В Дербенте открыли памятник советскому и азербайджанскому государственному деятелю Гусейну Расулбекову

В торжественной церемонии открытия бюста принимали участие председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов, председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, первый заместитель главы администрации Дербента Рустамбек Пирмагомедов и почетные гости из Азербайджана – делегация, в состав которой вошли: заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Вилех Алескеров, начальник специальной медицинской службы президента Азербайджанской Республики Джамиль Алиев, заместитель руководителя организационно-территориального отдела администрации президента Азербайджанской Республики Хусейн Мовсумов, председатель Хачмазского районного территориального отделения партии «Ени Азербайджан» Шамсядин Ханбабаев, глава исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, глава исполнительной власти Кубинского района Зиеддин Алиев, глава исполнительной власти Кусарского района Шаир Алхасов и другие, сообщает сайт Дербентские новости.Бронзовый бюст установлен и открыт по инициативе Президента Азербайджана при поддержке Правительства Дагестана и руководства Дербента. Благоустроена и прилегающая к памятнику территория.Родился Гусейн Джумшудович в Дербенте 26 июня 1917 года семье почтового служащего. С первого дня Великой Отечественной войны и до победного 9 мая 1945года Гусейн Расулбеков сражался на фронте. Воевал под Керчью, на Северном Кавказе, отличился при обороне Одессы и Севастополя.Более 37 лет жизни отдал он службе в Вооруженных силах СССР, пройдя путь от курсанта до генерал-лейтенанта, от военного инженера до командующего зенитно-ракетными войсками самого крупного на территории СССР Бакинского округа противовоздушной обороны.В 1975 году ушёл в отставку и был назначен Министром связи Азербайджанской ССР.Похоронен Гусейн Джумшудович на Аллее Почётного захоронения в г. Баку.От имени главы городского округа «город Дербент» Хизри Абакарова, от депутатского корпуса и всех жителей Дербента собравшихся поприветствовал Мавсум Рагимов.«Сегодняшнее мероприятие особенно тем, что оно олицетворяет укрепление дружеских и братских отношений между Дагестаном и Азербайджаном. Гусейн Расулбеков навсегда останется гордостью и примером для подражания», — отметил он и передал слово председателю Народного Собрания РД Хизри Шихсаидову.Хизри Шихсаидов, в частности, подчеркнул: «Приятно, что здесь собралось столько людей, которые помнят и чтят подвиги наших предшественников. К нам приехала представительная делегация из братского Азербайджана, без этих людей сегодняшнее мероприятие не состоялось бы. Открывая этот бюст, мы воздаем должное делам славного воина, выражаем уважение людям, которые честно служили своему Отечеству».Председатель Хачмазского районного территориального отделения партии «Ени Азербайджан» Шамсядин Ханбабаев рассказал о жизни Гусейна Расулбекова и о его деятельности на посту Министра связи Азербайджанской ССР.«Сегодня происходит по-настоящему значимое событие. Мы открываем на одной из центральных улиц города, имеющего 5000-летнюю историю, памятник славному сыну России и Азербайджана, видному общественному и государственному деятелю», — сказал он.Важно отметить, что за заслуги перед Родиной Гусейн Расулбеков был награждён орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной звезды, Трудового Красного знамени, 14-ю медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа».23 апреля 1985 года Решением Исполнительного комитета Дербентского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР один из проспектов города назван именем генерала Гусейна Расулбекова.