Эльдар Ахадов: Пишу об истории, о природе, взаимоотношениях между людьми, месте человека в этом мире

— Если очень веришь в чудо, оно обязательно состоится! Ведь так? Я верю в удачу так же, как верил в неё наш замечательный земляк, гордость Азербайджана, писатель Варис Йолчуев, победивший в прошлом году на III-м Евразийском литературном фестивале фестивалей «ЛиФФт», в связи с чем данный, уже 4-й по счету, фестиваль пройдёт в этом году в Баку — с 30 сентября по 3 октября.— Я – монтинский. Родился в роддоме на Баилово. Вырос в двух шагах от того места, где сейчас находится Центр Гейдара Алиева. Азербайджан — это моя Родина. Родина у человека бывает одна – там, где он родился, где бы он ни жил потом. Я каждый год приезжаю туда, и пока был жив мой отец Алихас-муаллим, и сейчас, к матери и сестре. В сентябре планирую прилететь в Баку непременно.— Началось всё с любви к чтению. Читать я начал с четырёх лет. Первыми моими книжками были сказки. А первыми литературными опытами – стихи. Писать я начал с восьми лет. Первая публикация состоялась в 1976 году в студенческой газете бакинского университета, где был опубликован мой перевод сонета Вильяма Шекспира. Я тогда был ещё школьником.— Любой конкурс или фестиваль – это знакомство с его участниками и с их работами – встреча с новым, это опыт общения, своеобразное «повышение квалификации». Победишь ты или нет, но в любом случае не проиграешь, а получишь необходимый опыт и новый творческий заряд.— Мои путешествия в дальнейшем становятся сюжетами новых книг. Так родились два тома «Книги странствий», книги «Вслед за мечтой» и «По следам Колумба, Магеллана и Марко Поло»… Первый том «Книги странствий» посвящён Крайнему Северу и Сибири, где я проработал много лет и побывал в самых разных, порой малоисследованных местах. А второй том – это Китай и Турция, Аргентина и Бразилия, Парагвай и Куба… Мне есть о чём рассказать. Я проложил тысячи километров зимних дорог по ямальской тундре, трудился под землёй на глубине 2200 метров в горах Кавказа, плыл, сопровождаемый дельфинами, на двухмачтовом бриге между островами Эгейского моря. Индейцы племени гуарани посреди тропической сельвы пели мне свои древние песни. Я читал стихи Пушкина в московском саду «Эрмитаж» и с Великой Китайской стены. Эвенкийские и тувинские шаманы делились со мной тайнами заклинаний. В глухой тайге на далёких приисках по моему проекту добывались сотни килограммов россыпного золота. Я купался в ледяной Ангаре и в минеральных водах грузинской реки Боржоми. В отрогах Борусского хребта вместе с геологом С. В. Барановым я обнаружил первое в Сибири месторождение редкого зелёного граната. Моим именем топографы обозначили на картах два обнаруженных мной безымянных водотока в диких Саянах. Я заглядывал в узкое грохочущее Горло Дьявола гигантского водопада Игуасу и бродил по вечернему Буэнос-Айресу, любуясь танцорами танго-милонга. Я работал в голой заснеженной мессояхской тундре при минус 53 и пробирался партизанскими тропами в горах Сьерра де Эскамбрай от деревушки Чарко-Асуль до хутора Каса-де-ла-Гайега мимо водопада Сальто де Кабуруни и пещер, где прежде укрывались повстанцы. Мне есть о чём рассказать читателям.— Я проработал маркшейдером с 23 лет после института и до сего дня, когда мне стукнуло 59. Профессия не самая распространённая, но без маркшейдера невозможна работа ни одного горнодобывающего предприятия. Мы задаём направление – тоннелям, скважинам, всему, где требуется верное направление – под землёй и на земле. Маркшейдер – подземный штурман. А чаще всего – и наземный тоже, и не только наземный, порой и вертолётчикам в воздухе подсказывать приходилось. Всякое было. Сюжетами многих книг (а их у меня издано почти 60) я обязан своей профессии. Там, где нужна дорога, первым идёт маркшейдер.— Любые темы и проблемы, как говорится, «любого жанра, кроме скучного». Я человек, меня волнуют те же проблемы, какие существуют у любого из нас. Я пишу об истории, о природе, взаимоотношениях между людьми, месте человека в этом мире.Как раз перед Вашим вопросом размышлял об этом. И родилось вот что:«Самое главное — это дети!» — сказала мама и пошла готовить обед. «Самое главное — это мама!» — решили дети и побежали играть. Поздно ночью, когда все, кроме звёзд на небе, крепко спали, ласковый летний ветер прошелестел: «Самое главное — это любовь». Наверное, он прав.родился в 1960 г. в городе Баку. Окончил Ленинградский горный институт. Член Союза писателей России и Русского географического общества, член Русского ПЕН-центра и Ассамблеи народов Евразии. Государственные награды: литературная премия Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, грант Губернатора Красноярского края в области культуры. Общественные награды: обладатель национальной литературной премии «Серебряное перо Руси» и национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира» (дважды), лауреат всероссийских литературных конкурсов Центра национальной славы (трижды), международных и всероссийских литературных конкурсов имени В.М. Шукшина, Л.А. Загоскина, К. Симонова, «Крымский мост», «Золотой листопад», «Мгинские мосты», а также «Север — страна без границ» (дважды) компании SATILA OF SWEDEN.— автор более 50 книг, о его творчестве написаны две книги («Разноцветные миры Эльдара Ахадова» (2014) и «Взгляд из Вечности» (А. Карпенко, 2018), десятки литературоведческих статей, рецензий и исследований. Произведения Ахадова публиковались в московских журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум-АРТ», «Кукумбер», в известных сибирских изданиях «Сибирские огни», «День и Ночь», «Енисей», «Ямальский меридиан», «Северяне»… Зарубежным читателям творчество Ахадова знакомо по публикациям в журналах США, Германии, Израиля, Болгарии, Азербайджана и других стран («Intelligent New-York», «Za-Za» и т.д.).