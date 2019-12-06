«Праздник Граната» в Когалыме — напоминание об исторической родине в суровом северном крае

Такое мероприятие, организатором которого выступила Местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» и которое поддержали многочисленные организации и учреждения культуры Когалыма, впервые проходило в истории города.По приглашению инициатора и организатора праздника Хаяла Исмаилова руководитель пресс-службы ФНКА АзерРос Вагиф Адыгезалов и председатель Азербайджанской общины г.Москвы Шамиль Тагиев приехали из Москвы для участия в праздничных мероприятиях, сообщает пресс-служба ФНКА АзерРос.Нас, московских гостей, после ночного прилета в Сургут и двухчасовой езды по заснеженной дороге до Когалыма с утра ожидала насыщенная программа, которая началась со знакомства со спортивно-культурным комплексом «Галактика» — символа города и места притяжения и жителей, и гостей города. Уникальный во всех отношениях комплекс расположен на улице с многозначительным названием Дружба народов.Даже то, что успела нам показать и рассказать юная экскурсовод, нас приятно поразило и воодушевило. Экскурсия началась с оранжереи с ее семью мини-садами разных стран мира, с частичкой пальмового леса и джунглей, яркими экзотическими птицами, в том числе прилично говорящими попугаями, а также настоящей муравьиной фермой, возникло ощущение, что попал в фантастический парк Юрского периода, а потом нам показали океанариум, ничуть не уступающий столичному, где собраны чуть ли не все обитатели морей, рек и озер мира. Особенно запомнился проход по длинному туннелю, где в сантиметре от тебя медленно проплывает акула и отчетливо видишь ее приоткрытую пасть и острые, как кинжал, зубы.Также для нас была организована экскурсия в действующий и величественный храм в честь Святой мученицы Татианы, открытие которой освятил глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл. Подходя к храму, мы сразу же заметили некоторое внешнее сходство с храмом Христа Спасителя. Священнослужитель развеял наши сомнения сообщением о том, что у этих храмов один тот же архитектор — Андрей Оболенский.В 15-00 час. в «Музейно-выставочном центре» Когалыма в окружении музейных, природных и рукотворных раритетов был организован круглый стол с участием представителей общественных объединений разных городов региона, а также студентов политехнический колледжа г.Коглалыма. Среди участников мероприятия: гости из Москвы, а также Сеидов Азад Рамазанович, председатель Общества азербайджанцев «Бирлик» г. Сургут, Исмаилов Хаял Зейналабдын оглы Председатель МОНКО «Достлуг» г. Когалым, Мамедов Тофиг Ширмамед оглы, Общественная организация «Бирлик» г. Нефтеюганск, Асланов Вугар Алимаммед оглы ГОО «АЗЕРИ» г. Лангепас, Нуриев Рамил Ханмусаевич г.Покачи, Гурбан Гулиев г. Муравленко и другие.Открывая встречу, Хаял Исмаилов поздравил присутствующих с тем, что впервые в истории города пройдет Праздник граната, являющегося символом Азербайджана и азербайджанцев, неотъемлемой частью национальной культуры, и предложил обсудить вопросы привлечения молодежи в общественные объединения, социальной адаптации и интеграция мигрантов, а также текущие вопросы жизнедеятельности национальной общины.Вагиф Адыгезалов передал слова приветствия от президента ФНКА АзерРос, Мехрибан Садыговой, принимающей в этот день участие в заседании Совета по межнациональным отношениям с участием президента России Владимира Путина в г.Нальчике, отметил, что в Москве накануне прошли знаменательные и важные для азербайджанской общины России и российско-азербайджанских отношений события: Х региональный форум и открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ, где присутствовала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Он также рассказал о текущей деятельности ФНКА АзерРос, мероприятиях, проводимых в рамках ее 20-летия, культурно-просветительских проектах, реализованных в рамках президентского гранта, а также о текущей деятельности организации.Шамиль Тагиев обратил внимание присутствующих на особенности работы общественных объединений с молодежью, какие возможности существуют для вовлечения ее в общественно-полезную деятельность, поделился своим опытом взаимодействия с наиболее активными представителями столичной студенческой молодежи. Он подчеркнул, что молодежные активисты, как правило, проявляют интерес к тем организациям, которые имеют большой потенциал и где имеется возможность для продолжения личностного развития.Сеидов Азад Рамазанович, агсакал азербайджанской общины региона, возглавляющий общество «Бирлик» с 2002 года, поделился своим видением межнациональной ситуации в регионе, в частности, в Сургуте, рассказал о том, какая работа проводится среди соотечественников, обратился к молодежи с призывом брать пример с таких великих азербайджанцев, как Фарман Салманов, быть достойными гражданами России, повышать и укреплять имидж своего народа, сохранять и пропагандировать традиционные национальные ценности.В рамках круглого стола его участниками были обсуждены разные проблемы, в частности, вопросы изучения азербайджанского языка, литературы и истории, преемственности поколений, механизмы общественно-государственного партнерства, формирования и пропаганды у молодёжи патриотических, нравственных и культурных ценностей.В завершение встречи Хаял Исмаилов дал краткую информацию о работе МОНКО «Достлуг», реализованных его организацией двенадцати проектах, среди которых концерт, посвященный Муслиму Магомаеву, грандиозный праздник цветов, турнир по нардам, благотворительные акции и другие. В частности, он сообщил о проекте «Земляки», в рамках которого была опубликована книга как на русском, так и азербайджанском языках. На постоянной основе реализуется видеопроект «Реальный Когалым», подготовлены сотни разных видеосюжетов с разных мероприятий. МОНКО «Достлуг» является победителем проекта, посвященного Городскому празднику «Новруз», который будет организован и проведен в 2020 году, отметил Х.Исмаилов.После круглого стола для гостей была организована увлекательная экскурсия по Музейно-выставочному центру, оснащенному по последнему слову техники. Нас познакомили с историей Когалыма, рассказали, как строился город, в каких условиях жили первопроходцы этих мест, о культурных и природных богатствах этих мест. Несмотря на юный возраст город, которому тридцать с небольшим, история этих мест уходит вглубь веков, и часть экспозиции рассказывает о суровой жизни Севера, ее природе, флоре и фауне, культуре, быте и традициях уникального коренного народа Севера – ханты. На не очень большой площади разместились уникальные музейные экспонаты: это коллекция светильников IV — XII веков, самовары, керосиновые лампы, коллекция народных костюмов, чучело животных и птиц Севера, палатка первопроходцев, пассажирский железнодорожный вагон 70-х прошлого столетия со всей советской атрибутикой и бытом того времени даже воссозданный струг Ермака. А посещение зала интерактивных программ «Транс-Форс», где можно было стать участниками интересных физических экспериментов, интерактивно погрузиться вглубь земли аж до самой огненной плазмы, а в кинозале 5D виртуально поучаствовать в невероятно головокружительном и опасном путешествии со спецэффектами по Великой китайской стене, привели нас в полный восторг.Вечером и жители Когалыма, и гости стали участниками не менее фееричного события – Праздника Граната, который проходил в молодежном центре «Метро». И в фойе и зале, где проходила концертная программа, главным героем праздника был король фруктов – гранат и гостеприимный солнечный Азербайджан, где он является национальным символом. Хочется отметить, что яркую праздничную атмосферу, фантазии на тему граната, выставки-инсталляции с сувенирами в виде граната, мастер-классы, фотозону, игру-викторину и много других развлекательных акций удалось организовать благодаря многочисленным партнерам, принявшим самое активное участие в подготовке мероприятия.Это НКО «Достлуг» с выставкой Абдуллаевой Еганы Агалар кызы, Салон эксклюзивных букетов «Аксинья» ИП Медведева Ксения Ивановна, ТД «ЭлиЯ» ИП Мигрин Татьяна Евгеньева «Гранатовый сад», Пекарня «Колобок» «Зимний Гранат» ИП Рахимова Зульфия Яудатовна, Кафе «Парус» Остапенко Наталья Вячеславовна, Японская кухня «Катана» ИП Котельников Владимир Сергеевич с композицией «Гранатовый рай», Туристическое агентство «Фабрика Туров» — руководитель Пашнина Полина Викторовна, Художественная Арт студия «Три кота» — руководитель Хуснетдинова Татьяна Георгиевна, WAY TRAVEL г. Когалым — руководитель Салбанова Анна Ивановна, МАДОУ «Березка» — руководитель Хуснетдинова Татьяна Георгиевна, Творческая мастерская «Черничный Слон» — Радченко Лейла Николаевна, Независимый консультант по красоте компания «MARY KAY» Кудаярова Азалия, Молодежный комплексный центр «Феникс» «Спелый гранат» Анастасия Пикулева, «Совет Молодых педагогов» Апаляева Анастасия и МБУ «Музейно-выставочный центр» Химейчук Виктория.Участников и гостей праздника поздравил глава города Когалыма Николай Пальчиков. Он подчеркнул, что для представителей Азербайджана это мероприятие — напоминание об исторической родине в суровом северном крае, а для представителей других национальностей — возможность познакомиться ближе с культурой и традициями азербайджанцев. Такие праздники, по словам главы города, укрепляют дружбу народов, и поэтому должны получить постоянную прописку в Когалыме.Также прозвучали поздравления от столичных гостей праздника — Вагифа Адыгезалова и Шамиля Тагиева, они поблагодарили за приглашение на праздник, отметили гостеприимство и радушие жителей города, подчеркнули, что такие мероприятия укрепляют доверие и взаимопонимание между народами. Было зачитано приветствие от президента ФНКА АзерРос Мехрибан Садыговой, где она выражала уверенность в том, что «Праздник Гранат» прочно войдет в число событий культурной жизни Когалыма, а горожане полюбят его за яркость, самобытность и доброту. Такие фестивали, куда приходят люди разных национальностей, пропагандируют прежде всего вечные ценности, такие, как мир, любовь, дружба, взаимопонимание и единство. Для нас всех это очень важно. Благодаря взаимопроникновению культур, знакомству с традициями друг друга зарождается настоящая дружба, говорилось в поздравлении.В концертной программе в сопровождении видеокадров с завораживающими видами природы и достопримечательностями Азербайджана прозвучали известные и популярные хиты и зажигательные танцевальные ритмы в исполнении артистов образцового художественного коллектива ансамбля танца «Достлар Юрду» и проникновенными номерами певцов Ахмеда Ахмедова с песнями «Азербайджан» и «Сбежим в Баку», Анастасии Островской, Валерии Усмановой, Артема Асряна и Виктории Нестеровой, Светланы Люпп и других.Праздничное мероприятие продолжилось зажигательной восточной дискотекой в современных ритмах, которая собрала молодежь разных национальностей.А у гостей из Москвы и представителей азербайджанских общественных организаций близлежащих к Когалыму городов появилась возможность неформально пообщаться, поближе познакомиться, поговорить по душам на разные животрепещущие темы, связанные, в основном, с текущими реалиями в жизни азербайджанской общины.