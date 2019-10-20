Начало пути Эльчина Ханбабаева

— Моих родителей зовут Алик и Ягут. Они скромные люди, обыкновенные рабочие. Переехали в свое время из Азербайджана в Россию. О родителях в жизни тех, кто их бесконечно любит и ценит, последние могут говорить долго. Одним родители — пример любви верности, вторым – опора и поддержка, а третьим ….. Третьим не иначе как несказанно повезло с ними. Есть ли их роль в том, кем я стал сейчас? Как ни странно, уже сегодня начинаю осознавать, что ни активного давления, ни даже высказывания предпочтения в выборе профессии со стороны родителей не было никогда. Однако неосознанно они сыграли роль в моем бессознательном стремлении стать врачом. Когда отец – олицетворение мужественности, честности и порядочности, выбор благородной профессии, возможно, напрашивается сам. Когда ты в силах воплотить в себе давнюю мечту матери стать врачом, как гордость и радость в ее сердце может не мотивировать? Все то положительное, чего мне удалось достичь, безусловно, является плодом того, что вложили в меня отец и мать.— Счастливое детство мое прошло в различных районах города Иваново. Не то чтобы я страдал крайней степенью бродяжничества в то время, нет, просто нашей семье несколько раз приходилось переезжать. Откровенно говоря, юный Эльчин тех времен не отличался ни лидерством, ни активностью, ни особенной смелостью, даже дерзкой походки и то не было. Скромность, наивность, безобидность, святая честность – это было про меня. К счастью, крепкий кулак старшего брата всегда был рядом и успешно создавал вокруг меня ауру неприкосновенности в глазах местных задир и хулиганов. Старший брат человек волевой, с характером и принципами. Вряд ли найдется на земле пара родных братьев, не лупивших друг друга все сознательное детство. И наша пара не была исключением. Обычно, конечно, не удел оставался я, но однажды и мне удалось почувствовать вкус победы. Тот легендарный хук справа за долю секунды лишил моего брата одновременно двух зубов, а меня столь же стремительно спокойного сна в ожидании мести. После того случая и зародились в моей голове первые мысли о медицинском будущем, хотелось стать стоматологом, закручивать людям утерянные разными путями зубы.— Среднее образование я получил в школе №2 города Иваново. Отличником не был, скорее, хорошистом, но на доску почета все же один раз удалось угодить. Преподавательский состав, безусловно, достоин отдельных слов благодарности за профессионализм и педагогический талант. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что не столько эти качества заставили их в позитивном смысле отпечататься в памяти множества учащихся, а все же нечто другое. А именно то, что большинство преподавателей школы обладало выдающейся индивидуальностью как в подаче информации, так и в отношении к своим ученикам, что, на мой взгляд, бесценно, когда необходимо преподносить одну и ту же учебную программу из дня в день из года в год.— Все правильно. Хочу заметить, что учеба в медицинском ВУЗе – занятие нелегкое, и мы, будучи еще абитуриентами, это понимали и знали, на что идем. Поэтому гордость за собственную самоотверженность несколько мотивировала. Впрочем, ожидания полностью оправдались, учеба действительно оказалась нелегкой, но на короткое время, всего на несколько вступительных дней. Уныние, бессилие, депрессия и безысходность — вот что преследовало нас все последующие годы обучения, причем в хронологической последовательности. Вы, наверное, подумаете, что я сильно утрирую… Утрирую, но не сильно. Ведь все-таки преобладающее большинство студентов – это молодежь с целой кучей приоритетных интересов помимо учебы, поэтому объективно все выглядело именно в таких серых тонах. Но, безусловно, были и свои плюсы такого режима. Скажем, нормальная и патологическая анатомия замечательно отбивала аппетит, когда совсем не находилось времени перекусить, а знание латинского позволяло иногда блеснуть парой-тройкой устойчивых выражений в компании друзей… Выглядело это неуместно и вычурно, но все же. Особенно интересным было посещение отработок. Это когда мы дружной сплоченной стаей в конце долгого учебного дня приносили жертву к алтарю заветной кафедры остатки свободного времени и сил.- К четвертому курсу у меня успешно сформировался иммунитет к отсутствию здорового сна, и я, как и многие мои сокурсники, получил сертификат по сестринскому делу и в дальнейшем устроился медбратом в городскую клиническую больницу № 7 г. Иваново. Работа представляла собой дежурства в вечерне-ночное время, а именно прием больных и неотложная помощь по назначению врачей. Дежурств было много, настолько много, что порой на неделе побывать дома доводилось все пару раз. С учебы — на работу, с работы — на учебу. Зачем, казалось бы, так убиваться? Объективно — это бесценный опыт, подобная практика позволяет познакомиться студенту со структурой лечебного заведения, общению с пациентами и многими другими тонкостями.- В 2016 году я финишировал Ивановскую государственную медицинскую академию и поступил в интернатуру по специальности хирургия на базе все той же ГКБ № 7, в которой на тот момент я уже крутился около двух лет. Одного года интернатуры, безусловно, очень мало для освоения всех даже базовых основ общей хирургии. Но, к счастью, мне крайне повезло с личным куратором. Зовут ее Анастасия Сергеевна Ноговицына – прекрасный человек и замечательный специалист. Именно благодаря ей мне удалось за столь короткий срок обучиться практически всему необходимому оперативному минимуму и не ударить в грязь лицом в первые же дни своей нынешней работы.С августа 2017 года, закончив интернатуру, я приступил уже к работе врачом-хирургом в Фурмановской ЦРБ. Многие спрашивают, что заставило меня пустить корни в таком маленьком районном городке и старенькой скромной районной больнице? Во-первых, за имением собственной медицинской академии в г. Иваново рабочих мест для врачей в области не так уж много, а молодых неопытных врачей и вовсе берут неохотно. Во-вторых, мне, как полному энтузиазма хирургу, хотелось все-таки большой и чистой хирургии, поэтому стационарное звено, само собой, было в приоритете перед поликлиническим. И ожидания мои более чем оправдались, поскольку, несмотря на скромность отделения, стоит отметить его полноценность. Мы успешно выполняем весь необходимый минимум как плановых, так и экстренных операций, в тяжелых же случаях всегда помогают врачи отделения санитарной авиации при областной клинической больнице.— Философский вопрос требует философского ответа. Я бы соврал, если бы сказал, что смысл моей жизни в упорном труде на стезе медицины во благо человеческого рода, причем только потому, что такой вот я хороший, человек с большой буквы. Безусловно, лечить людей, спасать им жизни – это добро, и я люблю это делать, но для меня – это не смысл жизни, а его следствие. Я человек верующий, исповедую ислам. А религия единобожия дает нам понять, что добро и морально-нравственные ценности это не что-то само собой возникшее или эволюционно сформированное, а нечто заложенное в каждом человеке. Любое добро в этом случае закономерно. Поэтому старание приблизиться к творцу и следовать столпам его религии для меня и есть основа и смысл жизни.Пожалуй, кто-то не поймет, кто-то осудит, но путем проб и ошибок, анализа и размышлений я все же пришел к убежденности в необходимости одного из самых важных жизненных принципов для меня: это подавление эмоций и как результат — холодный, ясный разум на все случаи жизни. Несомненно, этот подход закалялся преимущественно на работе, но нередко и домой его забираешь. Другой принцип – это честность и объективность по отношению к самому себе. На мой взгляд, чересчур это важно, ведь принцип этот имеет слишком обширную зону воздействия, затрагивает многие, если не все, ветви личностного роста. Самообман, недооценка или переоценка собственных сил всегда будут тянуть человека назад на пути к его цели.— Как правило, отдых врачей вне отпусков. В обычное нерабочее время чаще он у меня все же пассивный, нежели активный. Рабочие будни интенсивные, много сил отнимают дежурства. Поэтому, исключая бытовые дела, у меня обычно сил и эмоций хватает только на развлечение чтением литературы — как художественной, так и научной.— Есть два блага, к которым многие люди относятся небрежно: здоровье и свободное время. Эти слова принадлежат Пророку Мухаммаду.И еще бы заметил, что практика показывает: человечность + компетентность = хороший врач.