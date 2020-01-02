Ангелы среди нас

Она участвует в больших социально-значимых общественных проектах, а в редкие минуты досуга пишет стихи, которые затем превращаются в песни и звучат в исполнении азербайджанских эстрадных звезд. Она прекрасно образована, тонко чувствует и красиво слагает – в этом легко можно убедиться, полистав ее сборник стихов «Мир людей». Оригинальная проза – еще одна грань творческой индивидуальности Гюльнур Аслан. Молодая писательница и поэт, автор философского мистического романа «Angelos» рассказывает о своем творчестве, о тех, кто ее вдохновляет и кого сегодня можно называть ангелами-хранителями.− Окончив школу № 82, я поступила в Академию Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики на специальность «Международные отношения», и впоследствии получила степень магистра по данной специальности. Но начала я писать еще в ранние школьные годы, примерно с девяти лет. Конечно, тогда это были просто детские попытки познакомиться с волшебным миром рифмы, и если бы не родители, с уважением отнесшиеся к таким зачаткам таланта, дальше я бы не пошла.− Мой дедушка Давуд Аслан был поэтом и драматургом, известным патриотом в нелегкое Советское время, папа же – Новруз Аслан композитор и автор многих философских книг. По материнской линии также было много поэтов и талантливых музыкантов. Да и сейчас мои сестры и брат удивляют меня качественными стихотворениями на волнующие их темы. Невольно вспоминаю сестер Бронте и их брата Бренуэлла.− Я всегда мечтала стать представителем творческой профессии, человеком искусства.− Моим идеалом был Александр Сергеевич Пушкин. Моя привязанность к его творчеству по сей день является глубокой, больше даже на уровне подсознания. Так как зачитывалась им в течение многих лет, думаю, могу лишь по стилю и содержанию определить к какому периоду его творчества, порой даже году относится то или иное его стихотворение. Но больше всего мне нравится боль потерянной любви и, несмотря на это, надежда в его произведениях от 1830-го года.− На самом деле, для меня это книга все о той же надежде, которая живет в сердце человека несмотря ни на что. И, конечно же, она о любви. О любви ко своей второй половине, о родительской любви, о любви к Родине.— У книги мистический сюжет. Вы сами верите в сверхъестественное, потустороннее? Насколько вы религиозны?[/b]− Я уважаю религию, но я назвала бы себя больше верующим человеком. Я люблю праздники каждой культуры, так как вижу в них историю планеты. Что касается сверхъестественного, считаю, что ко всему, не только к сверхъестественному, нужно стараться относиться немного скептически. Но, вера на то и вера, чтобы верить сердцем, не имея доказательств. Поэтому в светлое и прекрасное, в красивую мистику я верю всегда, во что бы то ни стало.− Если раньше литература служила для того, чтобы призывать людей к лучшему, возвышенному, к развитию, то сейчас на человека льется слишком большой поток информации, который не всегда можно назвать литературой. Безусловно, она прекрасный помощник в формировании и становлении мировоззрения, понятий честности и правильности. Но в последнее время она еще и борется за то, чтобы люди читали. Читали книги. Пусть даже электронные, но книги. Этого можно добиться лишь качеством. Лично же для меня, литература хорошее место отдыха от порой слишком волнующей реальности.− Зарекаться не буду, ибо никто не может знать, как изменится его характер. Но думаю, что неизменным останется мое желание дарить людям позитив. Я не хочу, чтобы от моих книг оставалось неприятное «послевкусие», так как сама не люблю читать подобное. Я хочу, чтобы после моих книг, если и были слезы, то слезы радости и надежды.− Сильные душевные переживания. Они могут появиться даже от взмаха крыльев бабочки, если в моем воображении это свяжется с чем-нибудь волнующим.− Песни, собранные в данном альбоме, исполняются известными певцами нашей эстрады: Фаиком Агаевым, Лалой Мамедовой, Севдой Алекперзаде, Азером Рзазаде, Фуадом Мусаевым и другими. Услышать их можно по радио, а также на YouTube. Некоторые из этих песен есть на рингтонах, на некоторые сняты клипы.− Поэзия стала частью меня самой, ее не нужно творить, она льется сама. А вот проза – это то, что мне сейчас очень интересно, то, над чем я хотела бы поэкспериментировать и попробовать себя в разных жанрах.− Любить − для меня значит осознать то, что данный человек несмотря ни на что занял место в твоем сердце, и будет там жить, связанный с тобой, как твое второе я.− Мне кажется, что во все времена имелись люди, меркантильно смотрящие на отношения. Вопрос в том, что пестуют родители в своих детях. Да,дети должны быть жизнеспособны, реалистичны и рациональны, но без высших ценностей и честности с самим собой душа устает. Ребенок, которому привиты лишь видимые ценности, может сделать ошибочный для себя выбор жизненного пути, и тогда он рискует не обрести счастья.− Мне кажется, что в данном случае ответственна также и принимающая сторона. Если она относится к этому нормально, значит, оба человека имеют одинаковый взгляд на отношения. Но к чему приведет их развитие? Смогут ли эти узы пройти через «тяжелое испытание» неспособности купить последнюю модель того или иного гаджета, не говоря уже о более сложных испытаниях?− Если мы дарим что-то любимому человеку, мы дарим это с какой-то целью: чтобы он вспоминал нас, глядя на подарок, чтобы он чаще улыбался, взглянув на сувенир и так далее. К примеру, одним из первых моих подарков тогда еще жениху перед армией было вышитое на белой ткани собственными руками стихотворение Самеда Вургуна «Азербайджан». Я вышивала его целую ночь, до рассвета, не сомкнув глаз голубыми, красными и зелеными нитками.− Даже если все идет идеально, просветительская деятельность всегда актуальна, так как поколения постоянно меняются. Конечно же, если мы желаем научить чему-либо ребенка, должны сами делать это перед его глазами, так как мы являемся предметом его подражания. Поэтому, если мы хотим, чтобы у наших детей были крепкие семьи, мы должны на собственном примере показывать им взаимное уважение между их родителями.− Благодарю вас за подобный отзыв о Джаннет. Перевод книги сродни написанию нового произведения, так как тут нужно учитывать особенности языка и менталитета. Механический перевод может стать причиной недопонимания между автором и читателем. Именно поэтому я хочу сама перевести «Ангелос» и даже начала работу над этим.− Для каждого – свой ангел. Как говорит Ден Браун, когда мы пишем книгу, на самом деле, мы пишем тысячи и миллионы книг. Так как каждый человек, читая наше творение, будет представлять его по-своему. Я показала, каким вижу мир, историю и ангелов. Но считаю, что у каждого в жизни есть хотя бы один любящий «Ангел», который связал с ним свою судьбу. Это может быть родитель, любимый человек или верный друг, ребенок или учитель, даже у страны может быть человек, посвятивший ей свое существование. В романе «Ангелос» рассказывается о том, как удалось нашему народу сохранить независимость перед нападением сильнейшего в древние времена римского легиона. Принцесса амазонок и легендарный полководец Касис в то время были ангелами-хранителями нашей Родины. Не каждой стране через определенные исторические периоды бывает суждено обрести своего ангела-хранителя. Но мы и сейчас живем во время, когда пишется наша история. Мы были современниками великого Общенационального лидера Гейдара Алиева, который говорил: «Азербайджан – моя жизнь». Разве планета часто видела людей посвятивших всё свое существование родной земле? И сейчас глубоко символично видеть, как этот самоотверженный путь добра и любви к своему народу продолжают Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый Вице-Президент Мехрибан ханум Алиева. Как творческий человек, любящий тему ангелов в литературе, я вижу руководителей нашей страны ангелами-хранителями, отдавшими каждое свое мгновение жизни во имя процветания нашей древней земли, во имя того, чтобы наши дети жили в безопасности и благополучии.− На азербайджанском, русском и иногда на английском.− Она не предупреждает и может появиться хоть среди ночи. Но я всегда рада ее приходу и безмерно счастлива. Больше всего моя муза любит летние вечера и осенние дождливые дни.− Сегодня в нашей стране создана наилучшая среда для людей, способных заявить о своем таланте, прекрасные условия для молодежи, проводятся профессиональные тренинги и вдохновляющие форумы, создаются волонтерские движения во имя высших целей. Я и сама уже около четырнадцати лет являюсь волонтером общества Красного Полумесяца Азербайджана, и этот путь добра приносит большую радость душе. Благодаря всему этому мы узнаем очень интересных людей разных возрастов, которые становятся положительным примером для общества.Что касается критики, считаю, что критик нужен обязательно, так как он может помочь автору заметить упущенные в порыве вдохновения моменты. Но нужно помнить, что творческий человек всегда очень чувствителен к критике, поэтому, признаюсь честно, я сторонник мягкого, дружественного подхода.− От всей души я желаю всем людям нашей страны тихого счастья, когда счастлив в настоящем моменте и благодарен за него. Хочу пожелать чаще таких мгновений. А также от всего сердца желаю прекрасных успехов и новых высот нашей любимой Родине и всем нам!