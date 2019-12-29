Певец Тельман Ибрагимов: Наша задача — донести до представителей других народов национальную культуру Азербайджана

— Родился я в 1979 году в столице Дагестана Махачкале. С 5 лет занимался танцами в хореографическом ансамбле «Счастливое детстве», потом работал в танцевальном коллективе «Молодость Дагестана», закончил школу — студию при Государственном Академическом ансамбле танца Дагестана «Лезгинка». Постепенно параллельно с занятиями танцами и пел, правда, все больше для себя, а не для публики. В 1999 году меня пригласили в Турцию в качестве танцора. Приглашающая сторона, узнав, что я еще и пою, попросила меня также выступить и в качестве певца. Тогда я исполнил песню турецкого певца Рафета Эль Романа, которая всем понравилась. Вот с тех пор и стал петь.Проработав год в Турции, вернулся в Махачкалу, где как раз проводился песенный конкурс «Шанс». Выступил успешно на этом конкурсе. И с 2000 года на махачкалинской эстраде выступаю как певец.В 2009 году получил звание заслуженного артиста Дагестана, как раз после моего участия в Днях культуры Дагестана в Москве. В 2018 году мне присвоили звание народного артиста Дагестана. Мне тогда исполнилось 39 лет.— Да, я часто выезжаю на гастроли по городам Дагестана, выступал во Владикавказе, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Беларуси, Казахстане… И помимо этого организовываю праздничные концерты со своими партнерами. В частности, со своим другом и партнером Бахрамом Мирзоевым в марте текущего года подготовил и организовал в Махачкале праздничный вечер азербайджанской культуры. Такое концертное мероприятие в столице Дагестана проходило впервые и имело большой успех и резонанс среди поклонников азербайджанской музыки. Окрыленные успехом, поняли, что такие концерты востребованы дагестанской публикой, и поэтому мы хотим, чтобы такие мероприятия стали традиционными и ежегодными. И в следующий раз планируем пригласить на наш концерт известных и популярных исполнителей из Баку.Хочу выразить огромную благодарность артистам, выступившим на этом концерте. Они, в основном, это артисты из Дербента, приехали и поддержали нас. Когда позвонил им и пригласил поучаствовать в концерте, они, узнав, что концерт целиком посвящен азербайджанской культуре, без всяких условий, без гонорара, согласились и приняли в нем участие. Концертная программа состояла из композиций, исполняемых на народных инструментах: таре, сазе, дудуке, ударных, главный акцент концерта — только азербайджанская музыка, может, и современная, но на азербайджанском языке.Знаете, как было приятно, что после концерта мы получили много хороших отзывов, зрители писали и благодарили нас. Так как концерт был записан на видео, мы его выложили в ЮТУБ, и те, кто живет за пределами Дагестана, да и в самой республике, посмотрев запись, писали и интересовались, когда еще раз будет организован такой же концерт, чтобы его посетить. Одним словом, мы поняли, что такие концерты востребованы и нужны нашим соотечественникам.— У нас окончательно сформирована концертная программа, рассчитанная на два часа живой музыки. Для себя мы поняли, что можем организовывать такие концерты и за пределами Дагестана, даже в самых дальних регионах России, поэтому готовы представить ее в любое время и в любом городе России, но все зависит, конечно же, от решения финансового вопроса – оплата за выезд исполнителей, проживание, питание и других моментов, которые необходимо учитывать при организации таких концертов. Надеюсь, что азербайджанская диаспора в России сможет подключиться к этому проекту и поможет в решении многих организационных вопросов.Есть немало артистов, это и певцы, и артисты, играющие на национальных музыкальных инструментах, которые готовы выехать с нашей концертной программой.Как уже отмечал, когда мы начали рекламировать нашу концертную программу, выставлять ее в социальных сетях, то увидели горячую поддержку от людей самых разных национальностей. Такие концерты необходимы, прежде всего, здесь в Дагестане, но и в других регионах России, где компактно проживают наши соотечественники, так как наша концертная программа показывает все многообразие и богатство азербайджанской культуры. Благодаря талантам, которые есть на дагестанской земле, мы смогли донести до наших соотечественников все то, чем мы все дорожим и что особенно любим в нашей богатой и уникальной культуре.— В программу была включена театральная постановка кумыкского театра, директором которого является Cкандарбек Тулпаров. За это ему и артистам театра огромная благодарность, что они поддержали нас. Когда я поделился с директором театра идеей организации праздничного концерта, он сразу же отметил, что кумыки и азербайджанцы — братья и должны друг другу помогать. Актеры театра подготовили фрагмент – постановку из всемирно известного «Аршин мал алан» и блестяще сыграли ее. Наш танцевальный коллектив порадовал танцевальным номером «Сары гялин», прозвучало также несколько песен из фильма «Аршин мал алан», в частности, в моем исполнении «Бери бах», на дудуке — несколько популярных композиций и много других самых известных и любимых мотивов услышали наши зрители. Люди сидели на концерте почти три часа и совсем не хотели уходить. А после концерта подходили и благодарили, говорили, что по-настоящему окунулись в мир культуры Азербайджана.— Мы подошли к делу нетрадиционным способом. Наш концерт проходил в необычной манере, музыкальные номера исполнялись не на концертной площадке, а в банкетном зале ресторана, и они были подобраны таким образом, что под них надо обязательно танцевать, что и происходило на самом деле.Хочу отметить, что концерт был подготовлен в сжатые сроки, поэтому были разные опасения. Но мы грамотно построили пиар-кампанию, в которой упор сделали на то, что наша программа состоит из самых популярных концертных номеров. Наша задача состояла в том, чтобы донести до представителей других народов национальную культуру Азербайджана. Нам удалось привлечь внимание к концерту представителей самых разных национальностей. Потом они делились своими ощущениями, говорили, что во время концерта как будто побывали в Баку.Хочу подчеркнуть, что наш проект поддержал народный артист Дагестана, заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукюров. Он является моим близким другом, коллегой и оказывает огромную поддержку. Мы спели с ним два дуэта, находимся на постоянной связи, он подсказывает, подбрасывает разные идеи, предложения, кстати, название концерту «Йаз ахшамы» (с азерб. «Весенний вечер» — прим. ред.) дал именно он. Из-за плотного графика, правда, он не смог приехать на концерт, но отправил видеообращение к соотечественникам и гостям концерта. Он подошел к этому делу настолько ответственно, что снял свое видеообращение на профессиональной студии.— Это, конечно же, в первую очередь связано с моим интересом к его творчеству, ну и, отношением, в том числе. Может, кто-то увидел у нас внешнее сходство. Так или иначе, я с огромным уважением отношусь к творчеству турецкой поп-звезды.Когда жил и работал в Турции, был на его выступлениях, в частности, в известном курортном городке Мармарис. Не скрываю, что вырос на его песнях, мне нравится его голос, мелизмы, манера общения. К сожалению, когда у него был концерт в Баку, не смог поехать туда, так как был на гастролях в Казахстане. Когда в 2009 году у него был концерт в Москве, у меня был свой концерт в Махачкале, и вот через 10 лет Таркан опять в Москве с концертной программой, и у меня, к счастью, всё совпало: и по графику, и по времени, приехал в Москву, тем более, получил приглашение от организаторов концерта. В рамках перекрестного Года культуры и туризма Турция — Россия 14 мая 2019 г. в Крокус Сити Холл Таркан дал блестящий концерт. Он как всегда в замечательной форме.— Моим кумиром является мой отец, который своими наставлениями и воспитанием дал мне ориентиры в моей жизни. Мне нравится творчество и песни Элвиса Пресли, Стинга, Эроса Рамазотти, азербайджанских певцов Ройи, Айгюн Казимовой, Адалята Шукюрова и других. Мне нравится любое направление в музыке, особенно, которое связано с исполнением на национальных инструментах.— Мое кредо — быть в постоянном творческом поиске. Считаю, что надо всегда работать над собой, двигаться вперед, постоянно повышать свой профессиональный уровень, творить и создавать новые проекты.Неделю назад, 22 декабря, совместно с ансамблем народных инструментов «Макъам» был успешно реализован этно-музыкальный проект «Шамаль, ветер пустыни». В Театре поэзии г. Махачкала мы представили новую программу, в которую вошли произведения композиторов Дагестана и Кавказа, прозвучали народные мелодии в авторской обработке музыкантов коллектива.Теперь продумываю новую концертную программу, куда обязательно включу песни из репертуара Рашида Бейбутова, а также свои песни, которые прозвучат в новых аранжировках. В программу войдут десять песен, это будет оркестровый концерт с этническим коллективом. Опыт организации подобного концерта уже имеется, так что готов к новым трудностям и испытаниям. Мой девиз — дорогу осилит идущий.В новом 2020-м году надеюсь организовать в Махачкале в Государственном Русском драматическом театре праздничный концерт, посвящённый празднику Новруз, с большим экраном, демонстрацией видеороликов, популярнейшими танцевальными и песенными номерами, которые принесут и подарят зрителю множество ярких впечатлений и радостных эмоций. Это что касается самых ближайших планов.Думаю, впереди у меня и моих партнеров много интересных проектов и сюрпризов. Моя задача — дарить людям праздник, хорошее настроение, радовать и обогащать их духовно, преображать мир и людей.— В преддверие самых светлых и добрых праздников всем своим соотечественникам, друзьям, коллегам и поклонникам в наступающем 2020-м году году желаю, чтобы у них происходили только добрые перемены на работе, в личной жизни, конечно же, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах. Пусть Новый год войдёт в каждый дом, в каждую семью с миром, добром и любовью!