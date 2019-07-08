Цветы и сады на Фестивале в парке «Музеон» 2019

Это крупнейший в России международный фестиваль в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. В церемонии Открытия принял участие руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский.Moscow Flower Show – это неделя высокой моды садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представят новые тенденции в ландшафтной индустрии.«Впервые представлены в широкой массе российские производители, российские питомники, раньше у нас было много зарубежных партнеров. Сейчас мы меняем эту парадигму. Мы понимаем, что у нас много питомников, которые не хуже западных», — сказал Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.Moscow Flower Show – это «неделя высокой моды» садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представляют новые тенденции в ландшафтной индустрии.«В этом году темой фестиваля стал театр, поэтому родилась идея сделать посвящение — сад-театр «Вишневый сад» Галины Волчек, — рассказала Ольга Тихомирова. — «Вишневый сад» назван в честь одного из ее самых знаменитых спектаклей. И «Вишневый» как олицетворение плодов ее творчества».«Соломенная шляпа» – еще один по-настоящему летний проект и принадлежит он умелым рукам скульптора Мелса Геворгяна. Все фигуры здесь выполнены из сена. Детишки будут в полном восторге, а для взрослых – это возможность, вдохнув сладкий запах сена, вспомнить детские годы и окунуться в мир свободы и лета.«Очень захотелось сделать вещи, немножко такие невесомые, парящие, в динамике, в каком-то смысле фантастические», — пояснил идею своего проекта Мелс. На то, чтобы создать всю композицию, у него с помощницей ушло дней десять.Третий проект «Мудрость стихии» целиком и полностью посвящен воде. «Наша идея была показать возможность воды как самого пластичного материала, как самого благодарного материала для дизайнера», — рассказал Александр Курляндский, представитель проекта.В 2019 году фестиваль посвятили театральному искусству, и именно в такой тематике российские и иностранные ландшафтные дизайнеры представят свои работы. В частности, мастера поучаствуют в конкурсе Topi-Art — соревновании по фигурной стрижке деревьев и кустарников, пишет RT. Также в третий раз на Moscow Flower Show пройдет День воды, посвященный привлечению внимания к проблемам экологии, охраны окружающей среды и сохранения водных ресурсов.Для гостей фестиваля тоже подготовили конкурсы, мастер-классы и лекции, для юных гостей проведут детские игровые мастер-классы, пишет агентство городских новостей «Москва».Победителей фестиваля определит жюри во главе с судьей Королевского садоводческого общества Великобритании Джеймсом Александром-Синклером. Помогут оценить работы ему вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Овернь и другие эксперты.Тайны соблазна (Оксана Хлебородова) — сад для Вячеслава Зайцева — золото, гран-при, лучший в номинацииGreenhance garden (Йонас Этер) — золотоРазгуляй (Оксана Пискарева, Наталия Емельянова) — сад для Игоря Гуляева — золотоМосковский натюрморт (Genius Gardens) — cад для Валентина Юдашкина — сереброThe Less (Татьяна Мамаева, Светлана Шибаева в соавторстве со Светланой Ахмадуллиной) — сереброТеатральные сезоны открывает «Современник» (Ольга Тихомирова) — сереброСимбиоз (Ростислав Григорьев) — сереброЖили-были (Онофрийчук Ольга, Онофрийчук Андрей) — золото, лучший в номинацииСады Тихого Дона (Ирина Узденова) — золотоРусские сезоны навсегда (Анна Кавалаглио, Ольга Воронина, Наталья Горятнина, Ирина Шилина, Ксения Игошева) — сереброТеатр сквозь время (Екатерина Лямина, Екатерина Матвеева, Евгений Мариноха) — сереброМагический круг (Анна Насонова, Петр Насонов, Наталья Легенчук) — бронзаДекорация Метерлинка (Мария Принтц, Марина Береснева) — золото, лучший в номинацииЧто такое Вселенная? (Олег Подстаницкий, Елена Романова) — золотоОткрытие (Илья Поликарпов, Александр Шупейко) — золотоЗолотой Петушок (Кирилл Великотный, Валерия Федосова) — сереброЛатза (Евгения Воронцова) — сереброТень любви (Ольга Дьорди) — сереброМонолог (катерина Боганова) — сереброСолнечная тропа (Елена Горская) — сереброЯпонский сад, Уединение (Василий Шевченко, Екатерина Корбут) — бронзаМалый выставочный садПрима балерина (ольга Калупина, Елена Алямовская) — сереброПо следам Пита Удольфа (Татьяна Койсман) — нет наградыХореография формы (Оксана Чурикова, Екатерина Туфер, Ольга Алдошкина, руководитель — Ольга Озерова) — сереброСемь сестер (Татьяна Койсман Варвара Докшина) — сереброВ 2019 году впервые в России на площадке Moscow Flower Show 2019 пройдет I Международный конкурс топиарного искусства Topi-Art, в котором примут участие российские и зарубежные мастера. В третий раз на Moscow Flower Show пройдет День воды. Мероприятие День воды посвящено привлечению внимания к проблемам экологии, охраны окружающей среды и сохранения водных ресурсов. MFS-2019 предлагает принять участие юным посетителям в конкурсе детских проектов – «Планета цветов». «Планета цветов» — традиционный конкурс садов, созданных детьми по своим рисункам. В этом году тема детского конкурса «Мир, который я люблю».