Рамиль Фасхутдинов: Люди хотят менять мир

Иногда информации слишком много для того, чтобы надеяться на успех в деле обретения собственного пути в экологии. Даже модное слово эмпатия не охватывает все возможные резонные сценарии экологического поведения человека 21 века. Есть еще надежда на самоподготовку. И для этого, увы, требуется просто правильная книга. О выборе молодых, и о том, как творится сегодня книга по экологии корреспонденту «ЭкоГрада» Натали Якобсон рассказал Главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов.За последний год в книжных магазинах появились десятки книг об экологии, осознанном образе жизни и влиянии человека на окружающую среду. О том, почему эти темы так интересны читателям и что еще можно узнать об экологии повседневной жизни из книг рассказал главный редактор издательства «Бомбора».«Бомбора» — это издательство нехудожественной литературы. Мы выпускаем разные книги: от психологии до кулинарии, от искусства до науки, от туризма до бизнеса. В последний год наше издательство уделяет теме экологии очень большое внимание: мы видим, что это интересно людям — они хотят менять мир. Для этого им нужно разобраться в том, что в этом мире происходит, понять, как можно изменить свой образ жизни — и наши книги помогают в этом.Мы понимаем тему экологии очень широко и первой такой книгой, изданной в «Бомборе», считаем знаменитую на весь мир «Магическую уборку» Мари Кондо. Она вышла у нас в 2015 году и с тех пор не сдает позиций: мы ни один раз переиздавали «Магическую уборку», суммарный тираж составляет более 400 000 экземпляров. Это книга, в которой максимально широко рассказано о минималистичном стиле жизни — об избытке вещей, которые захламляют нашу жизнь, и о том, как раз и навсегда от него освободиться. Подход Мари Кондо косвенно связан с экологией: новый взгляд на свой образ жизни позволяет снизить потребление.В прошлом году, после мусорных скандалов в Подмосковье, мы заметили важные изменения в обществе: люди больше не готовы мириться с существующим положением, не готовы продолжать бездумно потреблять ресурсы. Об этом свидетельствуют, например, акции по раздельному сбору мусора, которые проходят по всей России.Люди хотят что-то изменить и требуют от государства помочь им в этом.Следуя интересам читателя, «Бомбора» в прошлом году запустила специальную серию об экологии Zero Waste — в ней уже вышло четыре книги. Две из них — о том, как сократить количество мусора и снизить негативное воздействие на окружающую среду: «Скажи «НЕТ» пластику» и «Как отказаться от пластика». Еще две — о том, как вести более экологичный образ жизни: «Zero waste: осознанное потребление без фанатизма» и «Маленькая книга о зеленой жизни».В декабре мы планируем выпустить большую — в сравнении с уже изданными — книгу «Как спасти мир бесплатно». Это будет подробное руководство по «зеленой» жизни, которое охватывает все сферы: от еды и отдыха до путешествий и секса. В январе мы планируем выпустить книгу «Эта книга не мусор: 50 способов избавиться от пластика, сократить количество мусора и спасти мир!». Она подойдет родителям, которые хотят познакомить своего ребенка с осознанным потреблением: здесь много полезных советов для всей семьи с веселыми и понятными иллюстрациями.В следующем году для детей мы планируем издать не только книгу, но и игру «Помоги природе» — которая позволит узнать больше о том, как избавиться от вредных для экологии привычек. Это «классическая» настольная игра с полем, фишками и кубиком. Мы считаем, что экология касается повседневной жизни людей. Поэтому готовим две книги о том, как организовать свой быт, чтобы жить более экологично.Первая — удобный маленький справочник «Искусство натуральной чистоты: как создать сияющий дом без химии».Вторая книга — «Эко кухня»: экологичный образ жизни начинается с кухни, считает автор, — потому что именно там скапливается больше всего потраченных впустую ресурсов. — Как вы планируете развивать экологическое направление в издательстве в будущем? У нас большие планы. На экологию можно смотреть с разных сторон.Например, сейчас мы работаем над книгой про экологию и моду — о том, как выбирать в магазинах менее вредную для окружающей среды одежду. Думаю, в ближайшие годы все больше людей будут задумываться о том, что они могут поменять в своей жизни, чтобы остановить загрязнение планеты. И наши книги дадут им необходимые ответы.