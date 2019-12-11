Умер второй мэр Москвы Юрий Лужков

ИЗ ВИКИПЕДИИ:Юрий Михайлович Лужков (род. 21 сентября 1936, Москва) — советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016). Заслуженный химик РСФСР (1986), Заслуженный строитель Российской Федерации (1996).2-й Мэр Москвы с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010. Занимал эту должность 18 лет.Осенью 2010 года уволен «в связи с утратой доверия Президента России Д. А. Медведева». Однако уже в 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность». Также возглавлял Москву в 1990—1991 годах в качестве председателя исполкома Моссовета (до избрания Гавриила Попова мэром Москвы). В течение 9 лет (2001—2010 годы) был также сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.Юрий Лужков скончался сегодня утром в клинике мюнхенского университета «Гроссхадерн», где ему проводили операцию на сердце. По предварительным данным, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после него начались осложнения. Юрий Михайлович не смог выйти из состояния наркоза.По словам источников в окружении Юрия Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе с супругой Еленой Батуриной. Сама Батурина сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на эту плановую операцию.Семья Юрия Лужкова планирует провести церемонию прощания и отпевания в Германии. После этого тело бывшего мэра Москвы доставят в столицу, – его родственники уже обратились в МИД с просьбой помочь с транспортировкой.Также семья Юрия Лужкова просит разрешить похоронить его на Новодевичьем кладбище и планирует организовать гражданскую панихиду в Храме Христа Спасителя в Москве, передаёт telegram-канал Baza.