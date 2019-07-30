Статьи историков Азербайджана будут печататься в российском журнале «Вопросы истории»

По сообщению Института истории, документ подписали директор института,академик Ягуб Махмудов и главный редактор журнала, доктор философии по истории Петр Искендеров. Согласно соглашения, в журнале будут регулярно публиковаться статьи ученых института.Ягуб Махмудов на встрече подчеркнул, что между Азербайджаном и Россией существует тесное научное сотрудничество, новые исследования в области исторической науки Азербайджана через этот журнал будут доведены российскому научному сообществу. Подробно информировав российского ученого о деятельности Института истории, академик заявил, что основным объектом исследований сотрудников института является переписывание фальсифицированных страниц истории Азербайджана и изучение истории наших утерянных земель. По мнению Ягуба Махмудова, очень важно ознакомить российских и мировых ученых с исследовательскими работами,проведенными в институте за годы независимости. В конце встречи в дар редакции журнала «Вопросы истории» переданы издания института на русском языке.Отметим, что журнал «Вопросы истории» — главный российский академический журнал в области истории. Выходит ежемесячно. Учредители — редакция журнала и Российская академия наук. Основан в 1926 году. В 1926—1945 годах выходил под названиями «Историк-марксист», «Борьба классов», «Исторический журнал».Напомним, что ранее учреждение подписало соглашения об интеграции с журналами «Современная научная мысль» (Россия) и «Академическая история и мышление» (Турция).