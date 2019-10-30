Алексей Кудрин: мы следуем за отраслевыми показателями, не выдумывая свои

Для сведения: вопрос был о том, что в рамках национального проекта «Экология» регионы при «способстве начальства» закупают технически и морально устаревшее оборудование.[media=youtube.com/watch?v=ISs5zp1StnM]Качественной реализации национальных проектов мешает сложная иерархия уровней управления, которая представляет собой устаревшую оболочку и не всегда эффективна сегодня. Об этом на Форуме стратегов рассказал глава счётной палаты Алексей Кудрин, передает РИА Новости.По его словам, на каждом уровне управления есть свои целевые показатели, а сами нацпроекты идут через федеральные проекты, в которые входят государственные программы.Кудрин подчеркнул, что это является главным, но не единственным препятствием. В числе других проблем — завышенные показатели для регионов, у которых нет для этого ресурсов. Субсидии федерального центра скрывают проблему, но их размер не помогает регионам быть достаточно гибкими, что сказывается на эффективности.Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов. До этого Минфин пообещал отреагировать на критику за недостаточную прозрачность нацпроектов и обеспечить у них «полную прослеживаемость движения средств». Ситуация с нацпроектами привела к тому, что исполнение федерального бюджета по итогам девяти месяцев 2019 года оказалось самым низким за последние 11 лет.