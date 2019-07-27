В Кавминводах снова «забил» «Хрустальный Источникъ»

Оно прошло искрометно, зажигательно и весело, собрав десятки тысяч жителей не только Ессентуков, но и всех соседних городов-курортов – Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Георгиевска и др. Люди с нетерпением ждали этого праздника и вот праздник наступил. Прошлогодний фестиваль был оглушительным по своей грандиозности и оставил неизгладимое впечатление у всех, кто присутствовал на нём. Люди ждали, что же будет на этом – втором фестивале? Казалось бы, взяв высочайшую планку, фестивалю теперь трудно будет удивить чем-то зрителей. Но, оказалось, что нет предела совершенству – II фестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникЪ» не только не снизил планку, но стал ещё искромётней, разнообразней, придумав новые и новые «фишки», программы, проекты...Гвоздем программы открытия фестиваля на этот раз стал – приехавшая мировая звезда, любимый всеми замечательный французский актер Пьер Ришар. По рекордной, самой длинной Красной дорожке в 555 метров, длину которой организаторы сохранили и в этом году, он с удовольствием прошагал вместе с российскими знаменитостями Тамарой Гвердцители, Рустамом Ибрагимбековым, Аллой Демидовой, Ириной Муравьевой, Светланой Немоляевой, Светланой Тома, Аллой Суриковой, Александром Балуевым, Анной Ардовой, Яной Поплавской, Ольгой Прокофьевой, Сергеем Мокрицким, летчиком-космонавтом Юрием Юрчихиным, членами жюри фестиваля Вадимом Абдрашитовым, Евгением Догой, Львом Караханом, Владимиром Климовым, Ольгой Будиной, а также многими другими деятелями искусств. Более 120 известных актеров, режиссеров и других деятелей отечественной культуры и кинематографа собрались здесь в этом благодатном крае на празднике кино, а благодарные зрители встречали их с неподдельным восторгом, бурно и радостно.Открывая фестиваль президент Эвклид Кюрдзидис, обратился к зрителям с благодарностью всем, кто принимал участие в его подготовке, кто помогал фестивалю, как в прошлом, так и в этом году. «Я рад снова приветствовать вас, дорогие мои земляки!» – обратился он к собравшимся, – «Моя мечта открыть на родной земле кинофестиваль сбылась и имеет теперь свое продолжение, чему я очень рад. Я вижу ваш неподдельный интерес к нашему фестивалю, и я счастлив, что мы приносим вам радость замечательных встреч с нашими актерами, режиссерами, всеми, кто «делает» наше кино, радость от просмотра хороших фильмов и других замечательных мероприятий, которые вас ждут на фестивале».Церемонию открытия вели в этот раз две пары: Лариса Гузеева – Андрей Соколов и Лариса Удовиченко – Павел Трубинер. Они познакомили зрителей с главными событиями фестиваля:100-летними юбилеями ВГИКа им. С.А.Герасимова и памяти Веры Холодной. К этим важным датам на фестиваль были приглашены известные преподаватели ВГИКа, а также многие его выпускники. А из Стамбула, проживающая там, прилетела на фестиваль родная внучка Веры Холодной, полная тезка своей бабушки – Вера Холодная-Гилберт. Почетная гостья была награждена специальным призом и дипломом «Хрустальный источникЪ». Она выразила благодарность за приглашение посетить этот грандиозный фестиваль и особенно, за память о ее бабушке, которая сохраняется в сердце россиян, и тронута этим.Вообще в этот вечер в адрес фестиваля и его президента прозвучало со сцены много благодарных отзывов и признаний в любви. Одним из таких признаний прозвучало от имени другого почетного гостя фестиваля, заведующей кафедрой сценической речи, члена Союза театральных деятелей России, профессора Аллы Егоровой. Почти 60 лет преподает она во ВГИКе, который отмечает в этом году вековой юбилей. «Я смотрю на экран и вижу многих своих учеников, – призналась старейший педагог вуза. – «И я рада, что мы подняли на такую высоту речь, слово, культуру. Я люблю свою профессию и не представляю себе жизнь без нее, без своих учеников, и буду работать до тех пор, пока есть силы» – сказала педагог. Она с удовольствием отметила, что нынешний президент фестиваля был одним из любимых ее учеников, хотя немало и доставалось ему от нее в свое время. Вручая любимому преподавателю Диплом «За вклад в мировой кинематограф», бывший ее ученик с благодарностью вспомнил некоторые эпизоды из своей студенческой жизни, связанные с учебой во ВГИКе.Не менее трогательным во время открытия фестиваля стал момент, когда его ведущие спустились со сцены к зрителям, чтобы познакомиться с тяжело больной пенсионеркой Л.С. Шаклеиной и исполнить ее заветную мечту, о которой она написала в письме в адрес фестиваля: «Я хочу оказаться на церемонии открытия и познакомиться лично с Эвклидом Кюрдзидисом и актерами, которые там будут».«Мечты должны исполняться» – решили в дирекции фестиваля, и пригласили Людмилу Сергеевну на фестиваль, где она познакомилась, как и мечтала, с президентом фестиваля и другими артистами, которые сделали с ней памятное коллективное фото. И теперь фотография Людмилы Сергеевны с президентом фестиваля и ведущими церемонии открытия останется в семье Шаклеиных на добрую память. А проект «Мечтай со мной» отныне получил постоянную прописку в мероприятиях «Хрустального Источника». Вот так фестивальные сказки становятся явью.В этом году родился еще один оригинальный проект «Кинокампус «Хрустальный ИсточникЪ» - «NovieStart». Это совместный проект кинофестиваля и Молодежного Центра Союза кинематографистов, где по всей России прошел отбор среди начинающих кинематографистов. В результате было отобрано шесть сценариев, по которым будут сняты короткометражные фильмы. Счастливые обладатели этих сценариев стали участниками кинокампуса, который возглавил известный кинооператор, режиссер, сценарист, лауреат премии Правительства РФ и Москвы Сергей Мокрицкий. Как он отметил, предстоит решить весьма непростую задачу: за время работы фестиваля ребята должны создать шесть короткометражек, которые покажут в последний день фестиваля. Лучший короткометражный фильм будет отмечен соответствующим призом фестиваля.В конкурсной программе фестиваля в этом году участвуют 11 полнометражных фильмов, во внеконкурсной – около 30 короткометражек. Победителей ждут призы и кубки по номинациям: «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», Гран-при фестиваля, а также Специальные призы Оргкомитета – «Зрительских симпатий», «Прессы», Президента фестиваля, приз «Памяти Риммы Марковой», и – «За высокое служение искусству». Председатель жюри конкурсной программы – Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист России, лауреат многочисленных отечественных и зарубежных фестивалей Вадим Абдрашитов.Помимо показа кинофильмов на фестивале подготовлена обширная, очень насыщенная программа. Состоятся встречи зрителей с популярными актерами, дискуссионный клуб, который будет проходить ежедневно, творческие вечера, мастер-классы, пройдут различные благотворительные акции, поэтический вечер, на котором прозвучат стихи русских классиков в исполнении Эвклида Кюрдзидиса. Аккомпанировать на органе и фортепиано будет Заслуженная артистка России Светлана Бережная.Собравшихся приветствовали и поздравили с праздником кино председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов и Глава администрации города Ессентуки Александр Некристов.Первый Кубок «Хрустального Источника-2019» «За Высокое Служение Искусству» вручила почетному гостю фестиваля, французскому актеру, любимцу миллионов Пьеру Ришару председатель оргкомитета фестиваля, заместитель председателя правительства Ставропольского края И.В. Кувалдина. Появление на сцене великого актера вызвало бурю эмоций зрителей. Вместе с актрисой Екатериной Шпицей, исполнившей на французском языке известную песню «Je veux», он импровизировал на сцене в танце, поражая зрителей своей грацией и пластикой. И это в почтенные 84 года! Это произвело настоящий фурор! Особым подарком – «Золотым беркутом» – отметил Пьера Ришара Ювелирный Дом «Valery». Изделие специально разработано этим коллективом для почетных гостей кинофестиваля. А один из поклонников артиста, он же спонсор фестиваля, подарил Ришару специально пошитое для него роскошное кожаное мужское манто, отделанное натуральным мехом, с которым актер не хотел расставаться, несмотря на теплую погоду.В концертной программе открытия перед зрителями выступили элегантная Тамара Гвердцители, «самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева, брутальный латыш Ивар Калнынш, искрометная Екатерина Шпица и др.Еще одно новшество нынешнего фестиваля – открытие «Аллеи звезд» на театральной площади, которая стала апогеем в церемонии открытия II фестиваля «Хрустальный источникЪ». Первый «почин» в «Аллее звезд» за выдающиеся заслуги в области кинематографии увековечен именами Веры Холодной, Катрин Денев, Пьера Ришара, Ирины Муравьевой, Светланы Немоляевой и Аллы Демидовой.Завершилась церемония открытия фестиваля фантастическим фейерверком праздничного салюта, который украсил все небо Кавказских Минеральных Вод. Это было незабываемое, феерическое зрелище!По окончании церемонии открытия фестиваля зрителям был показан замечательный французский фильм «Игрушка» – веселый и одновременно тонкий и мудрый, главную роль в котором сыграл Пьер Ришар.Фестиваль продлится по 27 июля. Вход на фильмы для всех зрителей бесплатный.