Стихия и еда соединились на этногастрономическом фестивале в Москве

В фестивале национальной кухни также были представлены блюда русской, дагестанской, узбекской, таджикской, украинской, кабардино-балкарской, башкирской, татарской и якутской кухонь.В белых шатрах, пока шел проливной дождь, представители национально-культурных объединений и повара готовили к показу стенд с национальной атрибутикой, сувенирной продукцией, книгами, журналами, предметами быта и культуры и сервированный стол с кулинарными изысками своего народа. А гости фестиваля в это время прятались в шатре для вип-гостей и обсуждали превратности судьбы и непредсказуемость летней погоды.Потеряв надежду на улучшение погоды, организаторы, наконец, дали команду, шатры распахнулись, и к ним устремились гости фестиваля — гурманы и любители кулинарных шедевров.Оценить насколько шеф-повар ресторана «Азербайджан» Бахар Султанова и повар Эмин Салехов искусны в своем профессиональном деле и как сохраняются кулинарные традиции предков, мог любой желающий гость фестиваля и к тому же совершенно бесплатно. И как только началась раздача еды, возле азербайджанского шатра, да и у других шатров, несмотря на неутихающий дождь, выстроилась очередь, чтобы совершить невероятно увлекательное и аппетитное путешествие в мир вкуса и ароматов. В каждом шатре кулинары выставили все самое вкусное, что может предложить национальная кухня.Азербайджанские повара презентовали такие национальные блюда азербайджанского народа, как курица-лявянги, пип-долма, буглама из каспийского осетра, шах плов из телятины, турши-говурма – плов из баранины, пахлава, бадамбура, шекербура и мутаки, которые привели в полный восторг всех, кто смог продегустировать и поесть эти кулинарные изыски.Гости мероприятия смогли отведать также узбекский плов, дагестанскую чуду, разнообразные мясные и рыбные пироги, борцоки, домашнюю колбасу, шашлыки, самсу, манты, бешбармак, оригинальные салаты, халву, сладости, даже выпить настоящий кумыс и айран и еще много всего интересного и вкусного.По итогам кулинарного конкурса его организаторы должны были определить призеров, а также победителя, но ненастная погода внесла свои коррективы в программу мероприятия, и было отмечено, что все, кто представил свою национальную кухню, постарались на славу и смогли удивить гостей фестиваля своим мастерством.В рамках фестиваля можно было не только продегустировать кулинарные шедевры, но и узнать у поваров особенности приготовления тех или иных блюд, принять участие в кулинарном конкурсе, а также посмотреть выступления артистов и национальных творческих коллективов и исполнителей. Несмотря на приличные лужи на площадке фестиваля, молодежь танцевала и плясала под самые разные национальные мотивы.«Такие гастрономические фестивали помогают нам ближе узнавать и уважать друг друга. Часто говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, а я хотела бы добавить, что ключом к дружбе между народами может служить и национальная кухня. Я не могла сегодня не придти на фестиваль, несмотря на очень плохую погоду, потому что ФНКА АзерРос среди его частников. Попробовав блюда азербайджанской кухни ресторана «Азербайджан», я как будто оказалась в Баку, где готовят также вкусно и изысканно. Одним словом, все участники фестиваля отличились. Спасибо огромное кулинарам! На такой небольшой площадке у москвичей появилась прекрасная возможность не только познакомиться, но и продегустировать вкусные блюда национальных кухонь, но и окунуться в атмосферу праздника дружбы и солидарности», — отметила Тамилла Шихмамедова.«Несмотря на неблагоприятные погодные обстоятельства, кулинарный праздник все-таки состоялся. Прежде всего, хочу выразить благодарность руководству ресторана «Азербайджан», которое откликнулось на предложение участвовать в гастрономическом фестивале национальных кухонь, шеф-повару Бахар Султановой, Эмину Салехову, поразивших всех своим кулинарным мастерством и показавших богатство, красоту, вкус и изысканность азербайджанской кухни, которая является важнейшей частью национальной культуры нашего народа. Спасибо сотрудникам ресторана: Марине Кожевниковой, Алене Парфеновой, Абдулрашиду Сахибову, с которыми мы конструктивно взаимодействовали в процессе подготовки к фестивалю. Приход гостей на фестиваль в такую погоду стал своего рода испытанием для них (не каждый человек решился на такое в этот день!) И поэтому большое спасибо всем гостям, откликнувшимся на наше приглашение: Джамилю Садыхбекову и его дочке Ляман, Тамилле Шихмамедовой и ее племяннице, Валеху Мамедову, Ровшану Алиеву, Замину Мустафаеву, Агаеву Роману, Лейле Мамедовой, Гашиму Алиеву, Эльшану Ибрагимову, Марие Москалевой и многим другим. Молодые активисты азербайджанской общины Заур Гусейнов и Гюльнара Алышова в национальных нарядах прекрасно дополнили и украсили азербайджанский колорит шатра, за что им также огромное спасибо! В том, что азербайджанский шатер привлекал внимание гостей не только национальными блюдами, но и оригинальной красивой сувенирной продукцией, бытовыми предметами ручной работы немалая заслуга наших друзей и партнеров Шамиля Тагиева и Эльшана Ибрагимова. И, конечно же, спасибо организаторам фестиваля, в частности, Кантемиру Хуртаеву за возможность показать все то, чем гордится каждый азербайджанец», – сообщил руководитель пресс-службы ФНКА АзерРос Вагиф Адыгезалов.Отметим, что организаторами Фестиваля выступили Общероссийское общественное движение содействия укреплению дружбы и согласия среди молодёжи «Всероссийский межнациональный союз молодёжи» совместно с Общероссийским общественным движением тюркоязычной молодёжи «ИНДЖИ» при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.