В Московской Консерватории 21 августа состоится концерт азербайджанской фортепианной музыки

Шостакович — объединяющее звено концерта, так как в программе прозвучат сочинения его главных учеников — Кара Караева и Георгия Свиридова. Кара Караев создал азербайджанскую композиторскую школу, и произведения его собственных учеников также прозвучат на концерте.Солистка вечера — лауреат международных конкурсов, пианистка Ольга Домнина. Она — настоящий пропагандист азербайджанской музыки как в России, так и в Европе. В прошлом году, наряду с Вадимом Репиным и Максимом Венгеровым, при содействии Министерства культуры Азербайджана, Ольга Домнина участвовала в юбилейных празднествах, посвященных 100-летию со дня рождения азербайджанского композитора Кара Караева.«Программа концерта, удивляет своей смелостью и редкостью, а музыкальное наследие Шостаковича — немаловажный культурный мост из тех, что соединяют Россию и Азербайджан. Очень надеюсь, что концерт вызовет интерес у азербайджанской общественности, поэтому приглашаю всех, кому небезразлична азербайджанская классическая музыка», — отметила Ольга Домнина.