На 102-м году жизни скончался почетный гражданин Воронежа Мамед Джабраилов

Актуальная тема / Общество
31 июл 2019
На 102-м году жизни скончался почетный гражданин Воронежа Мамед ДжабраиловНа 102-м году ушел из жизни Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа Мамед Джабраилов.

Мамед Джабраилов родился в 1918 году в Баку. Ветеран Великой Отечественной войны, защитник Воронежа, участник легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

С начала Великой Отечественной войны он участвовал в боевых действиях на Черном море, после ранения был направлен в войска, дислоцированные под Москвой, затем опять получил ранение, потом — назначение на фронт под Воронеж. Участвовал в защите и освобождении Воронежа, в Воронежско-Касторненской операции. В боях на Курской дуге получил еще одно ранение. После излечения участвовал в освобождении Украины, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За трудовую доблесть» и многими другими.

С 1963 года Мамед Джабраилов жил в Воронеже, активно трудился в народном хозяйстве, много сил и энергии отдавал общественной работе, патриотическому воспитанию молодых воронежцев.

На 102-м году жизни скончался почетный гражданин Воронежа Мамед Джабраилов
На 102-м году жизни скончался почетный гражданин Воронежа Мамед Джабраилов
На 102-м году жизни скончался почетный гражданин Воронежа Мамед Джабраилов
На 102-м году жизни скончался почетный гражданин Воронежа Мамед Джабраилов
На 102-м году жизни скончался почетный гражданин Воронежа Мамед Джабраилов
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