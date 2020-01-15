Игорь ДОБРОДЕЕВ: Превентивная anti-age медицина становится все более актуальной и набирает последователей по всему миру

− SPA-менеджер и технолог, эксперт Medi SPA программ Активного Долголетия, Велнес и СПА, автор оздоровительной медицинской технологии «Алтай SPA» и уникальной методики «Дендротерапия». С некоторых пор он, уроженец Баку, стал наведываться в родные пенаты чаще – как специалист высокого класса Игорь Добродеев сыграл важную роль в открытии крупнейшего в Баку Центра Anti Age Macrobiosis, сразу набравшего популярность среди приверженцев здорового образа жизни.— В родном Баку, начиная с 2016 стал бывать чаще в рабочем порядке. В настоящее время в Центре Anti Age Macrobiosis под руководством доктора Фаизы Алиевой удалось разработать и внедрить новые методики и технологии оздоровления. Ранее аналогичную работу я проводил в KEPRO, когда г-жа Алиева возглавляла это направление там.— Направление anti age сегодня – насущный вопрос современного мира. Им я стал заниматься в 2010 году, когда начала свою деятельность ассоциация специалистов восстановительной превентивной медицины. Одной из первоначальных целей было − обобщение и пропаганда передовых методов и технологий сохранения и восстановления здоровья людей, занятых в опасных профессиях. Ну а в настоящее время методики получили более широкое применение и адресуются прежде всего тем, кто озабочен повышением качества своей жизни, то есть хочет как можно дольше сохранять свой организм в хорошей форме.— Скажем так: я полноценно окунулся в этот процесс, когда вплотную начал заниматься этой программой.От общепринятого понятия SPA anti-age SPA отличается медицинским подходом. Здесь мы неотрывны от медицины, и все принципы и методики, которые стали применяться в SPA-программах, – это фактически медицинские технологии. Хотя что такое на самом деле SPA? Это технологии, имитирующие природное воздействие: ванны – купание в море, обертывания – прогревание в песке или горячем минерально-грязевом источнике, SPA-пилинг – очищение кожи песком, SPAкриотерапия имитирует зимний холод, SPA—маски – питание минералами и соком растений и т.п.— Это методика дает возможность при ее применении почувствовать человеку необычные ощущения, причем в каждую процедуру удается привнести элемент новизны. Получая эти ощущения на физическом, ментальном и эмоциональном уровне, организм сам запускает механизмы оздоровления, чего, в сущности, мы и добиваемся.— Проект «La Famme» в моей практике был первым, это было в период начала бума на SPA, что, в принципе, открыло широкую картину для исследований и творческих озарений. На основании первого успешного опыта мне удалось затем воплотить в жизнь многие оригинальные идеи в SPA-студии при фитнесс-центре города Зеленоград, до сих пор пользующейся популярностью у любителей фитнеса.— Дело в том, что в анти-эйдж принято к каждому человеку подходить строго индивидуально. Поэтому для кого-то необходимы кардинальные методы, а для кого-то слегка подкорректированные. И вообще, в настоящее время актуальна адресность, по определению медицины – это 5П:ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ. Все люди разные, имеют разный стартовый уровень гормонов- основных регуляторов обменных процессов в организме.ПРЕДИКТИВНАЯ. На основании генетических исследований можно и нужно знать, к каким заболеваниям расположен пациент.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ. Медицина не должна допускать развития даже генетически обусловленных заболеваний.ПАЦИЕНТ – ОРИЕНТИРОВАННАЯ. Пациент должен быть активным соучастником процесса диагностики и лечения и должен разбираться не только в качестве еды, воды, но и в суточных дозах витаминов, микроэлементов, половых гормонов.ПОЗИТИВНАЯ. Пациент, верящий в положительный эффект, непременно достигнет желаемого результата.— Основными посетителями Резиденции Активного Долголетия стали успешные люди из мира искусства, культуры, финансов, бизнеса.— В этой Резиденции удалось на небольшой территории мини SPA и Велнесс-комплекса (велнесс − философия благополучия человека во всех сферах его бытия: духовной, социальной и физической, авт.) воплотить в жизнь основные принципы и методы программы активного долголетия. Были успешно отработаны алгоритмы различных программ, связанных с длительностью пребывания и их сезонностью, с учетом климатических особенностей территории, прилегающей к Женевскому озеру и Альпам.— Да в настоящее время я занимаюсь довольно популярной на Западе программой – энотерапией, это довольно эффективный метод лечения человека продуктами виноградарства и виноделия. Это одна из перспективных восстанавливающих технологий, основанная на старой, как мир, теме вина и базируется на современном, более чем десятилетнем опыте использования энотерапии. В настоящее время идет разработка необходимых ингредиентов на основе продукции винодельческих хозяйств Краснодарского края, известных своими многолетними традициями, в том числе для ванн и обертываний, скрабов, кремов.Мне хотелось бы, чтобы этот древний и в то же время современный, даже можно сказать ультрамодный метод был внедрен и в SPA Азербайджана, ведь Азербайджан имеет огромный опыт производства уникальных местных сортов винограда и вина.— В настоящее время появилось много схожих процедур, так как специалисты стараются привнести в свою работу самые передовые методики и технологии, которые, в принципе, доступны и открыты для всех. Отличия тоже есть, ведь везде есть какие-то национальные особенности, древние местные методики. И потом, воздействие на организм уникальных термальных источников или тех же лечебных грязей в каждом регионе разное. В Европе сейчас очень популярны термальные курорты с различными видами бассейнов в сочетании со SPA-услугами и anti-age программами.— Говорить о побочных, отрицательных или нейтральных эффектах можно лишь в том случае, если все было подобрано неправильно, выполнялось несистематично или чрезмерно, через силу. Это можно сравнить с едой — все полезно, но в меру и с учетом особенностей организма.— В комплексную и оздоровительную программу «Алтай СПА» входят методы, где используют продукты оленеводства для замедления геронтогенеза (процесс активного старения людей, достигших возраста 55-60 лет), восстановления потенции, повышения физической работоспособности и выносливости. Традиции лечения целого ряда заболеваний в этом регионе имеет большую историю и известно со времен глубокой древности. Например, очень хорошо работает алтайская пантотерапия, это биоматериал алтайского марала, особый экстракт − так называемый эликсир долголетия. Мне удалось внедрить основные принципы этой программы в санатории Ярославской области «Малые Соли». Кстати, метод дендротерапии стал очень востребован посетителями этого оздоровительного центра и еще раз доказал, что данное воздействие на организм приносит не только удовольствие, но и явный анти-эйдж эффект.— Профессиональный спорт − это другая история, это тяжелая работа, работа на результат порой в ущерб своему здоровью, к сожалению. Большие нагрузки, а чаще перегрузки ведут к разрушению здоровья. Главный принцип нашего существования, а значит, сохранения здоровья: «Все хорошо в меру». Все его хорошо знают, но в действительности мало кто придерживается.— Я знаю одно – что камни в руках профессионала, с помощью которых он или она выполняет оздоровительные уходы, действительно обретают удивительные свойства. Очень часто камни «заряжают» в земле, где они подпитываются энергией, которую потом нужно будет передать страждущему. А «разряжаются» камни, как правило, через воду, растворяя в ней свою негативную энергию.— В настоящий момент мне очень нравиться аппарат ICONNE, где применяется разнообразная вакуумная терапия. К слову, мною были разработаны уникальные методы с применением данного аппарата в Anti Age Macrobiosis, также IBOOST ICONNE, он схож с аппаратом Huber. Это тренировка на качающейся платформе с изменением скорости, углов наклона, в ходе чего подключаются глубоко расположенные мышечные группы, участвующие в сохранении равновесия, тренировки координации с аппаратом БОС («Биологическая обратная связь»).Очень хорошо проводить так называемый интеллектуальный фитнесс на подвесной системе типа Red Cord или «ЭКЗАРТА».Мной разработана программа «Умное Тело» − система управления здоровьем посредством изменения образа жизни, питания и, главное, мышления, с помощью SPA, Wellness и междисциплинарных подходов в медицине. Мозг также задействован в этой программе, ведь его также нужно регулярно тренировать, держать в тонусе, чтобы улучшать и развивать когнитивные функции головного мозга: внимание, память, логическое мышление, скорость восприятия информации и точность. Программа уникальная и выполняется обычно с большим удовольствием и интересом.— Конечно, это простые виды получаемых удовольствий, прежде всего от воды, тепла и массажа.— Национальная кухня Азербайджана великолепна, разнообразна и очень полезна. Да, обилие мясных блюд и калорийность некоторых иной раз зашкаливает, зато много нейтрализаторов: овощей, зелени! Чаще всего в блюде все сбалансировано – это сделали еще предки азербайджанцев, которые придумали разные жиросжигающие специи, сумах, знаменитый гатыг (популярный местный кисломолочный продукт, ред.), кислые гранатовые, сливовые, алычовые соусы, виноградный уксус, сухая мята, традиционная зелень и овощи на столе… Устоять, конечно, сложно, но это же в ваших интересах помнить принцип, о котором мы говорили: все хорошо в меру!— Большой реабилитационный потенциал заложен в программе по функциональному питанию. Это пищевые продукты, дополнительно обогащенные витаминами и минералами. В 2000 году первые продукты, в которые определенным образом были введены витамины и микроэлементы, стали появляться и у нас в стране.С моей точки зрения, в каждом SPA-центре обязательно должен быть витаминно-минеральный фито-бар. Сегодня его ассортимент может насчитывать уже около ста наименований протестированных продуктов: витаминно-минеральные кисели, муссы, горячий шоколад, мягкое мороженое, батончики, йогурты и напитки и др. С помощью таких инновационных продуктов можно постепенно сбалансировать организм по массе, энергетике и т.д.— Этот год стал интересным, разнообразным, необычным, поучительным, познавательным и, конечно, радостным. Было много встреч, новых и со старыми друзьями, в том числе и в родном Баку. За это время я освоил очень интересную методику диагностики с использованием подвесных систем для количественной и качественной оценки уровня нейромышечного контроля опорно-двигательного аппарата «Экзарта», которую я помог внедрить, в бакинском Центре Anti Age Macrobiosis обучил коллег внедряемым методикам. Кстати, там же, в Macrobiosis, не мешало бы внедрить и программу «Умное Тело». Думаю, это дело недалекого будущего, учитывая, что руководитель центра Macrobiosis – человек очень передовой и профессиональный в области anti age.У моей дочери осенью родилась доченька, и теперь я обрел новый статус − дедушки. И теперь, когда я определил четкие приоритеты своей жизни, я буду двигаться дальше, продолжая развивать в себе необходимые качества и навыки. Ведь движение − это жизнь!