Фильм «Маленькие секреты большой компании» выходит на российские экраны в конце августа

29 августа в российский прокат выходит фильм «Маленькие секреты большой компании». Это долгожданный сиквел комедийной драмы «Маленькие секреты», французского режиссёра и сценариста Гийома Кане, вышедший в прокат в 2010 году.Через девять лет к съёмкам в продолжении картины вернулись звёзды оригинального фильма: Франсуа Клюзе («1+1»), Марион Котийяр («Полночь в Париже»), Жиль Леллуш («Неуловимый»), Бенуа Мажимель («Странные сады») и Паскаль Арбийо («Искусство любить»).Этот фильм о том, что нам не обойтись без друзей и их поддержки, без их любви и понимания, готовности подставить плечо в трудную минуту.Французский богач Макс находится на пороге депрессии и на собственный юбилей решает уединиться в своем поместье на побережье. Неожиданный визит группы приятелей застает его врасплох. Разлученные много лет назад старые друзья, подготовившие ему сюрприз на день рождения, попытаются понять, что осталось от их дружбы после семи лет разлуки...