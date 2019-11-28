На конной выставке России впервые за 100 лет будет представлена Карабахская порода

Актуальная тема / Общество
28 ноя 2019
На конной выставке России впервые за 100 лет будет представлена Карабахская порода














ООО «Юникорн Челлендж» @unicorn__challenge совместно с Федерацией конного cпорта Азербайджана @araf.efar и молодёжного фонда «АМОР» @amor_official под председательством Лейлы Алиевой впервые за последние 100 лет представит редкую — Карабахскую породу лошадей на самой масштабной конной выставке России «Эквирос-2019».

«Краса и гордость Кавказа, достойная не только княжеского, но и царского седла…» так отзывались современники о Карабахских лошадях.

«С древнейших времен Карабахское ханство славилось своими лошадьми. Именно здесь сформировалась яркая и самобытная порода, называемая «кеглян», или карабахская, – эти легкие, красивые, сильные лошади вошли в славную историю своей родины и оставили в ней яркий след.

Карабахских лошадей (на местном наречии «кеглянов») всегда отличала утонченная красота и особая грация – видимо, по этой причине в местном фольклоре и литературе их сравнивали с джейраном и газелью. Отмечались и характерные масти карабахов – золотисто-рыжая и светло-гнедая, за что этих лошадей называли в Карабахе «сарыляр», то есть «золотые». Особенно ценилась заводчиками необычная масть «нарындж»: шерсть светлой, золотисто-желтой окраски при более темных, почти бурых гриве и хвосте.

Коннозаводство традиционно вызывало большой интерес у карабахских ханов – в их фамильных заводах были сосредоточены лучшие лошади. Разведение карабахов традиционно велось табунным методом. Кобылы практически никогда не заезжались, всю жизнь оставаясь на выпасах. Жеребята росли и развивались в естественных условиях, не теряя крепости конституции и породного здоровья. Крайне внимательно был организован отбор жеребцов-производителей. Если кобылы могли быть как чистопородными «кеглянами», так и полукровными помесями, то жеребцы, допускавшиеся в табун, всегда были лучшими представителями карабахской породы.

Таким образом, высококровные «кегляны» никогда не были многочисленными, они всегда рассматривались карабахскими правителями как особый дар небес, их холили, любили и старались не продавать – лучших представителей породы исключительно преподносили в дар – карабахские ханы часто баловали роскошными подарками русских князей. Ханский завод уже тогда был основным питомником породных лошадей, которых не продавали, а лишь дарили «в знак дружбы и признательности».

Карабахские лошади ценились не только на своей исторической родине. В 1869 году на Второй всероссийской выставке карабахские жеребцы произвели настоящий фурор, попав в число призеров. Меймун получил серебряную медаль, Токмак (Молоток) – бронзовую, а роскошный золотисто-рыжий жеребец Альетмез был награжден похвальным листом и назначен производителем в государственные конные заводы Российской империи. Европейские знатоки лошадей также по достоинству оценили питомцев Карабахских ханов – в 1867 году на выставке в Париже золотисто-гнедой жеребец Хан был отмечен большой серебряной медалью».
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