Азербайджано-турецкая дружба – объект для изучения международников

Сто лет назад азербайджанская делегация во главе с Алимардан беком Топчибаши в течение трех месяцев пребывания в Стамбуле пыталась получить визы для участия в Парижской мирной конференции. Затем во Франции им пришлось решать сложную дипломатическую задачу - добиться признания недавно созданной Азербайджанской демократической республики (АДР). Все обстоятельства были против них, включая антиазербайджанскую пропаганду армянских националистов, дефицит времени и нехватку ресурсов. Несмотря на все это, президент Вудро Вильсон после встречи с делегацией АДР написал: "Из Азербайджана приехала достойная группа прекрасно выглядящих мужчин. Я не посмел спросить, где находится их страна, потом подсмотрел расположение и обнаружил, что это процветающий регион, расположенный на юге Кавказа, и что они имеют древнюю и великую цивилизацию".Современный Азербайджан еще более процветающее государство, его инвестиции в Турцию превышают $20 миллиардов. Его культура стала общепризнанной. Буквально недавно исторический центр древнего азербайджанского города Шеки был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что касается дипломатии, то Азербайджан не только признан во всем мире, но также имеет прекрасный послужной список в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН, многочисленного председательства в международных организациях и места проведения встреч глобальных игроков.Сегодня Баку и Анкара превращаются в центры сосредоточения важных энергетических и транспортных проектов. Азербайджан и Турция также участвуют в большинстве многосторонних региональных форматов. Фактически азербайджано-турецкие отношения последних трех десятилетий должны стать примером изучения в области международных отношений. Я не знаю другого примера, когда бы одна страна открыла двери своих дипломатических учреждений для дипломатического представительства другого государства, как Турция сделала для Азербайджана. Или когда президент одной страны защищает интересы другой как свои собственные, как в случае со знаменитой фразой президента Ильхама Алиева, когда он опроверг обвинения президента Армении в отношении Турции в 2014 году: "Здесь нет представителей Турции, но я здесь".Лично для меня здесь, в Турции, есть еще одна особенность практической дипломатии. С первых дней пребывания послом в этой великолепной стране я понял, что никогда не стану просто очередным главой миссии. В течение примерно 20 месяцев в Турции, в почти каждом из около 30 регионов, которые я посетил, меня приветствовали как родного. И я никогда не чувствовал себя чужим. Я уверен, что мой коллега и друг, представляющий Турцию в Азербайджане, чувствует то же самое в моей стране.Это взаимная поддержка Баку и Анкары имеет культурный аспект, когда не чувствуется языковой или культурный барьер; образовательный аспект, в котором участвуют десятки тысяч студентов с обеих сторон; оборонный аспект, когда офицеры и солдаты тренируются, обучаются и служат вместе, и в верхней части длинного списка - аспект доверия, в основе которого лежит высказывание покойного президента Гейдара Алиева "Одна нация, два государства!"Впереди долгий путь. После 100-летнего юбилея дипломатической службы Азербайджана в этом году наступит следующее 9 июля. Каждый год, десятилетие, век и тысячелетие мы должны будем подводить итоги достигнутого. Я уверен в том, что достижений будет множество, так как сильное руководство, дипломатия и устойчивость вряд ли исчезнут. Я также уверен, что они поспособствуют еще большему процветанию страны, еще большей стабилизации региона и еще более тесной интеграции в мире. Также у меня нет сомнений, что все это произойдет совместно с Турцией.