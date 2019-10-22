Российский историк заступился за Марию Захарову и доходчиво объяснил экс-министру образования Армении, кто такой Нжде

Уважаемый Армен Геворкович!Сегодня, когда вы уже больше не депутат Национального Собрания, не министр образования Республики Армения, даже не функционер парламентской партии, а всего лишь частное лицо, равно как и я, и мы оба находимся в одинаковом социальном статусе в своих странах, я публикую это открытое письмо к вам, чтобы поговорить как мужчина с мужчиной. Я решил высказаться в защиту директора Департамента информации и печати, официального представителя МИД России Марии Владимировны Захаровой, к которой вы накануне обратились со своим открытым письмом весьма наглого тона и невежественного содержания.Для начала я хочу указать вам на то, что обращение по фамилии к официальному должностному лицу, когда его имя и отчества хорошо известны, а тем более — в адрес женщины, в России расценивается как проявление, минимум, дурного воспитания, максимум, хамства. Я не буду сейчас рассуждать о вашем уровне образованности и воспитанности, особенно в свете того, что вы были министром образования Республики Армения, и скажу лишь о том, что на персональный ответ по линии МИД России после демонстрации столь явного неуважения к адресату вы вряд ли можете рассчитывать. Особенно после того, как вы у себя на родине превратились в лицо без определенного официального статуса, частным мнением которого в сложившейся ситуации можно пренебречь.Также я хочу напомнить вам, что уважаемая Мария Владимировна Захарова по своей должности является официальным представителем МИД России, то есть должностным лицом, которому в силу служебного статуса доверено право доводить до сведения широкого круга общественности и прессы официальную позицию российского внешнеполитического ведомства по всему спектру вопросов. Вы — человек с опытом участия в государственном управлении, пусть и в Армении, но, тем не менее, должны понимать, что любые изменения в содержании озвучиваемых ею оценок политики Армении по героизации нацистского преступника Нжде, которого в вашей стране принято считать национальным героем, являются не ее частной инициативой, а отражением изменения отношения к данному вопросу политического руководства моей страны. И высказанное ей вами предложение в очередной раз посетить Армению уже ничего не изменит и изменить не может, даже если такая ее поездка в вашу страну случится еще раз. Поэтому с вашей стороны было очень невежественно критиковать действия чиновника только за то, что тот профессионально и высоко квалифицированно исполняет свои служебные обязанности. Столь эмоциональный выпад в ее адрес не делает вам чести как экс-министру и экс-депутату, который должен понимать, что подобные эскапады могут быть прощены лишь невежественному политикану с улицы, но не вам, обладающему определенным опытом государственного управления. В силу всего этого я более чем уверен, что никакого официального ответа из Москвы на свое открытое письмо вы не получите.Поэтому я взял на себя инициативу ответить вам в частном порядке и разъяснить, почему и какие именно трансформации произошли в сознании политического класса России в последнее время в восприятии государственной политики героизации нацизма в Армении. Заодно хочу объяснить вам, почему я, будучи гражданином России, считаю для себя необходимым и важным тратить годы своей жизни на изучения темы коллаборационизма Нжде со спецслужбами нацистской Германии, в силу чего этот мной малоуважаемый исторический персонаж в полном соответствии с приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге является нацистским преступником.Вы как экс-министр образования Армении и один из функционеров Республиканской партии не можете не знать, что героизация нацистского преступника Нжде в Армении начала осуществляться на государственном уровне еще в 2000 году, и начало этому процессу положила Национальная академия наук Республики Армения. Потом Центральным банком были отчеканены памятные монеты в честь Нжде, в вооруженных силах Армении появилась медаль его имени, по линии различных министерств вашей страны стали выпускаться почтовые марки, конверты, книги, кинофильмы, потом появились втихаря памятники Нжде в Капане и Гюмри, его именем стали называться объекты инфраструктуры в разных городах и населенных пунктах Армении (лично я насчитал 14 таких переименований). Апофеозом этого процесса стало открытие памятника Нжде в Ереване в мае 2016 года. Я ничего не забыл? В результате культ Нжде в современной Армении стал сопоставим с культом личности Ленина и Сталина в Советском Союзе и почти вплотную приблизился к культу личности Ким Ир Сена и его наследников в Северной Корее.И все это время политическая элита и научная общественность Армения прекрасно знали о том, что Нжде был коллаборантом Третьего рейха и нацистским преступником, так как информацию об этом после развала СССР впервые опубликовали на русском языке не российские и не азербайджанские, а именно армянские авторы — Ваче Овсепян и Рафаэл Амбарцумян. Только после них, опираясь на их публикации, сначала азербайджанские, а потом российские историки стали говорить сначала о сотрудничестве Нжде в годы Второй мировой войны с нацистским режимом в целом, и уже потом конкретно о его службе на СД — гитлеровскую службу безопасности, признанную приговором Нюрнбергского трибунала преступной организацией, один факт принадлежности к которой в качестве иностранного агента превращал человека в нацистского преступника. Нжде с марта 1940 по сентябрь 1944 года был платным агентом СД, о чем имеются многочисленные документальные свидетельства в архивах спецслужб России. Армении, Азербайджана, Грузии. Болгарии, отрицать факт наличия которых бессмысленно и бесполезно. Я не хочу ткать вас как нерадивого школьника носом в тетрадь и перечислять здесь номера дел (с указанием фондов и описей) из архива Службы национальной безопасности Республики Армения, номера листов из этих дел, на которых зафиксирована соответствующая информация, так как вы все это легко найдете в книгах Овсепяна и Амбарцумяна.Я не буду оспаривать истинности ваших слов о том, что Нжде в годы Первой мировой войны сделал очень много хорошего для армянского народа. В то время представители очень многих воюющих сторон были героями своих стран и народов. Позволю себе напомнить вам, что Адольф Гитлер также отличался личной храбростью на полях сражений в ту войну, был награжден Железным крестом и несколькими медалями, но это не спасло его от позорной смерти в бункере рейхсканцелярии 30 апреля 1945 года. Герман Геринг был самым лучшим летчиком и самым результативным асом Первой мировой войны, сбившим больше всего самолетов противника, но это не спасло его от веревки и петли по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. Так случилось, что герой Первой мировой войны Нжде оказался среди нацистских преступников в годы Второй мировой войны, и его соучастие военным преступлениям нацистов перечеркнуло все его предыдущие заслуги перед человечеством. Или для вас воля международного сообщества в лице Организации Объединенных Наций уже тоже не закон?И если всего этого не знали лично вы, то данный факт не означает того, что об этом не знали другие — ваши недавние непосредственные начальники, кто принимал решение о проведении на государственном уровне практики героизации нацистского преступника Нжде в Армении. Они-то точно знали обо всем этом и действовали с холодной головой. Хотя и вы по статусу министра образования Армении также должны были знать об этом, ведь это вы, будучи в этой должности, пытались прививать школьникам черты цехамарда-сверхчеловека в полном соответствии с теорией цехакрона Нжде, одновременно закрывая русские школы в Армении и лишая детей своего народа возможности нормально изучать иностранные языки. И именно вы, будучи министром образования Армении, создали в структуре своего ведомства комитет, который занимался проверкой этнической чистоты школьников и всех, у кого оба родителя были армянами, насильственно заставлял учиться не на русском, а на армянском языке. Разве все эти ваши действия не нацизм? Или будете нагло отрицать, что ничего подобного вы не делали?МИД России во главе со своим самым высоким руководством постоянно демонстрировал в отношении официального Еревана самую высокую степень толерантности и лояльности, постоянно делая вид, что не замечает происходящих внутри страны общественно-политических трансформаций. Поэтому вы в Ереване уверовали в свою абсолютную безнаказанность. Однако другие российские ведомства в то же самое время из-за спины МИДа делали вам знаки, что нельзя совершать то, что вы делаете со своей страной и с ее народом. Напомню, что еще в 2008 году Академия ФСБ России опубликовала сборник документов «Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в одном из которых Нжде характеризовался как организатор и лидер ранее созданной им в Болгарии «армянской националистической партии, наподобие гитлеровской» и представитель «от национал-социалистической армянской группы» в составе Армянского национального комитета при Имперском министерстве по вопросам оккупированных восточных территорий нацистской Германии. В 2013 году Министерство обороны России в одном из томов энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» во всеуслышение заявило о том, что в 1944 году «в рамках агентурного дела на абвергруппу-114 («Дромедар») контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде».Именно эту последнюю фразу, правда, в более расширенном формате и со ссылкой на источник ее опубликования процитировал в своем выступлении президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде 10 октября, которое вы называете «скандальным». Но он не сказал ничего больше того, что опубликовало Министерство обороны России 5 лет назад. Более того, в Армении все эти годы прекрасно знали о существовании этой цитаты из энциклопедии, изданной под главной редакцией российского министра обороны генерала армии С.К. Шойгу, так как использовали ее в тексте статьи о Нжде в свободной электронной энциклопедии «Википедия». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как только узнал от своих помощников и спичрайтеров о ее существовании, так сразу довел информацию об этом до всех остальных своих коллег по СНГ, тем более что в рамках этой организации уже было подписано соглашение о совместном праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. А как проводить такие торжества, когда на одной из центральных площадей Еревана стоит памятник нацисту Нжде? Так что выступление президента Алиева было совсем не скандальным, а вполне конкретным и деловым: он обозначил преграду, которую нужно сломать как можно быстрее, чтобы страны и народы СНГ смогли все вместе отпраздновать этот поистине великий юбилей без зловонья нацизма с территории Армении.И тут еще совсем некстати всплыла на самый высокий политический уровень России информация о том, что еще в 2012 году на территории армяно-григорианского храма во имя Успения Пресвятой Богородицы в городе Армавир Краснодарского края был установлен мемориальный знак Нжде в общем ряду со знаками истинным героям Отечественной войны армянской национальности — маршалам Баграмяну и Багдасаряну. Такого вопиющего кощунства, когда идейный враг СССР Нжде, воевавший в ту войну на стороне нацистов, оказался в одном ряду с полководцами-армянами, громившими нацизм и гитлеризм, в современной России от армянской диаспоры не ожидал никто. А потом к ней добавилась еще информация о том, что в 2017 году во все том же Армавире местные армяне по прямому указанию из Еревана стали требовать установить в городе памятник этому нацистскому преступнику и переименовать в честь него одну из улиц. Разве город Армавир Краснодарского края России уже починается Еревану, а не все еще Москве?Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я считаю важным и необходимым тратить свое время и силы на то, чтобы по мере своих скромных возможностей противодействовать попыткам распространить героизацию нацизма из Армении на территорию России. Я не хочу, чтобы мои дети и внуки жили бок о бок с носителями идеологии армянского нацизма, к числу которых лично вы, вне всякого сомнения, относитесь. Мои предки в годы Великой Отечественной войны воевали, получали увечья и ранения, погибали на поле боя, воюя насмерть с нацизмом, не для того, чтобы потом их внукам и правнукам горстка фанатичных армянских националистов под названием Республиканская партия Армении могла диктовать свою волю и поучать, кому и как жить по их национальным законам.В России в соответствии с ее Конституцией живет «многонациональный народ Российской Федерации», внутри которого нет деления людей по признакам этничности, происхождения и вероисповедания, чего никак нельзя сказать о современной Армении. И пока вы морочили голову культом Нжде своим землякам, в России никому не было до этого дела. Но лично вы и ваши единомышленники, считающие себя цехамардами, решили подчинить своему идеологическому влиянию армян России и тем самым перешли все возможные «красные линии», начав диктовать свою волю гражданам совершенно чуждой вам страны. И поэтому героизация нацизма в Армении перестала быть внутренним делом вашей страны, превратившись в международную проблему, которую вы сами создали на свою голову.Конечно, я прекрасно понимаю, что вы лично готовы отказаться от участия своей страны в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, лишь бы в результате этого не пострадало дело вашей жизни — дело прославления нацистского преступника Нжде, на котором вы построили свою политическую карьеру в Армении. Вам сейчас очень больно видеть, как неминуемая волна полного краха надвигается на все то, чем вы жили все годы своей партийно-политической и бюрократической карьеры. Смею вас уверить, что денацификация Армении не за горами, и этот процесс коснется вас в первую очередь. И не надо винить в этом официального представителя МИД России Марию Захарову, она в предстоящих событиях никак не виновата. Вы — уже бывший политик и бывший чиновник, и жизнь, как мне кажется, вас ничему не научила. И если вы не откажитесь от своих пронацистских взглядов в духе теории цехакрона Нжде, то уже завтра вы превратитесь в бывшего человека, выброшенного на обочину истории.А теперь я хочу задать вам последний вопрос, полностью в духе теории цехакрона Гарегина Нжде: каково это на своей шкуре почувствовать результат превращения в одночасье в глазах общества из цехамарда в тананка, а?