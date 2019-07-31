В Баку завершаются съёмки фильма о величайшем поэте и мыслителе Средневековья Насими

В историческом центре Баку завершается съёмки фильма об одном из величайших поэтов и мыслителей средневекового Востока Имадеддине Насими.



Съёмочная группа работает в историческом здании Ичери Шехер — дворце Ширваншахов. В основе сценария фильма последняя ночь и последние часы жизни И.Насими по мотивам поэмы народного поэта Азербайджана Расула Рзы, который еще в советское время отправился в сирийский город Алеппо на поиски последнего пристанища классика Восточного Средневековья.







Рамиз Гасаноглы, народный артист Азербайджана, режиссер фильма: «Под впечатлением от своего посещения этого города Расул Рза написал поэму, и тогда в 1974 году я ещё молодой режиссер заинтересовался этой вещью. Мы тогда инсценировали ее, это было очень давно. И когда этот год объявили Годом Насими к 650-летию его рождения, у меня возникла идея повторно вернуться к этому произведению. Конечно, мы решили это снимать естественных интерьерах Дворца Ширваншахов, так как стены этого дворца хранят в себе многовековую историю. Азербайджана. Насими был героической личностью, он противостоял кабале, ненависти, которая была продиктована окружающими обстоятельствами, силами. Это был противоречивый период в истории Востока. И своими произведениями он очень многое сказал о социальном и политическом устройства общества того периода, когда он жил. Думаю зрителям будет интересно окунуться в прошлое, в события, которые происходили 600 лет тому назад».



Эльдар Мамедов, заслуженный работник культуры Азербайджана, оператор фильма: «Исторические интерьеры Дворца Ширваншахов близки по времени к той эпохе, когда жил Насими, но как для оператора у меня были определенные сложности и трудности в работе. Исторический фон стен дворца без декораций — это большой плюс для актеров фильма, потому что они чувствуют ауру той эпохи, так как этот дворец — живое свидетельство тех событий».



Баку был основан в XIII веке, спустя столетия в древнем азербайджанском городе Шемаха родился Насими, и был ли он в Баку доподлинно неизвестно. Однако, как считают авторы фильма, каменные стены с ее арками и вычурными узорами Дворца Ширваншахов в Баку как нельзя лучше отражают дух эпохи Насими.



Отметим, что по распоряжению Президента Азербайджана 2019 год в республике был объявлен Годом наследия одного из величайших поэтов и мыслителей средневекового Востока – Имадеддина Насими. На протяжении всего года в стране проходят литературные фестивали, конкурсы и научные конференции.



Подготовил Вагиф Адыгезалов по видеоматериалу CBC TV Azerbaijan