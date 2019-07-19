Гимназия №11 г.о. Королева – кузница профессиональных кадров

Чем еще гордится руководство и преподаватели гимназии № 11 с изучением иностранных языков г.о. Королев - Тимчишина Людмила Николаевна - директор гимназии и ее заместители Затрова Светлана Константиновна и Калинычева Елена Валерьевна, узнал корреспондент РИА Вести Фуад Сафаров, посетив образовательное учреждение.- Наше учебное заведение было открыто в 1967 году. Так сложилось, что в этот период наш район только-только стал активно и стремительно развиваться, началось интенсивное строительство, и были построены две школы, одна из них наша – это нынешняя Гимназия №11 с изучением иностранных языков. Правда, в дальнейшем развитие инфраструктуры района замедлилось по разным причинам. В школе тогда было не так много детей, поэтому в 1977 году было принято решение на ее базе открыть школу с углубленным изучением иностранного языка. Выдающийся советский ученый, конструктор и основоположник космонавтики Сергей Павлович Королев считал, что будущим инженерам, техникам, конструкторам обязательно нужен иностранный язык, на котором они могли бы общаться со своими коллегами за рубежом и развивать отечественную науку. Кстати, таких школ с углубленным изучением иностранных языков в Московской области в то время было всего 3, одна – в Звёздном городке с уклоном на английский язык, вторая школа - в Жуковском и третья в городе Калининград – ныне это наш Королёв.Со временем деятельность школы в языковом направлении ускоренно развивалась, в ней особое внимание всегда уделялось изучению иностранных языков. Родители, отдавая своих детей в нашу школу, прекрасно понимали, что хорошее владение иностранными языками – это обязательная основа для перспективного развития в их будущей профессии. После распада Советского Союза расширились тесные международные связи со многими странами, в том числе с европейскими, в частности, с Германией, Францией. И соответственно как в нашем регионе, так и в целом по стране появилась огромная потребность в специалистах - носителях самых разных языков. И в нашей школе помимо обязательного английского были введены и другие языки, которые шли на выбор – немецкий или французский, позднее был введён испанский язык, а также факультативно китайский и японский. В настоящее время в школе обучаются 453 ученика с первого по одиннадцатый класс и преподают 47 высокопрофессиональных учителей, которые постоянно следят за всеми образовательными новинками и программами, совершенствуют профессиональное свое мастерство на курсах повышения квалификации, проходят языковые стажировки.- В истории школы много замечательных страниц. Мы одна из первых в Московской области стали называться как школа-гимназия, с 1996 года уже как гимназия. Нашу школу-гимназию в начале 90-х годов Министерство образования России включило в число шести школ страны в пилотный проект «Channel-I», который тогда объединил кабельным телевидением 11 учебных кабинетов гимназии. Мы стали обладателями гранта Сороса на международном конкурсе инновационных программ с проектом развития гимназии: «Земля – наш общий дом».Наша гимназия – постоянный победитель областных и городских конкурсов «Лучшие школы Подмосковья», конкурса инновационных разработок, национальных и комплексных образовательных проектов. Одно из достижений, которым гордимся мы все, то, что наша гимназия вошла в список «100 лучших школ Московской области».- Наша школа поддерживает тесную связь с градообразующими космическими предприятиями города, в частности, с «Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва». Практически каждый ученик нашей гимназии побывал на экскурсии в Центре управления полетами или Музее космонавтики. Учащиеся гимназии - постоянные участники научно-практических конференций в городе-наукограде и области, и в этом году ребята выступали с докладами на иностранном языке и даже дискутировали по актуальным вопросам развития науки и техники, а темы их выступлений носили научно-познавательный характер и были посвящены инновационным технологиям в космосе и других отраслях. Лучше доклады прозвучали затем и на школьной научно-практической конференции. У нас ежегодно проходят интересные мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, куда мы приглашаем ветеранов космической отрасли, сотрудников Центра управления полетами, наших градообразующих предприятий, то есть тех, кто прошел большую школу освоения и изучения космоса, кто заинтересован в том, чтобы в космическую отрасль приходили молодые специалисты, потому что за ними будущее развития российской космической отрасли. Не так давно наши ученики выступили с презентациями интереснейших проектов. Например, наши дети – будущие физики и математики представили такие проекты, как спутниковая системы слежения за межконтинентальной миграцией птиц, система теплозащиты космической станции и другие. Мы гордимся нашими учениками, выступающими с такими уже серьезными проектами.- Каждый год в день рождения Сергея Павловича Королёва мы встречаемся с его дочкой, она приезжает с семьей на предприятие, где работал ее знаменитый отец. Глава города Александр Николаевич Ходырев постоянно поддерживает нашу школу, помогает и поддерживает нас. Образованию, в частности, инновационному развития нашего образовательного учреждения большое внимание уделяет губернатор области Андрей Юрьевич Воробьев. Глава региона относится к проблемам и вопросам образования с пониманием и надеждой, что наши школы, учреждения и организации делают все необходимое для воспитания и обучения высококлассных и выдающихся специалистов, деятелей и ученых в самых разных сферах и областях, так необходимых Московской области и стране в целом. Мы активно сотрудничаем с нашим Управлением по образованию города Королёва и, конечно же, Министерством образования Московской области. Можно смело утверждать, что у нас все делается для того, что образование в Московской области находилось на высочайшем уровне.- В нашем учебном заведении обучаются дети самых разных национальностей. Это дети приехавших к нам в Подмосковье из Азербайджана, Грузии, Армении, Белоруссии, Украины и других постсоветских республик. Мы здесь как большая многонациональная семья. Проводим межнациональные праздники настолько интересно, что дети вовлекают своих родителей в эти мероприятия, обмениваются своими традициями, культурой, кулинарными шедеврами и т.д.Воспитываем наших учеников своим собственным примером, своим отношением к делу. Все наши коллеги - это настоящие трудоголики, энтузиасты, любящие до фанатизма свою работу. Они любят своих учеников, создают такую атмосферу в школе, что дети приходят и с удовольствием учатся у нас. Каждый учитель старается быть всегда рядом с ребенком в трудную для него минуту, умелое воспитание – это основополагающий элемент образования детей как младших, так и старших классов. Кстати, учащиеся младших классов, видя положительное отношение старшеклассников к учебе, преподавателям, друг другу, на этих примерах в определенной степени также воспитывается. Очень радуемся, когда узнаем, что наши выпускники потом идут по нашим стопам, посвящают себя преподавательской деятельности.- Преподавательский состав создал благоприятную и доброжелательную атмосферу для всех обучающихся детей, которые получают у нас хорошие и прочные знания. Наши дети стопроцентно поступают в топовые высшие учебные заведения страны: это МГУ, Институт иностранных языков, в другие университеты и институты, специализирующиеся на иностранных языках.Наши дети становятся призёрами в олимпиадном движении, участвуют и побеждают во Всероссийской олимпиаде школьников. В прошлом году призерами и победителями регионального этапа Всероссийской Олимпиады по иностранным языкам стали 7 учеников нашей гимназии, и одна ученица даже стала призером федерального этапа Всероссийской Олимпиады.Мы единственная школа в городе, где наши дети благодаря специалисту по робототехнике и инженеру Владимиру Фёдоровичу занимаются конструированием и программированием роботов, создают и запускают миниатюрные космические ракеты.