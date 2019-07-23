В Московской Консерватории 21 августа состоится концерт азербайджанской фортепианной музыки

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Сегодня, 18:35
В Рахманиновском зале Московской консерватории в рамках фестиваля «Собираем друзей» 21 августа в 19-00 час. состоится концерт азербайджанской фортепианной музыки «После Шостаковича».

Шостакович — объединяющее звено концерта, так как в программе прозвучат сочинения его главных учеников — Кара Караева и Георгия Свиридова. Кара Караев создал азербайджанскую композиторскую школу, и произведения его собственных учеников также прозвучат на концерте.

Солистка вечера — лауреат международных конкурсов, пианистка Ольга Домнина. Она — настоящий пропагандист азербайджанской музыки как в России, так и в Европе. В прошлом году, наряду с Вадимом Репиным и Максимом Венгеровым, при содействии Министерства культуры Азербайджана, Ольга Домнина участвовала в юбилейных празднествах, посвященных 100-летию со дня рождения азербайджанского композитора Кара Караева.

«Программа концерта, удивляет своей смелостью и редкостью, а музыкальное наследие Шостаковича — немаловажный культурный мост из тех, что соединяют Россию и Азербайджан. Очень надеюсь, что концерт вызовет интерес у азербайджанской общественности, поэтому приглашаю всех, кому небезразлична азербайджанская классическая музыка», — отметила Ольга Домнина.
В Московской Консерватории 21 августа состоится концерт азербайджанской фортепианной музыки
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