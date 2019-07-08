Дворец шекинских ханов и исторический центр города включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сначала был заслушан отчет Совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (İCOMOS). Было отмечено, что город Шеки расположен на северо-западе республики, на левом берегу реки Киш, на высоте 700 метров над уровнем моря, в 370 километрах от города Баку, на южном склоне Большого Кавказа, вдали от центральных регионов – в изолированном месте, передает АЗЕРТАДЖ.Было отмечено, что находящийся в Шеки Ханский дворец является историческим и архитектурным памятником мирового значения. Здание дворца, построенное в XVIII веке, находится в северо-восточной части города, на территории, окруженной крепостными стенами. Площадь двухэтажного здания, длина которого 30 метров, составляет 300 квадратных метров. Дворец состоит из шести комнат, четырех коридоров и двух зеркальных балконов. Здание дворца, отражающее в себе особенности народных жилых зданий, считается одним из самых прекрасных образцов дворцовой архитектуры Кавказа XVIII века, а также жемчужин исламского Востока. Вместе с историческим центром города дворец охватывает территорию площадью 120 гектаров.В отчете доводится до внимания, что на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в 2017 году в польском городе Краков, также была обсуждена номинация под названием «Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом», представленная нашей страной.В ходе обсуждений Кувейт, Ангола, Китай, Бахрейн, Бразилия, Индонезия, Танзания, Тунис, Кыргызстан, Босния и Герцеговина, Уганда, Норвегия, Зимбабве, Буркина-Фасо, Испания, Гватемала, Австралия подчеркнули важность включения этой номинации в Список Всемирного наследия. Было отмечено, что после 41-й сессии правительство Азербайджана предприняло серьезные шаги, связанные с этим историческим местом. По этой причине представители государств-членов посчитали принятие файла целесообразным.Выступивший представитель Азербайджана отметил, что номинация в течение шести лет оценивалась местными и международными экспертами, которые были приглашены в это место. Проделана серьезная работа, связанная с вопросами, вытекающими из рекомендаций İCOMOS. Сформирована новая структура управления и принят ряд решений.После обсуждений номинация под названием «Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом» была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Затем выступил министр культуры Абульфас Гараев, выразив признательность членам комитета за это решение.