровень воды в реке Ия понемногу снижается, но данные метеорологов неутешительные. Синоптики прогнозируют дожди и вода может еще подняться. Объявлен сбор гуманитарной помощи людям, которые остались без крыши над головой и без самого необходимого для жизни. Но этого мало. Всем этим людям нужна поддержка. Конкретная. Адресная. Распоряжение об оказании такой помощи пострадавшим подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. На выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области из резервного фонда правительства выделены отдельные средства.
Какие выплаты полагаются пострадавшим от наводнения в Иркутской области
— пособие членам семей (это супруги, дети и родители тех, кто находился на иждивении) погибших (умерших) в результате паводка, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи. Также выделяются средства на погребение.
-пособия заболевшим в результате паводка, с учетом степени вреда здоровью : легкий вред – 200 тыс. рублей на человека, тяжкий вред или вред средней тяжести – 400 тыс. рублей на человека;
-материальная помощь постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства в домах и квартирах, пострадавших от паводка -10 тыс. рублей на человека;
— финансовая помощь постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства в жилых помещениях, подвергшихся паводку, в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости – 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека).
В ближайшее время правительство Иркутской области представит в МЧС России списки пострадавших, нуждающихся в получении единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, а также согласованные с Минздравом России списки погибших (умерших) и заболевших в результате паводка.
На выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделяется до 662 млн. рублей на социальную поддержку пострадавших.